Fiica lui Gwyneth Paltrow, Apple, calcă pe urmele tatălui său, Chris Martin. Cu ce artiști cunoscuți a cântat pe scenă

Fiica lui Gwyneth Paltrow, Apple, îi calcă pe urme tatălui său, celebrul artist Chris Martin.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Fiica lui Gwyneth Paltrow, Apple, calcă pe urmele tatălui său, Chris Martin. Cu ce artiști cunoscuți a cântat pe scenă

Fiica lui Gwyneth Paltrow, Apple Martin, pășește în lumea muzicii. Tânăra în vârstă de 21 de ani, fiica actriței în vârstă de 53 de ani și a solistului Coldplay, Chris Martin (48 de ani), a colaborat cu duo-ul muzical Jade Street pentru un nou single intitulat Satellites, care urmează să fie lansat pe 28 octombrie, potrivit unei postări pe Instagram a artiștilor.

Apple Martin îi calcă pe urme lui Chris Martin

Imagini distribuite duminică pe rețelele sociale au surprins-o pe Apple cântând alături de trupă pe scena Cannery Hall din Nashville, vineri seară. Îmbrăcată într-un top alb scurt, o fustă mini neagră și cizme înalte, fiica celebrului cuplu a urmat astfel pașii tatălui său, debutând live în fața publicului.

Mama ei, Gwyneth Paltrow, și-a demonstrat la rândul ei talentul muzical în filme precum Duets, Country Strong și Infamous. Într-un videoclip postat de un fan pe TikTok, Apple interpretează o baladă rock melancolică, cântând cu o voce gravă și trecând apoi în registrul falset.

Ulterior, Apple a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la concert, realizate de Maggie Friedman. Debutul său muzical vine la scurt timp după ce tânăra a respins acuzațiile conform cărora ar beneficia de faima și succesul părinților săi.

Cum a gestionat Apple faima părinților

Într-un interviu acordat recent publicației The Daily Telegraph, după lansarea noii sale campanii cu brandul Self Portrait, Apple a spus că părinții ei i-au insuflat o etică solidă a muncii.

„Știu că nu este un mod normal de a crește, sub nicio formă. Dar părinții mei au făcut o treabă excelentă în a mă învăța că nu ar trebui să mă simt îndreptățită la nimic. Trebuie să muncesc”, a declarat ea.

Întrebată cum reușește să rămână cu picioarele pe pământ, Apple a spus: „Petrecerea timpului cu prietenii și încercarea de a avea o experiență universitară normală mă fac să mă simt mai ancorată. Așa mă relaxez. Stăm și cântăm la chitară, unul cântă, ceilalți acompaniază. Îmi place și să mă uit la reality show-uri cu prietenii. Într-o zi am stat cinci ore pe canapea și am revăzut episoade vechi din Americas Next Top Model.”

Modelul studiază la Universitatea Vanderbilt, unde urmează specializarea „Drept, istorie și societate”, potrivit unui interviu acordat revistei Interview la începutul anului.

Totuși, Apple cochetează și cu actoria.

Fac parte din minunatul grup de teatru cabaret Vanderbilt Original Cast. Spectacolul acestui semestru este o parodie muzicală a emisiunii Love Island, intitulată Love on an Island. Este atât de amuzant. Melodiile sunt fenomenale. Am o voce foarte joasă, așa că de fiecare dată când facem armonii, e ca și cum ar spune: ‘Bine, acum cântă băieții și Apple.’ Cânt piesa mea preferată din tot repertoriul în acest semestru, sunt foarte entuziasmată. Nu sunt cea mai bună din grup, dar iubesc ce fac”, a adăugat ea.

Citește și:
Secretele show-ului Insula Iubirii. Ce au dezvăluit producătorii după terminarea sezonului: „Fie că vrem sau nu să recunoaștem…'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Dana Rogoz, experiențe inedite la filmările serialului "Groapa." Actrița a realizat o cascadorie periculoasă: "Nu mi-a fost frică deloc"
People
Dana Rogoz, experiențe inedite la filmările serialului "Groapa." Actrița a realizat o cascadorie periculoasă: "Nu mi-a fost frică deloc"
Britney Spears, declarații tulburătoare despre starea sa de sănătate: "Mi-au fost luate aripile și am suferit leziuni cerebrale"
People
Britney Spears, declarații tulburătoare despre starea sa de sănătate: "Mi-au fost luate aripile și am suferit leziuni cerebrale"
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul: "Incredibil, cine ar fi crezut"
People
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul: "Incredibil, cine ar fi crezut"
Noi detalii despre relația dintre Justin Timberlake și Jessica Biel, după ce artistul a fost diagnosticat cu boala Lyme: "A fost dificil pentru toată lumea"
People
Noi detalii despre relația dintre Justin Timberlake și Jessica Biel, după ce artistul a fost diagnosticat cu boala Lyme: "A fost dificil pentru toată lumea"
Andrei Zaharescu, viață complet schimbată după divorțul de Andreea Berecleanu. S-a recăsătorit și trăiește în Africa de Sud
People
Andrei Zaharescu, viață complet schimbată după divorțul de Andreea Berecleanu. S-a recăsătorit și trăiește în Africa de Sud
Vanessa Kirby a născut! Vedeta din serialul The Crown a devenit mamă pentru prima dată
People
Vanessa Kirby a născut! Vedeta din serialul The Crown a devenit mamă pentru prima dată
Libertatea
Cât te costă o noapte de cazare în pensiunea Andreei Esca de la Porumbacu de Sus, în luna decembrie
Cât te costă o noapte de cazare în pensiunea Andreei Esca de la Porumbacu de Sus, în luna decembrie
Alina Pușcău, adevărul despre „mângâierile interzise” și noaptea petrecută alături de Dan Alexa: „M-am schimbat în furou negru”
Alina Pușcău, adevărul despre „mângâierile interzise” și noaptea petrecută alături de Dan Alexa: „M-am schimbat în furou negru”
Cum a apărut Flavia Mihășan alături de noul iubit la un eveniment monden. Ce diferență de vârstă există între ea și Andrei Ciobanu
Cum a apărut Flavia Mihășan alături de noul iubit la un eveniment monden. Ce diferență de vârstă există între ea și Andrei Ciobanu
Ce a pățit Mihaela Bilic la un supermarket unde a mers să facă unele cumpărături: „Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată”
Ce a pățit Mihaela Bilic la un supermarket unde a mers să facă unele cumpărături: „Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Apariția provocatoare a Adrianei Lima la defilarea Victoria's Secret 2025. O serie de modele au luat cu asalt podiumul
Apariția provocatoare a Adrianei Lima la defilarea Victoria's Secret 2025. O serie de modele au luat cu asalt podiumul
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex
Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex
Unica.ro
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Ce ascunde firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Detaliul incredibil descoperit de autorități
Ce ascunde firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Detaliul incredibil descoperit de autorități
Cum arată acum Mariana Buică, tânăra care cântărea 240 kg la 25 de ani. A slăbit peste 100 de kilograme și și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a deveni mămică! FOTO
Cum arată acum Mariana Buică, tânăra care cântărea 240 kg la 25 de ani. A slăbit peste 100 de kilograme și și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a deveni mămică! FOTO
catine.ro
Eric Dane va interpreta rolul unui pacient bolnav de scleroză amiotrofică. Același diagnostic l-a primit actorul în viața reală
Eric Dane va interpreta rolul unui pacient bolnav de scleroză amiotrofică. Același diagnostic l-a primit actorul în viața reală
Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025. Leii iau o decizie grea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025. Leii iau o decizie grea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Lucruri pe care copiii ar trebui să știe să le facă până la vârsta de 10 ani, potrivit experților în parenting
Lucruri pe care copiii ar trebui să știe să le facă până la vârsta de 10 ani, potrivit experților în parenting
Cum poți reduce microplasticul din bucătărie. Care sunt sfaturile specialiștilor
Cum poți reduce microplasticul din bucătărie. Care sunt sfaturile specialiștilor
Mai multe din people
Andreea Ibacka, confesiuni amuzante despre copiii pe care îi are cu Cabral. Cu cine seamănă cei doi: "Probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri"
Andreea Ibacka, confesiuni amuzante despre copiii pe care îi are cu Cabral. Cu cine seamănă cei doi: "Probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri"
People

Într-un interviu acordat recent, Andreea Ibacka a vorbit cu amuzament despre cei doi copii ai săi, dezvăluind și care dintre ei îi seamănă.

+ Mai multe
Carmen Grebenișan, confesiuni despre experiența alăptării. Cu ce probleme s-a confruntat: "Frustrantă treabă uneori, dar..."
Carmen Grebenișan, confesiuni despre experiența alăptării. Cu ce probleme s-a confruntat: "Frustrantă treabă uneori, dar..."
People

Carmen a mărturisit că a apelat și la ajutorul unui consultant în lactație, de la care a primit multe sfaturi utile.

+ Mai multe
Emily Burghelea a dezvăluit imagini emoționante cu fetița ei nou-născută, dar și numele pe care l-a ales pentru micuță: "Va cuceri lumea"
Emily Burghelea a dezvăluit imagini emoționante cu fetița ei nou-născută, dar și numele pe care l-a ales pentru micuță: "Va cuceri lumea"
People

În urmă cu o săptămână, Emily Burghelea a adus pe lume al treilea copil al său, o fetiță perfect sănătoasă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC