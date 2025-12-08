Lili Sandu și Silviu Țolu sărbătoresc 10 ani de relație. Ce mesaj a transmis prezentatoarea: „Momentele noastre siropoase”

Lili Sandu și Silviu Țolu au sărbătorit 10 ani de relație.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Lili Sandu, Silviu Țolu
VEZI FOTO
POZA 1 / 25

Lili Sandu este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul autohton. Prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV formează un cuplu împreună cu Silviu Țolu, alături de care are un băiat, pe nume Thomas Jay. Cei doi s-au logodit în 2019, însă până în prezent nu au făcut pasul cel mare.

Lili Sandu și Silviu Țolu sărbătoresc 10 ani de relație

Lili Sandu și Silviu Țolu au sărbătorit 10 ani de relație, iar cei doi au dezvăluit pe rețelele de socializare un videoclip emoționant în care apar alături de băiețelul lor.

Prezentatoarea PRO TV a transmis cu această ocazie și un mesaj emoționant, care a fost întâmpinat cu felicitări și urări din partea fanilor de pe internet.

„10 ani de NOI și încă mai avem momentele noastre siropoase
PS: TJ este atât de Extra!”, a scris aceasta în descrierea clipului.

Silviu Țolu, despre principiile din relația de cuplu cu Lili Sandu

În cadrul unui interviu acordat recent, Silviu Țolu a vorbit cu sinceritate despre relația cu Lili Sandu și despre principiile care îi ajută să aibă o relație armonioasă. Acesta a fost întrebat dacă el și partenera lui de viață s-au gândit la posibilitatea de a locui cu părinții, astfel încât să îi ajute la creșterea fiului lor, Thomas. 

„Aș prefera să nu, nu cred că trebuie încurcate lucrurile astea. Am locuit o perioadă cu mama lui Lili și ne-a ajutat foarte mult cu Thomas, dar pe termen lung cred că cel mai bine ar fi ca fiecare să fie la locul lui, fiecare familie la locul ei. Mi se pare cel mai sănătos”, a spus Silviu Țolu pentru cancan.ro

De asemenea, Silviu Țolu a mai precizat că el și Lili Sandu încearcă să aibă mai multe vacanțe în doi pe an, aceste escapade ajutându-i să se reconecteze. 

„Încercăm să ne facem măcar de două, trei ori pe an o vacanță în doi, chiar dacă este un weekend, chiar dacă este un city break, ajută la reconectare și ieși din rutina asta zilnică care de multe ori te copleșește, așa că atunci când ne simțim copleșiți e foarte plăcut să evadăm.”

Cum s-a schimbat relația dintre Lili Sandu și Silviu Țolu după ce au devenit părinți

Într-un interviu acordat recent, Lili Sandu a vorbit deschis despre schimbările din relația cu partenerul ei după ce a venit pe lume băiețelul lor.

„Se schimbă mult, mai ales în primul an de maternitate. Relația trece pe locul doi-trei și nu mai ai libertatea de a petrece timp cu iubitul deoarece în fiecare zi se întâmplă câte ceva legat de copil. Nu mai ești atât de fresh, atât de doritoare să ieși la o întâlnire. Lucrurile se rezolvă ușor, ușor, trebuie timp și înțelegere din partea partenerului. Acum, abia așteptăm să lăsăm copilul la bunici pentru a fugi la un date”, a povestit prezentatoarea pentru VIVA!.

Lili Sandu a suferit de depresie post-natală, însă mărturisește că este recunoscătoare partenerului ei pentru că i-a fost alături în acea perioadă dificilă.

„Am simțit asta, au fost niște ciudățenii: uneori, voiam timp pentru mine, dar nu îmi puteam lăsa copilul din brațe. M-a răvășit această perioadă. Sunt genul de mamă panicată: dacă face febră și trece peste 38.5, e grav. Altfel, sunt destul de cool cu Thomas, nu sunt nici foarte restrictivă, dar nici permisivă. Cu siguranță, Silviu a simțit stările, m-a ajutat că a fost acolo pentru mine”, a mai spus ea pentru sursa citată.

În ceea ce îl privește pe tatăl copilului ei, Lili Sandu are numai cuvinte bune de spus la adresa acestuia.

„Cu siguranță este cel mai bun tată pe care-l putea avea fiul meu. Mă completează foarte mult în zona de parenting, când simt că nu mai știu ce să fac, este foarte calm și așezat, și-mi povestește ce a ascultat într-un podcast. Și vedem ce concluzii putem trage. Este tatăl pe care nici dacă-l visam nu putea fi atât de bun cum este el”, a mai declarat prezentatoarea.

Citește și:
Andreea Bănică, declarații despre iubitul fiicei sale. Sofia are 16 ani: „I-am zis că vreau să-l aducă acasă'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Smiley, imagine emoționantă cu fiica lui și a Ginei Pistol. Cum au împodobit bradul de Crăciun
People
Smiley, imagine emoționantă cu fiica lui și a Ginei Pistol. Cum au împodobit bradul de Crăciun
Cher, pregătită să se căsătorească cu iubitul ei, Alexander "AE" Edwards? Ce au dezvăluit surse apropiate cuplului
People
Cher, pregătită să se căsătorească cu iubitul ei, Alexander "AE" Edwards? Ce au dezvăluit surse apropiate cuplului
Giulia Anghelescu, anunț surprinzător pentru fani, după ce a dezvăluit că ia o pauză de la muzică: "Nu m-am gândit că s-ar putea întâmpla"
People
Giulia Anghelescu, anunț surprinzător pentru fani, după ce a dezvăluit că ia o pauză de la muzică: "Nu m-am gândit că s-ar putea întâmpla"
Paris Hilton a sărbătorit cea de-a doua aniversare a fiicei sale, London, cu o petrecere tematică adorabilă
People
Paris Hilton a sărbătorit cea de-a doua aniversare a fiicei sale, London, cu o petrecere tematică adorabilă
Câți bani ar primi Adi Vasile lunar pentru a prezenta emisiunea Survivor la Antena 1
People
Câți bani ar primi Adi Vasile lunar pentru a prezenta emisiunea Survivor la Antena 1
Katy Perry și-a oficializat relația cu Justin Trudeau pe Instagram, cu fotografii intime din călătoria la Tokyo
People
Katy Perry și-a oficializat relația cu Justin Trudeau pe Instagram, cu fotografii intime din călătoria la Tokyo
Libertatea
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona deține o firmă împreună cu soțul ei
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona deține o firmă împreună cu soțul ei
Clauza din contractul cu filmul „Singur Acasă 2: Pierdut în New York” care i-a adus milioane de dolari „hoțului Marv”. Cu ce se ocupă în prezent actorul Daniel Stern
Clauza din contractul cu filmul „Singur Acasă 2: Pierdut în New York” care i-a adus milioane de dolari „hoțului Marv”. Cu ce se ocupă în prezent actorul Daniel Stern
Imagine inedită cu Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol. Cum a împodobit bradul de Crăciun
Imagine inedită cu Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol. Cum a împodobit bradul de Crăciun
Cum a apărut Anda Adam în zăpadă. Imaginea care a stârnit controverse. „De ce vă este rușine cu vârsta pe care o aveți?”
Cum a apărut Anda Adam în zăpadă. Imaginea care a stârnit controverse. „De ce vă este rușine cu vârsta pe care o aveți?”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Antena 1
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României
Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători
Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători
Cum a apărut Anca Alexandrescu la secția de votare. A venit singură și s-a declarat emoționată: „Este experiența vieții mele”
Cum a apărut Anca Alexandrescu la secția de votare. A venit singură și s-a declarat emoționată: „Este experiența vieții mele”
Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează
Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Cristian Gațu se însoară la 80 de ani, cu iubita tinerică, după și-ar fi înșelat nevasta cu menajera! "Nu mă simt vinovat cu nimic"
Cristian Gațu se însoară la 80 de ani, cu iubita tinerică, după și-ar fi înșelat nevasta cu menajera! "Nu mă simt vinovat cu nimic"
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
catine.ro
Cumpărături de Crăciun fără stres. Sfaturi pentru un sezon de sărbători plăcut
Cumpărături de Crăciun fără stres. Sfaturi pentru un sezon de sărbători plăcut
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Capricornii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Capricornii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul săptămânii 8 decembrie – 14 decembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 8 decembrie – 14 decembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Cozonac cu cremă de ciocolată și alune de pădure. Rețetă de cozonac modern
Cozonac cu cremă de ciocolată și alune de pădure. Rețetă de cozonac modern
Mai multe din people
Andreea Bălan a dezvăluit cum arată invitația la nunta ei cu Victor Cornea
Andreea Bălan a dezvăluit cum arată invitația la nunta ei cu Victor Cornea
People

Andreea Bălan și Victor Cornea se vor căsători în primăvara anului 2026.

+ Mai multe
Kate Middleton, moment emoționant cu fiica sa, Prințesa Charlotte, în timpul slujbei anuale de Crăciun
Kate Middleton, moment emoționant cu fiica sa, Prințesa Charlotte, în timpul slujbei anuale de Crăciun
People

Kate Middleton a fost surprinsă cu un gest emoționant față de fiica ei, Prințesa Charlotte, la slujba anuală de Crăciun.

+ Mai multe
Cum arată astăzi fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu. Imagini inedite cu Mario
Cum arată astăzi fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu. Imagini inedite cu Mario
People

Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, obișnuiește să fie rezervat cu aparițiile sale publice.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC