Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, iar vestea despărțirii lor la începutul lunii februarie 2021 i-a luat prin surprindere pe fani. Cu toate acestea, cei doi au continuat să își petreacă timpul împreună și au declarat că au rămas în relații bune, cu atât mai mult cu cât sunt în continuare colegi pe platourile de filmare.

Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman și Ruxandra Luca au revenit cu emisiunea Happy Café

Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman și Ruxandra Luca aduc un vibe fresh, cu multe surprize în noul sezon Happy Café, din 1 septembrie, la Happy Channel, de la ora 15:30.

Noul sezon Happy Café, a început pe 1 septembrie la Happy Channel, de la ora 15:30, cu straie noi de toamnă: Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman și Ruxandra Luca sunt pregătiți să le dezvăluie telespectatorilor mixul fresh al emisiunii, care vine cu rubrici noi, pe lângă rubricile consacrate, cu cele mai interesante subiecte și multe motive pentru a zâmbi zi de zi.

De la trucuri de beauty, soluții pentru un stil de viață echilibrat și interviuri cu medici și terapeuți la povești de viață care vorbesc despre curajul de a o lua de la capăt și puterea de a transforma o dificultate într-un succes și de la rețete delicioase cu Chef Marco la cele mai așteptate informații despre serialele turcești difuzate de Happy Channel – noul sezon Happy Café are toate ingredientele necesare pentru a-i cuceri pe telespectatori de luni până vineri, de la ora 15:30.

„Călătorim cu gândul prin lume, gătim gustos și sanatos, avem grijă de noi și vorbim cu oameni frumoși despre subiecte care contează. La Happy, femeia este în centrul atenției, iar sănătatea, frumusețea și starea de bine sunt pe primul loc. Pentru că cel mai important este să ne simțim bine in pielea noastră”, a declarat Cristina Ciobănașu.

„Noul sezon Happy Café aduce atât rubricile îndrăgite de fanii emisiunii (Happy Doc, Rețetele cu Chef Marco, discuțiile cu psihologii și subiectele precum parenting-ul), dar aduce și rubrici noi, pe care le veți descoperi din septembrie, la Happy Café. Noi venim cu aceeași energie bună, gata să vă punem zâmbetul pe buze în fiecare zi, de luni până vineri, de la 15:30”, a dezvăluit Vlad Gherman.

„Noul sezon e plin viață, așa cum suntem și noi. Urmează să vă iau cu mine la antrenamentele care mă ajută să mă mențin în formă, în călătoriile mele, la discuțiile cu specialiștii despre prevenție și viața sănătoasă, împart cu voi trucuri de beauty și make-up, lucruri care m-au ajutat în relația cu cei trei copii ai mei, plus multe alte surprize, care vă vor ține cu ochii pe Happy Café. Am eu un feeling că așa va fi”, a declarat Ruxandra Luca.

Care este acum relația dintre Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman

Într-un interviu acordat recent, actrița a făcut dezvăluiri despre actuala relație cu fostul ei partener.

„Eu și Vlad ne-am dorit ca, o dată cu despărțirea asta, prietenia noastră să nu dispară și să putem lucra împreună în continuare și să putem rămânem… sigur, acum nu pot să spun prieteni, suntem amici. Noi lucrăm în continuare împreună, ne vedem săptămânal, dar nu pot să spun că este prietenul meu”, a declarat vedeta în emisiunea Viața fără filtru.

Cristina Ciobănașu a mărturisit că, atunci când a avut loc despărțirea de fostul ei partener, a fost norocoasă deoarece a putut să se bazeze pe ajutorul mamei sale adoptive, producătoarea Ruxandra Ion.

„A fost alături de mine necondiționat pe tot parcursul meu. Evident că și în momentul despărțirii mi-a fost alături, mi-a oferit sfaturi, m-a protejat. Clar că și pentru ei, ca familie, a fost un moment dificil. Noi locuiam împreună acasă la familia Ion și evident că și pentru ei a fost un moment dificil. El făcea parte din familie. Au înțeles decizia noastră și dorința mea”, a mărturisit actrița.

Ce a recunoscut abia acum Vlad Gherman despre despărțirea de Cristina

Într-un interviu acordat recent, Vlad Gherman a vorbit deschis despre separarea de Cristina Ciobănașu, care a avut loc în urmă cu mai bine de trei ani.

„Cel mai greu moment din viața mea a fost, probabil, despărțirea de Criss. Spun asta pentru că nu am pierdut doar o relație, am pierdut o familie. Am fost pe parcursul relației cu Criss adoptat, practic, de doamna Ruxandra Ion. Am fost primit în casa lor ca un membru al familiei. Acolo am stat aproape un deceniu și am învățat o mulțime de lucruri datorită lor. Ruptura de Criss a implicat oarecum și ruptura de ei. Practic, de pe o zi pe alta viața mea s-a schimbat total. Am fost nevoit să stau o perioadă la sora mea până mi-am găsit un loc în chirie. Nu am avut timp să mă acomodez cu situația sau să sufăr prea mult. A trebuit să acționez și să mă repun pe picioare. De asta consider că despărțirea de Criss a atras, ca o consecință, multe alte schimbări în viața mea. Nu pot decât să fiu recunoscător pentru tot ce s-a întâmplat și înainte, dar și după despărțire. Am învățat multe lucruri pe parcursul anilor, dar acel prag peste care am trecut a fost probabil cel mai important hop peste care trebuia să trec ca să mă maturizez”, a povestit Vlad Gherman pentru Unica.ro.

În același interviu, actorul a vorbit și despre soția lui, Oana Moșneagu, având numai cuvinte de laudă la adresa acesteia.

„Calitatea ei cea mai mare, care poate fi considerată și defect, este sinceritatea debordantă. Spune ce gândește fără filtre și am ajuns la concluzia că acest lucru poate fi atât o calitate, cât și un defect. Evident că nu vrea să rănească pe nimeni, iar intențiile ei sunt bune și constructive. Dar anumite lucruri spuse cu toată sinceritatea pot să rănească în anumite situații. În rest, are foarte multe calități. E bună de măritat (râde)”, a mai spus actorul pentru sursa citată.

foto: Arhiva ELLE

