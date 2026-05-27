Irina Fodor, detalii despre cea mai importantă perioadă din viața fiicei sale. Ce planuri are Diana pentru liceu: „Analizăm împreună”

Irina Fodor traversează o perioadă plină atât profesional, cât și personal. În timp ce sezonul actual „Chefi la cuțite” a ajuns final, prezentatoarea TV trăiește emoții și acasă, unde fiica ei, Diana, se pregătește pentru primul examen important din viață: Evaluarea Națională. Adolescenta are deja în minte direcția pe care vrea să o urmeze mai departe și ia în calcul un profil de științe, cu interes pentru biochimie.

Fiica Irinei Fodor se pregătește de o etapă importantă

Irina a vorbit deschis despre această etapă importantă din viața fiicei sale și despre alegerile pe care le analizează împreună în familie.

„Este într-o perioadă importantă și emoționantă pentru ea. Analizăm împreună variantele și ne dorim să aleagă un drum care i se potrivește cu adevărat. Cel mai important este să meargă într-o direcție în care să se simtă bine și să poată evolua frumos. Deocamdată, ea îşi doreşte să descopere zona de cercetare, aşa că vrea să se îndrepte spre un profil de ştiinţe, biochimie. Vedem dacă rămâne pe drumul acesta sau nu”, a spus Irina Fodor pentru Tvmania.

Prezentatoarea a oferit și câteva detalii despre preferințele Dianei atunci când vine vorba despre televizor. Deși face parte din generația conectată în principal la mediul online, adolescenta urmărește uneori și producțiile în care este implicată mama ei.

„Are gusturi diverse, specifice generației ei. Îi plac producțiile dinamice, inteligente, cu umor și ritm bun, dar și cele din care rămâi cu ceva frumos după ce le-ai văzut. E evident că, la ei, ponderea mai mare o reprezintă mediul online. Dar când se uita la tv, de obicei, se uita la Chefi la cuţite sau la Asia Express, mai ales ca eu îi povestesc mici lucruri despre ce se întâmpla în timpul filmărilor şi asta îi stârneşte interesul.”, a mai spus prezentatoarea TV.

Irina Fodor, atentă la cheltuielile fiicei sale

În cadrul unui interviu, Irina Fodor a dezvăluit că fiica ei, Diana, are un card, iar ea primește de la părinți o anumită sumă.

„Are cardul ei pe care are o sumă fixă pe lună. E foarte chibzuită, adică are această sumă cred că de aproape două luni din care n-a cheltuit un leu, pentru că eu văd pe telefonul meu dacă ea cheltuiește”, a declarat Irina Fodor pentru cancan.ro.

Irina Fodor a dezvăluit suma pe care o primește lunar fiica ei, Diana, și a recunoscut că aceasta are un comportament extrem de echilibrat când vine vorba de cheltuieli, având grijă pe felul în care își folosește banii.

„N-are mult, are 200 de lei, adică nu-ți imagina că e o sumă astronomică. Are 200 de lei în sensul în care ar trebui să fie pe lună pentru mâncare, doar că la noi se gătește foarte mult și noi îi facem pachețelul pentru școală cu rândul, când eu, când Răzvan. Și pentru că ea s-a obișnuit cu ritmul ăsta, nu-și mai cumpără la școală. De obicei, banii pe care îi dau eu lunar sau banii pe care-i primește de pe la bunici și așa mai departe, îi strânge. Face ea o sumă mai mare și își ia ceva ce-i place. Ultima dată și-a luat un vinil de colecție albastru. Știe că eu nu sunt neapărat pe zona asta cu muzica, ea cu Fodor își împart această pasiune. Nu aruncă cu banii. Și nici nu știu dacă am făcut-o neapărat intenționat. Adică, uneori, chiar n-aveam bani de ce cerea ea. Scurt și la obiect. Și atunci îi ziceam: mami, nu putem să dăm suma asta pe lucrul ăsta, că nu ne folosește pe termen lung. Adică hai să ne raportăm un pic. Uite: cât e pensia lui buni? Atât. Ți se pare normal să dăm jumătate din ea, de exemplu, pe acest lucru?”, a mai spus Irina Fodor.

Foto: Arhiva ELLE

