Cum și-au petrecut timpul Irina și Răzvan Fodor după ce prezentatoarea s-a întors de la filmările Asia Express 2026: „L-am găsit pe Fodor la fel de îndrăgostit”

Irina Fodor s-a întors în România de la filmările intense pentru noul sezon Asia Express. Prezentatoarea TV a transmis un mesaj despre revenirea în țară și reîntâlnirea cu familia ei.

Irina Fodor, după ce s-a întors de la filmările Asia Express

Irina Fodor și-a ținut la curent fanii de pe Instagram cu experiențele inedite întâlnite pe parcursul filmările de la Asia Express. Păstrând totuși misterul despre noul sezon al show-ului de la Antena 1, prezentatoarea TV și-a încântat urmăritorii cu imagini spectaculoase din Uzbekistan și China.

Irina Fodor a revenit în România de la filmările de la Asia Express 2026. Prezentatoarea a preferat ca după întoarcerea în țară să stea departe de social media și să se bucure de timpul petrecut alături de soțul ei, Răzvan Fodor, și fiica lor, Diana.

„Nu mă judecați, mă cunoașteți deja!

M-am întors de o săptămână din Asia Express și… liniște pe aici, prin online. Scuze, dar am intrat direct în ritualul de readaptare la viața reală.

După două luni plecată, tot ce am vrut a fost să stau cu ai mei. Și parcă nici acum nu mă satur să îi privesc și să îi ascult. În fiecare seară am stat pe terasă, cu toate luminile aprinse în grădină, câte un pahar de vin și povești fără sfârșit. Serile alea care îți repară tot.

M-am bucurat de toate lucrurile mici:

– că l-am găsit pe Fodor la fel de îndrăgostit … Și suspectez că i-a fost și lui puțin dor de mine. Foarte puțin. Aproape insesizabil.

– că Luna era să mă spulbere când am intrat pe poartă. Ea încă are convingerea fermă că e bichon. Un bichon de peste 50 de kilograme.

– că am prins semifinala și finala @chefilacutite și că acum a început Chefi la Cuțite copii, care e efectiv o combinație între talent culinar și nivel maxim de drăgălășenie

– că am fost cu Diana la Devil Wears Prada 2 și am râs de ne-au durut fălcile. Într-o altă viață, dacă eram de aceeași vârstă, sigur făceam prostii împreună și eram exmatriculate, sau ceva. Cu ea, nimic nu e plictisitor.

– că m-am urcat iar la volan, mi-am pus muzica mea și am plecat să rezolv „treburi.” Nu știu dacă aveam chiar atâtea treburi, dar voiam să conduc.

– că mi-am făcut abonament la sală și am ajuns deja la prima ședință. Uraaa! Acum mă rupe febra musculară, dar vorba lui Fodor: „Unde sport nu e, durere nu e!'

– că am mâncat cireșe direct din cireșul din curte și m-am simțit ca un copil de 8 ani cu zero griji

– că am trecut pe la fetele mele de la @talentivity_ și am aflat toate…informațiile importante

– că în fiecare dimineață am mirosit trandafirii din curte și bujorii primiți de la mama și tata.

– că mama-soacră m-a așteptat cu sarmale în foi de ștevie și foi de viță. Nu mă pârâți antrenorului.

Pe scurt: am lipsit de aici, dar am fost exact unde trebuia.”

Ce părere are Răzvan Fodor despre job-ul de prezentatoare al soției sale

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi sunt căsătoriți din 2010 și au împreună o fiică, pe nume Diana.

Într-un interviu acordat înainte de plecarea la filmări, Irina Fodor a vorbit despre cum se descurcă soțul ei pe durata celor două luni cât ea filmează pentru Asia Express.

„Răzvan e puternic, dar știu că emoțiile îl copleșesc când mă vede în situații dificile, mai ales că atunci l-am sunat să îi povestesc ce se întâmplă și nu i-a fost deloc ușor să se țină tare și să mă încurajeze pe mine, în condițiile în care era la mii de kilometri distanță și nu avea nicio modalitate să mă ajute concret sau să fie lângă mine, altfel decât prin telefon. Iar părinții mei… cred că doar dacă aș prezenta o emisiune în care stau pe canapea ar fi liniștiți cu adevărat. (râde) Îmi amintesc foarte clar episodul din Columbia cu Cleopatra Stratan și Edward Sanda – a fost un moment greu pentru toți. Acasă s-a trăit cu sufletul la gură”, a povestit Irina Fodor pentru VIVA!

Irina Fodor a mărturisit că nu s-a întâmplat niciodată ca soțul ei să îi sugereze să renunțe la acest proiect, chiar dacă acest lucru înseamnă absența ei îndelungată de acasă.

„Niciodată. Tot timpul mă întreabă dacă sunt bine, dacă mai pot, îmi ia pulsul, cum s-ar zice, dar nu s-a pus problema să îmi spună așa ceva, chiar dacă eu știu cât de complicat e pentru el să se ocupe singur de toate timp de două luni. Am trecut și eu prin asta când a fost plecat și nu a fost deloc ușor”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Foto: Instagram

