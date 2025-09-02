Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și ce a dezvăluit despre fiica ei, Diana: „Reguli care o țin în siguranță”

Irina Fodor a făcut declarații sincere despre rolul de mamă și regulile impuse fiicei sale, Diana.

Irina Fodor, Răzvan Fodor și fiica lor
Irina Fodor a vorbit cu sinceritate despre rolul de mamă și despre cum arată relația cu fiica ei, Diana, în vârstă de 14 ani.  

Irina Fodor, despre viața de familie

Cu toate că este implicată în destul de multe proiecte profesionale și este plecată din țară la filmări, Irina Fodor este o mamă implicată. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit cum este în rolul de părinte, dar și cum își crește fiica. 

„Eu sunt o mamă de treabă, o mamă cumsecade, atâta timp cât respecți, totuși, un minim de reguli. Pe care nu le impun copilului pentru că n-aș vrea să se distreze (…) ci pentru că sunt niște reguli care o ajută să fie mai departe vertical ca om. Și alte reguli care o țin în siguranță”, a spus Irina Fodor la Știrile Antena Stars. 

În privința educației fiicei sale, Irina Fodor păstrează un echilibru și știe când anume să impună limite și când este permisivă. 

„La noi în casă este ziua și argumentarea. Păi n-avem ce să facem pentru că totul este despre „Aș vrea să fac nu știu ce…”. Culmea e că eu sunt și mediator și baubau. Nu știu cum m-am ales cu astea două”, a adăugat Irina Fodor. 

Irina Fodor, despre creșterea fiicei sale, Diana

Irina Fodor a făcut o serie de mărturisiri despre familia ei. Prezentatoarea și fiica ei, Diana, au o comunicare deschisă și dezbat împreună tot felul de subiecte.

„Povestim vrute și nevrute, dar unele sunt doar secretele noastre. Cred că discuțiile despre băieți se încadrează la categoria asta, nu de alta, dar tati se obișnuiește mai greu cu ideea. Bine, deocamdată nici nu e ceva concret, e destul de departe încă treaba asta, dar există tot felul de curiozități și întrebări pe care le disecăm împreună, fără să îi punem inima pe jar lui Fodorică”, a declarat Irina Fodor pentru VIVA!

Prezentatoarea TV a mai vorbit despre principiile pe care le aplică ea și soțul ei, Răzvan Fodor, în educația fiicei lor, Diana, ajunsă deja la vârsta adolescenței.

„Vorba dulce… aduce la ochi dați peste cap de mă mir că nu o ia amețeala. Mi-a și reproșat într-o zi că fac din orice întâmplare motiv de teorie. Așa că o ameninț că îi tai internetul dacă nu își rezolvă sarcinile zilnice. Nu știu dacă sunt în măsură să vorbesc despre o metodă eficientă, căci navigăm și noi cum putem, ca părinți, în așa fel încât să înțeleagă niște reguli, dar să nu se simtă altfel decât liberă în viața și drumul ei.”

Irina Fodor a dezvăluit și care sunt planurile de viitor ale fiicei sale, precizând că Diana nu vrea să urmeze o carieră în lumina reflectoarelor și că e orientată către alte domenii.

„Nu prea vrea să vină în zona noastră de activitate, din ce spune, asta deși e foarte pasionată de muzică, de teatru, cântă la pian, ar avea stofă de artistă, dacă și-ar dori asta. Doar că la fel de mult îi plac științele naturii și are planuri să meargă pe zona de cercetare în viitor. Asta clar merge mână în mână cu o facultate peste hotare, dar mai are timp să se asigure că asta vrea sau altceva. Noi suntem aici, la prindere, gata să o susținem.”

Foto: Arhiva ELLE

