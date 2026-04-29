În plin scandal Epstein acasă, Regele Charles se duce să adreseze problema la sursă. Ce cadou i-a făcut lui Donald Trump în cadrul vizitei oficiale?

Donald Trump este unul dintre cele mai citate nume din scandalul Epstein – în fapt, mai mult decât un scandal, un uriaș cerc de persoane cu putere, bani și influență care au abuzat sexual, de-a lungul timpului, sistematic și fără repercusiuni, o mulțime de minori. În acest context, președintele Trump continuă să fie unul dintre cei mai influenți oameni ai lumii și nimeni din administrația sa sau din cercurile de apropiați nu pare să suporte consecințele apropierii și, în unele cazuri, participării în cercurile lui Jeffrey Epstein.

Nu același lucru se întâmplă, însă, în Marea Britanie, care are parte de propria sa variantă de scandal Epstein, de data aceasta cu mai multă presiune din partea publicului. Mai exact, după ce Prințului Andrew, fratele regelui Charles, i-au fost retrase titlurile și privilegiile regale în urma asocierii cu Jeffrey Epstein și în urma acuzațiilor Virginiei Giuffre, una dintre victime, la adresa acestuia, lucru care a zdruncinat serios imaginea și legitimitatea familiei regale; țara cere insistent demisia sau demiterea premierului Keir Starmer. Motivul? Faptul că Starmer ar fi știut că fostul său coleg laburist, Lord Peter Mandelson, numit chiar ambasador în SUA, era un apropiat al lui Epstein inclusiv după ce acesta fusese condamnat, și prim ministrul ar fi continuat să-l acopere și să îl promoveze în funcții chiar și în această situație.

Acesta este contextul în care Regele Charles îl vizitează pe Donald Trump, pe care țara lui îl asistă oricum în aproape toate demersurile, inclusiv în campaniile războinice recente ale Statelor Unite. Iar ca semn că alianța dintre cele două țări este neștirbită, cu sau fără scandalul Epstein pe care cei doi se străduiesc să îl ignore cum pot mai bine, regele i-a și făcut lui Donald Trump un cadou cu o semnificație aparte. Mai exact, acesta i-a dăruit un obiect care are legătură cu relațiile istorice dintre cele două state: o copie înrămată a planurilor de design realizate în 1879 pentru Resolute Desk, biroul de la care președintele semnează cele mai importante hotărâri în Biroul Oval de la Casa Albă. Biroul însuși este un simbol al relației dintre monarhia britanică și SUA, fiind dăruit în 1880 de către Regina Victoria președintelui Rutherford B. Hayes. Numele biroului vine de la ambarcațiunea H.M.S. Resolute, o navă de explorare britanică ce a fost recuperată la un moment dat de vânătorii americani de balene, după ce fusese părăsită în larg, în 1854. Reparată și retrimisă în Marea Britanie, ambarcațiunea a ieșit din uz în 1879, iar în anul următor din lemnul ei a fost realizat biroul care a servit tot drept cadou diplomatic.

Nici Trump nu s-a lăsat mai prejos, oferindu-i la rândul său Regelui Charles un cadou la fel de semnificativ – o copie a corespondenței istorice între John Admas și John Jay, din 1785, document în care Adams își împărtășește experiența de a fi acceptat de Regele George al III-lea ca prim ambasador al SUA în Marea Britanie.

Vizita lui Charles în SUA, în care este însoțit de Regina Consoartă Camilla, are drept scop celebrarea a 250 de ani ai SUA, adică chiar independența Statelor față de Marea Britanie. Cum rolurile s-au inversat în tot acest timp, se pare că Marea Britanie nu poate fi la fel de independentă față de SUA în acest moment, iar participarea unora dintre oficialii săi la scandalul Epstein este revelatoare în acest sens.

Totodată, vizita este și prima pe care suveranul britanic o face, de la moartea mamei sale, Regina Elisabeta, în 2022. În cea de-a doua zi a vizitei oficiale, Regele Charles s-a adresat Congresului american.

Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 47.49 RON Cumpără acum
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

