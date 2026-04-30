Cadoul primit de Nadia Comăneci de la soțul ei, Bart Conner, la aniversarea a 30 de ani de căsătorie: „Am avut o surpriză minunată”

Nadia Comăneci a dezvăluit că soțul ei, Bart Conner, a răsfățat-o cu un cadou extravagant la aniversarea a 30 de ani de căsătorie.

Nadia Comăneci și soțul ei, Bart Conner, au sărbătorit recent 30 de ani de căsnicie. Cei doi au sărbătorit împreună acest capitol important din povestea lor solidă de dragoste.

Nadia Comăneci și Bart Conner au împlinit 30 de ani de căsnicie

Nadia Comăneci formează un cuplu alături de Bart Conner. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 1976, dar s-au căsătorit de-abia două decenii mai târziu, în 1996. Au împreună un băiat, pe nume Dylan, născut pe 3 iunie 2006, pe care Nadia l-a numit „10-le meu perfect. Cel mai bun exercițiu al meu”, ca o aluzie afectuoasă la momentul în care a făcut istorie la Jocurile Olimpice.

Nadia Comăneci i-a transmis pe Instagram un mesaj soțului ei, Bart Conner, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de căsnicie. Sportiva originară din Onești a publicat și un video cu partenerul ei, realizat în tribune în cadrul turneului de tenis de la Madrid.

„La mulți ani pentru cei 30 de ani astăzi, dragă Bart Conner.”

În cadrul unui interviu, Nadia Comăneci a dezvăluit cum au sărbătorit ea și Bart Conner cei 30 de ani de căsnicie, dar și care este cadoul oferit de soțul ei cu această ocazie. 

„Ieri am luat cina cu prietenii mei de o viață, Dana Safta și Adrian Barbu — momente simple și frumoase. Apoi am fost la cină împreună cu Darren Cahill și Bart, la The Ritz. Dar, la revenirea la hotel, în cameră, am avut o surpriză minunată. Soțul meu mi-a oferit un inel cu diamante și rubine — un gest care a făcut seara și mai specială”, a declarat Nadia Cămeci pentru OrangeSport.

Nadia Comăneci, premiată pentru întreaga carieră

Nadia Comăneci a obținut primul scor perfect de 10 din istoria gimnasticii olimpice și este recunoscută în întreaga lume pentru această performanță sportivă. În cadrul Galei Premiilor Laureus World Sports 2026, prezentată de Novak Djokovic și Eileen Gu, legendara gimnastă a fost premiată, chiar la 50 de ani de la recordul ei de la Jocurile Olimpice de la Montreal. Nadia Comăneci a primit premiul de la gimnasta americană Simone Biles și Bart Conner, cel care îi este soț.

De asemenea, a ținut un discurs care a emoționat pe toată lumea prezentă la eveniment. 

„Nu am simțit că tremur așa de tare nici când a trebuit să merg la paralele… Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu, mai ales că vine de la voi, de la tine (n.r. soțul ei, Bart), cel care m-ai salvat. Am fost doar o fetiță care și-a urmat pasiunea, iar câteva secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul și m-au adus aici cu voi toți, sărbătorind ceea ce sportul face pentru toată lumea. Nu aș fi fost aici dacă nu aveam o direcție. Am realizat cât de multe am învățat din faptul că am fost implicată în sport. Nu este importantă doar educația. Sportul te educă, de asemenea. Îi învață pe copii cum să se ridice când cad, cum să-și gestioneze viața când sunt triști, cum să fie responsabili față de coechipierii lor și cum să fie prezenți chiar și când nu se simt bine într-o zi.

Sunt atât de mulți atleți minunați aici și la fiecare jumătate de secol apare câte un model în fiecare sport. Simone, ești incredibilă. Nu doar pentru că ești implicată în sport, ci și pentru că ai adus în discuție ceva despre care nimeni nu vorbea: sănătatea mintală, cu care fiecare a avut de furcă. Este un lucru cu care se confruntă toată lumea și faptul că avem oameni care ne ajută este foarte important, iar sportul face asta pentru noi. Laureus, mi-ați făcut o mare surpriză, așa că vă mulțumesc foarte mult. Tu (n.r. soțul ei, Bart) ești 10-le meu perfect. Vă mulțumesc tuturor.”

Nadia Comăneci, o legendă a sportului românesc

Nadia Comăneci este originară din Onești și a intrat în istoria sportului odată cu performanța sa uluitoare de la Montreal. Fosta gimnastă avea 14 ani pe 18 iulie 1976, atunci când a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal, ediție cunoscută sub numele de „Olimpiada Nadia Comăneci.” Nadia Comăneci a plecat de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976 cu trei medalii de aur, una de argint și una de bronz. La distanță de patru ani, a mai obținut alte două titluri olimpice și două medalii de argint la Moscova în 1980.

Afișajul electronic de la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal nu era programat să afișeze nota 10, iar pe ecran a apărut nota 1.00. Nadia Comăneci a început să facă gimnastică la vârsta de 5 ani, la Onești. La 11 ani a câștigat primul său titlu de campioană națională absolută. În 1974 s-a bucurat de primul mare succes la nivel internațional, câștigând locul I la individual compus, în cadrul concursului Cupa Prieteniei de la Gera.

Nadia Comăneci a câștigat de trei ori consecutiv titlul de campioană continentală. În 1975 a obținut „Trofeul Campioanelor” iar în 1979, la „Cupa Mondială”, de la Tokyo, a obținut primul loc la sol și sărituri, al doilea loc la bârnă şi al treilea la individual compus. Cariera și-a încheiat-o la vârsta de 23 de ani, reușind să acumuleze 25 de medalii câştigate la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene.

Foto: Profimedia

Cele mai vândute colecții!
Precomanda Energia Pietrelor - Mai 2026 Precomanda Energia Pietrelor - Mai 2026 84.56 RON Cumpără acum
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 48 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 48 47.49 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.128 Titanic - Ediția nr.128 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.127 Titanic - Ediția nr.127 52.9 RON Cumpără acum
Ochi de tigru rosu - ediția 60 (Energia Pietrelor) Ochi de tigru rosu - ediția 60 (Energia Pietrelor) 42.28 RON Cumpără acum
Agat verde - ediția 59 (Energia Pietrelor) Agat verde - ediția 59 (Energia Pietrelor) 42.28 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 62 ARO 240 - Ediția nr. 62 52.9 RON Cumpără acum

