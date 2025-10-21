Fiica lui Gwyneth Paltrow, Apple, calcă pe urmele tatălui său, Chris Martin. Cu ce artiști cunoscuți a cântat pe scenă

Fiica lui Gwyneth Paltrow, Apple Martin, pășește în lumea muzicii. Tânăra în vârstă de 21 de ani, fiica actriței în vârstă de 53 de ani și a solistului Coldplay, Chris Martin (48 de ani), a colaborat cu duo-ul muzical Jade Street pentru un nou single intitulat Satellites, care urmează să fie lansat pe 28 octombrie, potrivit unei postări pe Instagram a artiștilor.

Apple Martin îi calcă pe urme lui Chris Martin

Imagini distribuite duminică pe rețelele sociale au surprins-o pe Apple cântând alături de trupă pe scena Cannery Hall din Nashville, vineri seară. Îmbrăcată într-un top alb scurt, o fustă mini neagră și cizme înalte, fiica celebrului cuplu a urmat astfel pașii tatălui său, debutând live în fața publicului.

Mama ei, Gwyneth Paltrow, și-a demonstrat la rândul ei talentul muzical în filme precum Duets, Country Strong și Infamous. Într-un videoclip postat de un fan pe TikTok, Apple interpretează o baladă rock melancolică, cântând cu o voce gravă și trecând apoi în registrul falset.

Ulterior, Apple a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la concert, realizate de Maggie Friedman. Debutul său muzical vine la scurt timp după ce tânăra a respins acuzațiile conform cărora ar beneficia de faima și succesul părinților săi.

Cum a gestionat Apple faima părinților

Într-un interviu acordat recent publicației The Daily Telegraph, după lansarea noii sale campanii cu brandul Self Portrait, Apple a spus că părinții ei i-au insuflat o etică solidă a muncii.

„Știu că nu este un mod normal de a crește, sub nicio formă. Dar părinții mei au făcut o treabă excelentă în a mă învăța că nu ar trebui să mă simt îndreptățită la nimic. Trebuie să muncesc”, a declarat ea.

Întrebată cum reușește să rămână cu picioarele pe pământ, Apple a spus: „Petrecerea timpului cu prietenii și încercarea de a avea o experiență universitară normală mă fac să mă simt mai ancorată. Așa mă relaxez. Stăm și cântăm la chitară, unul cântă, ceilalți acompaniază. Îmi place și să mă uit la reality show-uri cu prietenii. Într-o zi am stat cinci ore pe canapea și am revăzut episoade vechi din Americas Next Top Model.”

Modelul studiază la Universitatea Vanderbilt, unde urmează specializarea „Drept, istorie și societate”, potrivit unui interviu acordat revistei Interview la începutul anului.

Totuși, Apple cochetează și cu actoria.

„Fac parte din minunatul grup de teatru cabaret Vanderbilt Original Cast. Spectacolul acestui semestru este o parodie muzicală a emisiunii Love Island, intitulată Love on an Island. Este atât de amuzant. Melodiile sunt fenomenale. Am o voce foarte joasă, așa că de fiecare dată când facem armonii, e ca și cum ar spune: ‘Bine, acum cântă băieții și Apple.’ Cânt piesa mea preferată din tot repertoriul în acest semestru, sunt foarte entuziasmată. Nu sunt cea mai bună din grup, dar iubesc ce fac”, a adăugat ea.

