Moses Martin calcă pe urmele tatălui său, Chris Martin. Imagini rare cu fiul lui Gwyneth Paltrow în turneu

Moses Martin, fiul actriței Gwyneth Paltrow și solistului trupei Coldplay, Chris Martin, își construiește propriul drum artistic. La doar 19 ani, tânărul face parte dintr-o trupă indie cu trei membri, numită Dancer, și a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram câteva momente din experiența lui ca muzician.

Recent, Moses Martin a publicat pe contul său un carusel de imagini surprinse pe parcursul turneului trupei. Fotografiile îl arată cântând la chitară, într-un cadru minimalist, cu microfonul în față, dar și alături de colegii săi, în fața unui zid de cărămidă. A ales să descrie postarea simplu și sugestiv: „muzică muzică muzică muzică”, etichetând contul oficial al trupei, @dancerdancerdancer.

Printre imaginile încărcate se numără și un cadru în care Moses Martin apare cu o cască în ureche, în timp ce cântă la chitară. Alte instantanee îl surprind așezat pe o canapea, purtând două perechi de ochelari, sau savurând o cafea în compania unui prieten.

Mama sa, Gwyneth Paltrow, i-a transmis un mesaj emoționant în luna aprilie, cu ocazia aniversării sale. Vedeta a distribuit câteva capturi de ecran din apeluri FaceTime și i-a transmis un mesaj emoționant:

„La mulți ani @mosesmartin ❤️ Sincer, ești un vis devenit realitate. Ești extrem de bun și de-a dreptul sclipitor. Ai un intelect incredibil și ești atât de talentat, atât de înzestrat. Îți ascult muzica non-stop și îmi e atât de dor de tine la facultate. Azi mai mult ca niciodată. Te iubesc, băiatul meu. ❤️ mama.”

Și Chris Martin, în cadrul unui interviu acordat publicației Rolling Stone în decembrie 2024, a vorbit cu sinceritate despre plecarea fiului său de acasă pentru a-și continua studiile universitare.

„Este trist. Asta e singurul cuvânt.” Totuși, a adăugat: „Dar, desigur, ar fi și mai ciudat dacă ar spune în continuare: «Nu pot să plec». Atunci te-ai îngrijora mai tare.”

Atât Moses, cât și sora sa, Apple Martin (21 de ani), sunt în prezent studenți în SUA. Apple urmează cursurile Universității Vanderbilt, unde studiază „drept, istorie și societate”, potrivit unui interviu acordat Interview Magazine. Moses este în primul an la Universitatea Brown.

Cum se înțeleg acum foștii soți

Gwyneth Paltrow și Chris Martin s-au despărțit în 2014, după aproape 11 ani de căsătorie, și au finalizat divorțul în 2016.

Starul din Shakespeare in Love a recunoscut că a crește copiii pe cale amiabilă după o despărțire poate fi „mai greu decât pare'.

„În unele zile nu este atât de bine pe cât pare”, a explicat Paltrow în 2020, în cadrul emisiunii The Drew Barrymore Show. „Avem și zile bune și zile proaste, dar cred că ne îndreptăm spre același scop de unitate și iubire și ceea ce este cel mai bine pentru Apple și Moses.”

Paltrow și Martin au mers amândoi mai departe în ceea ce privește viața amoroasă de la despărțirea lor. Actrița s-a căsătorit cu Brad Falchuk în 2018, în timp ce fostul ei soț a avut o relație de lungă durată cu Dakota Johnson.

În ceea ce privește relația cu Chris Martin de după divorț, Gwyneth mărturisește că acum se înțeleg mai bine decât atunci când erau căsătoriți.

„Avem această idee că, odată ce ne-am despărțit, nu mai putem iubi lucrurile pe care le-am iubit la un moment dat la persoana respectivă. Și asta nu e adevărat. Relația mea cu Chris e mai bună acum decât a fost în timpul căsniciei.”

