Ilinca Vandici, dezvăluiri sincere despre creșterea fiului ei și rolul de mamă: „Devine din ce în ce mai responsabil"

Ilinca Vandici a dezvăluit noi detalii despre fiul ei, Zian.

De la momentele liniștite petrecute dimineața, în compania unei cafele savurate pe îndelete, până la energia intensă a platoului de televiziune, Ilinca Vandici se află într-o perioadă în care spune că trăiește o stare de împlinire profesională și personală.

Ilinca Vandici, declarații despre rolul de mamă

Prezentatoarea Kanal D vorbește deschis despre relația profesională cu Teo Trandafir, colega sa din emisiunea „Follow us!”, despre experiențele trăite în direct, dar și despre rolul esențial pe care îl are educația fiului său în viața de zi cu zi. Una dintre figurile constante și îndrăgite ale televiziunii românești, Ilinca Vandici este în prezent gazda emisiunii „Follow us!”, difuzată la Kanal D, unde, alături de Teo Trandafir, abordează subiecte actuale din spațiul public, analizate din perspective variate și accesibile publicului larg.

Dincolo de activitatea intensă din televiziune, Ilinca Vandici își dedică o mare parte din timp rolului de mamă, punând accent pe creșterea și formarea fiului său, Zian. Pentru vedetă, evoluția copilului reprezintă cea mai importantă și emoționantă realizare a vieții sale personale.

Aceasta spune că urmărește cu emoție fiecare etapă din dezvoltarea băiatului, observând zilnic schimbările prin care trece și modul în care se maturizează treptat.

„Evoluția lui cred că mă emoționează foarte tare. Faptul că văd în fiecare zi schimbări, faptul că văd în fiecare zi cum crește, cum se dezvoltă, cum gândește, cum acționează, cum devine din ce în ce mai responsabil”, a mărturisit prezentoarea TV pentru TVmania.

Ilinca Vandici vorbește și despre disciplina personală care îi structurează programul zilnic. Departe de agitație, ea își începe diminețile într-un ritm calm, bine organizat, care îi oferă stabilitate pentru întreaga zi.

„Nu regăsesc haosul, nici pe cel frumos, în general în diminețile mele sau în viața mea. Întotdeauna am fost o tipă organizată, am preferat să-mi știu lucrurile așezate în ordine. Drept urmare, lucrurile sunt relativ lejere, relaxate. Îmi place să mă trezesc devreme ca să am timp pentru toate tabieturile, inclusiv machiaj, alegerea ținutelor”

Un moment esențial din rutina sa rămâne cafeaua de dimineață, pe care o consideră un ritual personal de reflecție și început de zi:

„Cafeaua de dimineață. E un tabiet mic din punctul meu de vedere, dar fără de care nu pot efectiv să-mi încep ziua. Nu l-aș schimba pentru nimic în lume. O aleg oricând, în primul rând pentru mine, pentru că îmi plac diminețile lente cumva, măcar pentru jumătate de oră, în care să pot să-mi adun gândurile, în care să pot să meditez un pic la tot ceea ce urmează să se întâmple în ziua respectivă, să-mi setez intenții pozitive și să am așa timp de respiro pentru mine”, a mai spus ea.

Ilinca Vandici, declarație rară despre iubitul ei

Ilinca Vandici a confirmat că trăiește o nouă poveste de dragoste. Recent, vedeta TV a publicat pe rețelele de socializare un video în care le arată urmăritorilor săi colecția ei de pantofi sport. În acel clip, Ilinca Vandici menționează că ea și iubitul ei și-au achiziționat împreună același model de încălțăminte. Vedeta nu a dezvăluit identitatea partenerul ei și nici nu au publicat fotografii împreună. 

„Povestea este că am la fel ca iubitul meu. Ne-am cumpărat amândoi la fel.”

Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 47.49 RON Cumpără acum
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

