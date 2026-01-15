Lana Del Rey, gest romantic rar față de soțul ei la un eveniment de la Hollywood. Cum au fost surprinși cei doi

Lana Del Rey a făcut un gest rar, apropiindu-se de soțul ei, Jeremy Dufrene, la un eveniment glam de la Hollywood.

Cântăreața a stat lipită de Jeremy Dufrene, soțul ei cu care este căsătorită de aproape doi ani, la W Magazine’s Annual Best Performances Party, care a avut loc la Chateau Marmont din West Hollywood.

Lana Del Rey a radiat de mândrie în timp ce se cuibărea lângă partenerul ei, care purta un costum negru în trei piese, fără cravată. Cântăreața arăta ca o veritabilă vedetă din epoca de aur a filmului, afișând o rochie de satin roșu-rubiniu care îi evidenția figura impecabilă.

Acest moment vine la câteva luni după ce Lana Del Rey a povestit pentru W Magazine cum s-a îndrăgostit de soțul ei, un ghid turistic din bayou-urile Louisianei care își petrece zilele printre aligatori.

Cântăreața nominalizată la Grammy și Jeremy Dufrene s-au întâlnit pentru prima dată în 2019, când ea a participat la una dintre excursiile lui prin mlaștină. Mai târziu s-au reîntâlnit și s-au căsătorit în 2024.

„Ca mulți oameni care lucrează cu animale mari și periculoase, Jeremy are o prezență calmă și puternică,” a spus Lana Del Rey pentru W Magazine. „Când ne-am întâlnit, mi-am dat seama destul de repede că îl iubesc, dar că ar putea fi dificil din cauza a ceea ce aduceam eu în relație.”

În ciuda temerilor ei, și-a amintit că Jeremy Dufrene i-a spus: „Lucrez cu aligatori, am pielea groasă.” Și este un bărbat care își respectă cuvântul. „Toate lucrurile care mă supărau, și au fost atât de multe!, el doar mă asculta și spunea: Fii tu însăți și eu te voi iubi și mai mult.”

Cum a gestionat Jeremy Dufrene celebritatea artistei

După ce s-au căsătorit în 2024, Lana Del Rey a povestit că atenția publicului a fost intensă, iar dronele survolau casa lor pentru a surprinde imagini de la nuntă și de la primele zile ca proaspăt căsătoriți.

„Dacă aș fi fost eu în locul lui, aș fi fost nervoasă, emoțiile mele erau mai copleșitoare ca de obicei, iar emoțiile mele obișnuite pot fi destul de intense!” a râs ea. „Dar Jeremy a fost bine. Mi-a spus: Nu-ți face griji pentru mine.”

Când a fost întrebată dacă a scris melodii despre soțul ei, Lana Del Rey a recunoscut că fanii au auzit deja una, care va fi inclusă pe viitorul ei album, Stove.

„Stars Fell on Alabama. Deschid concertele cu această piesă, atât, deocamdată,” a spus ea. „Jeremy este cea mai influentă persoană din viața mea. Este tăcut în public, dar lângă mine vorbește tot timpul.” Cuplul, a adăugat ea, împărtășește și un ritual aparte. „E ciudat: Jeremy și cu mine avem ceea ce numim timp în parcarea mașinii. Petrecem atât de mult timp în parcări, doar citind sau vorbind în mașină. Uneori, în viață, crezi că ești singura persoană în lume care iubește un anumit lucru, cum ar fi să stai într-o parcare goală de la Macy’s sau Home Depot. Poate părea ciudat pentru alții, dar apoi găsești o altă persoană care simte la fel,” a mărturisit ea.

În ciuda statutului său de unul dintre cei mai apreciați artiști ai generației sale, Lana Del Rey a precizat că nu are nicio intenție de a scrie o carte de memorii.

„Absolut deloc. Au fost prea multe lucruri personale despre care nu pot vorbi. Uneori cred că oamenii sunt împărțiți 50-50 între a mă ura și a-mi respecta munca. Am petrecut mult timp gândindu-mă la asta, dar, sincer, să te gândești prea mult este o situație pierdere-pierdere. Acum încerc să fiu pozitivă: am avut un vis cu o familie mare și o viață fericită. A trebuit să liniștesc zgomotul ca să găsesc dragostea. Și am găsit-o.”

