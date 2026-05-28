Lili Sandu, mesaj emoționant din partea fiului ei de ziua de naștere. Ce i-a transmis Thomas Jay: „E o comoară plină de iubire magică”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Pe 28 mai, Lili Sandu a împlinit 47 de ani. Prezentatoarea TV a avut parte de o surpriză emoționantă din partea fiului ei, Thomas Jay, care i-a transmis o urare plină de afecțiune.

Lili Sandu, urare specială din partea fiului ei

Lili Sandu a fost surprinsă de ziua ei de naștere. Partenerul ei de viață, Silviu Țolu, l-a filmat pe fiul lor, Thomas Jay, în timp ce amândoi vorbesc cu multă admirație și dragoste despre Lili Sandu.

– Ce vrei să-i transmiți azi lui mami, de ziua ei?

– Că e un bujor.

– Tommy, cum o cheamă pe mami?

– Lili Sandu.

– Și cu ce se ocupă mami?

– E un prezentator TV.

– Ia spune-mi, care e mâncarea preferată a lui mami?

– Salată Caesar.

– Și ție ce-ți place cel mai mult din ce gătește mama?

– Paste cu brânză.

– Tommy, dacă mami ar fi un supererou, care ar fi superputerea ei?

– Să mă transforme în iubire.

– Foarte frumos. Apropo de iubire, cât de mult o iubești tu pe mami?

– Infinit.

– Ce o face fericită pe mama?

– Când sunt cuminte și iubirea mea.

– Ce-ți place ție cel mai mult să faci cu mami?

– Să mă joc Macao și să-mi citească povești

Care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la mami?

– Să fiu respectuos cu toată lumea. Și disciplinat.

– Ce spune mami mereu?

– Că sunt sufletul ei.

– Tati, dacă i-ai putea da lui mami un cadou, orice cadou de ziua ei, ce i-ai da?

– Toată iubirea mea.

– Și ce ai vrea să știe mami, ceva ce nu i-ai spus niciodată?

– Că e o comoară plină de iubire magică. Și când mă lovesc, mă vindecă.

– Hai, îi spui „La mulți ani!” lui mami?

– La mulți ani, mami!

– La mulți ani, mami. Te iubim.

În scurt timp de la publicarea clipului, Lili Sandu a reacționat și a transmis în secțiunea de comentarii următorul mesaj: „Mă uit la acest video cu lacrimile șiroaie… Îți mulțumesc puiule pentru acest mesaj și da ești Sufletul meu dăruit de Dumnezeu atunci când simțisem că-l pierdusem pe al meu. Iubirile mele, vă mulțumesc și vă ador!”

Silviu Țolu, despre principiile din relația de cuplu cu Lili Sandu

În cadrul unui interviu acordat recent, Silviu Țolu a vorbit cu sinceritate despre relația cu Lili Sandu și despre principiile care îi ajută să aibă o relație armonioasă. Acesta a fost întrebat dacă el și partenera lui de viață s-au gândit la posibilitatea de a locui cu părinții, astfel încât să îi ajute la creșterea fiului lor, Thomas.

„Aș prefera să nu, nu cred că trebuie încurcate lucrurile astea. Am locuit o perioadă cu mama lui Lili și ne-a ajutat foarte mult cu Thomas, dar pe termen lung cred că cel mai bine ar fi ca fiecare să fie la locul lui, fiecare familie la locul ei. Mi se pare cel mai sănătos”, a spus Silviu Țolu pentru cancan.ro.

De asemenea, Silviu Țolu și Lili Sandu, care formează un cuplu solid de mai mulți ani, încearcă să aibă mai multe vacanțe în doi pe an, aceste escapade ajutându-i să se reconecteze.

„Încercăm să ne facem măcar de două, trei ori pe an o vacanță în doi, chiar dacă este un weekend, chiar dacă este un city break, ajută la reconectare și ieși din rutina asta zilnică care de multe ori te copleșește, așa că atunci când ne simțim copleșiți e foarte plăcut să evadăm.”

Citește și

Mesajul emoționant transmis de Dana Rogoz la aniversarea a 22 de ani de relație cu soțul ei: „Suntem cu adevărat mândri de asta'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro