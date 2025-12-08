Lili Sandu și Silviu Țolu sărbătoresc 10 ani de relație. Ce mesaj a transmis prezentatoarea: „Momentele noastre siropoase”

Lili Sandu este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul autohton. Prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV formează un cuplu împreună cu Silviu Țolu, alături de care are un băiat, pe nume Thomas Jay. Cei doi s-au logodit în 2019, însă până în prezent nu au făcut pasul cel mare.

Lili Sandu și Silviu Țolu sărbătoresc 10 ani de relație

Lili Sandu și Silviu Țolu au sărbătorit 10 ani de relație, iar cei doi au dezvăluit pe rețelele de socializare un videoclip emoționant în care apar alături de băiețelul lor.

Prezentatoarea PRO TV a transmis cu această ocazie și un mesaj emoționant, care a fost întâmpinat cu felicitări și urări din partea fanilor de pe internet.

„10 ani de NOI și încă mai avem momentele noastre siropoase

PS: TJ este atât de Extra!”, a scris aceasta în descrierea clipului.

Silviu Țolu, despre principiile din relația de cuplu cu Lili Sandu

În cadrul unui interviu acordat recent, Silviu Țolu a vorbit cu sinceritate despre relația cu Lili Sandu și despre principiile care îi ajută să aibă o relație armonioasă. Acesta a fost întrebat dacă el și partenera lui de viață s-au gândit la posibilitatea de a locui cu părinții, astfel încât să îi ajute la creșterea fiului lor, Thomas.

„Aș prefera să nu, nu cred că trebuie încurcate lucrurile astea. Am locuit o perioadă cu mama lui Lili și ne-a ajutat foarte mult cu Thomas, dar pe termen lung cred că cel mai bine ar fi ca fiecare să fie la locul lui, fiecare familie la locul ei. Mi se pare cel mai sănătos”, a spus Silviu Țolu pentru cancan.ro.

De asemenea, Silviu Țolu a mai precizat că el și Lili Sandu încearcă să aibă mai multe vacanțe în doi pe an, aceste escapade ajutându-i să se reconecteze.

„Încercăm să ne facem măcar de două, trei ori pe an o vacanță în doi, chiar dacă este un weekend, chiar dacă este un city break, ajută la reconectare și ieși din rutina asta zilnică care de multe ori te copleșește, așa că atunci când ne simțim copleșiți e foarte plăcut să evadăm.”

Cum s-a schimbat relația dintre Lili Sandu și Silviu Țolu după ce au devenit părinți

Într-un interviu acordat recent, Lili Sandu a vorbit deschis despre schimbările din relația cu partenerul ei după ce a venit pe lume băiețelul lor.

„Se schimbă mult, mai ales în primul an de maternitate. Relația trece pe locul doi-trei și nu mai ai libertatea de a petrece timp cu iubitul deoarece în fiecare zi se întâmplă câte ceva legat de copil. Nu mai ești atât de fresh, atât de doritoare să ieși la o întâlnire. Lucrurile se rezolvă ușor, ușor, trebuie timp și înțelegere din partea partenerului. Acum, abia așteptăm să lăsăm copilul la bunici pentru a fugi la un date”, a povestit prezentatoarea pentru VIVA!.

Lili Sandu a suferit de depresie post-natală, însă mărturisește că este recunoscătoare partenerului ei pentru că i-a fost alături în acea perioadă dificilă.

„Am simțit asta, au fost niște ciudățenii: uneori, voiam timp pentru mine, dar nu îmi puteam lăsa copilul din brațe. M-a răvășit această perioadă. Sunt genul de mamă panicată: dacă face febră și trece peste 38.5, e grav. Altfel, sunt destul de cool cu Thomas, nu sunt nici foarte restrictivă, dar nici permisivă. Cu siguranță, Silviu a simțit stările, m-a ajutat că a fost acolo pentru mine”, a mai spus ea pentru sursa citată.

În ceea ce îl privește pe tatăl copilului ei, Lili Sandu are numai cuvinte bune de spus la adresa acestuia.

„Cu siguranță este cel mai bun tată pe care-l putea avea fiul meu. Mă completează foarte mult în zona de parenting, când simt că nu mai știu ce să fac, este foarte calm și așezat, și-mi povestește ce a ascultat într-un podcast. Și vedem ce concluzii putem trage. Este tatăl pe care nici dacă-l visam nu putea fi atât de bun cum este el”, a mai declarat prezentatoarea.

