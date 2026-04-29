Regele Charles și Regina Camilla au strălucit la cina oficială de la Casa Albă, găzduită de familia Trump. Cum arată ținuta purtată de Melania

Vizita Regelui Charles și a Reginei Camilla la Washington, D.C., nu putea fi completă fără o seară fastuoasă la Casa Albă.

La doar câteva ore după ce monarhul a susținut un discurs în fața Congresului, cuplul regal a participat la un dineu de stat organizat de președintele Donald Trump și de Prima Doamnă Melania Trump, marți, 28 aprilie.

Regina Camilla, în vârstă de 78 de ani, a ales să nu poarte tiară la eveniment (deși Regina Elisabeta a II-a a optat pentru una într-o vizită similară din 2007), însă a impresionat printr-un colier din ametist și diamante, moștenit de-a lungul generațiilor în familia regală. Ținuta a fost completată de o rochie de seară roz semnată Fiona Clare, sclipitoare.

La rândul ei, Melania Trump, care recent a împlinit 56 de ani, a ales tot o ținută în nuanțe de roz: o rochie fără bretele creată de Christian Dior Haute Couture, accesorizată cu mănuși din piele întoarsă Dior, într-o nuanță deschisă. Întreaga ținută a Melaniei este estimată la 80.000 de dolari, potrivit Hello!.

Atât Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, cât și președintele american, de 79 de ani, au purtat fracuri cu papion alb, respectând codul vestimentar al serii.

Cele două cupluri au pozat în fața Casei Albe înainte de a intra la dineu, unde s-au alăturat invitaților, printre care s-a numărat și Jeff Bezos.

Meniul serii a fost alcătuit din trei feluri. Prima etapă a inclus o supă fină de ierburi de grădină, aromată și delicată, servită alături de o salată răcoritoare de palmier și completată cu șalote crocante și mentă proaspătă. Felul principal a constat în ravioli artizanali cu ierburi de primăvară, preparate cu ingrediente din grădina Casei Albe, și limbă de mare în stil meunière. Desertul a fost un tort de ciocolată în formă de stup, cu cremă fină de vanilie și blat de migdale, servit cu înghețată de smântână și miere produsă la Casa Albă.

Pentru a marca relația dintre Statele Unite și Marea Britanie, au fost alese trei vinuri speciale, simbolizând tradiția și prietenia dintre cele două țări.

Seara a fost completată de momente artistice susținute de muzicieni militari americani din cadrul Marinei, Armatei și Forțelor Aeriene.

Nu este prima întâlnire de acest tip între familia regală britanică și familia Trump. În septembrie, președintele și Prima Doamnă au fost invitați la Castelul Windsor, unde Regina Camilla și Kate Middleton au purtat diademe la banchetul oficial. De asemenea, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, în 2019, acesta a participat la un dineu de stat în Regatul Unit, în timpul domniei Reginei Elisabeta a II-a.

Regele Charles și Regina Camilla au ajuns la Washington luni, 27 aprilie, fiind întâmpinați de familia Trump cu un ceai privat și o petrecere în grădină. Programul de marți a început cu o ceremonie oficială de bun venit la Casa Albă, unde președintele a susținut un discurs.

Regele Charles a intrat, de asemenea, în istorie, devenind al doilea monarh britanic care a ținut un discurs în fața unei sesiuni comune a Congresului. Prima a fost mama sa, Regina Elisabeta a II-a, care a vorbit în Capitoliu în 1991.

Înaintea vizitei, președintele Trump, care a avut recent divergențe cu premierul britanic Keir Starmer, și-a exprimat optimismul că întâlnirea cu regele ar putea contribui la îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări.

„Absolut. Este fantastic”, a declarat Trump într-un interviu pentru BBC. „Este un om extraordinar. Cu siguranță, răspunsul este da.” „Îl cunosc bine, îl știu de ani de zile”, a adăugat acesta. „Este un om curajos și un om grozav. Cu siguranță ar avea un impact pozitiv.”

Regele Charles și Regina Camilla se află într-o vizită de patru zile în Statele Unite, organizată cu ocazia aniversării a 250 de ani de la independența SUA față de Regatul Unit.

foto: Arhiva ELLE

