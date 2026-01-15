Lana Del Rey, gest romantic rar față de soțul ei la un eveniment de la Hollywood. Cum au fost surprinși cei doi

Lana Del Rey și soțul ei, Jeremy Dufrene, au participat la un eveniment glam de la Hollywood.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Lana Del Rey, gest romantic rar față de soțul ei la un eveniment de la Hollywood. Cum au fost surprinși cei doi

Lana Del Rey a făcut un gest rar, apropiindu-se de soțul ei, Jeremy Dufrene, la un eveniment glam de la Hollywood.

Lana Del Rey și soțul ei, Jeremy Dufrene, apariție glam

Cântăreața a stat lipită de Jeremy Dufrene, soțul ei cu care este căsătorită de aproape doi ani, la W Magazine’s Annual Best Performances Party, care a avut loc la Chateau Marmont din West Hollywood.

Lana Del Rey a radiat de mândrie în timp ce se cuibărea lângă partenerul ei, care purta un costum negru în trei piese, fără cravată. Cântăreața arăta ca o veritabilă vedetă din epoca de aur a filmului, afișând o rochie de satin roșu-rubiniu care îi evidenția figura impecabilă.

Acest moment vine la câteva luni după ce Lana Del Rey a povestit pentru W Magazine cum s-a îndrăgostit de soțul ei, un ghid turistic din bayou-urile Louisianei care își petrece zilele printre aligatori.

Cântăreața nominalizată la Grammy și Jeremy Dufrene s-au întâlnit pentru prima dată în 2019, când ea a participat la una dintre excursiile lui prin mlaștină. Mai târziu s-au reîntâlnit și s-au căsătorit în 2024.

„Ca mulți oameni care lucrează cu animale mari și periculoase, Jeremy are o prezență calmă și puternică,” a spus Lana Del Rey pentru W Magazine. „Când ne-am întâlnit, mi-am dat seama destul de repede că îl iubesc, dar că ar putea fi dificil din cauza a ceea ce aduceam eu în relație.”

În ciuda temerilor ei, și-a amintit că Jeremy Dufrene i-a spus: „Lucrez cu aligatori, am pielea groasă.” Și este un bărbat care își respectă cuvântul. „Toate lucrurile care mă supărau, și au fost atât de multe!, el doar mă asculta și spunea: Fii tu însăți și eu te voi iubi și mai mult.”

Cum a gestionat Jeremy Dufrene celebritatea artistei

După ce s-au căsătorit în 2024, Lana Del Rey a povestit că atenția publicului a fost intensă, iar dronele survolau casa lor pentru a surprinde imagini de la nuntă și de la primele zile ca proaspăt căsătoriți.

„Dacă aș fi fost eu în locul lui, aș fi fost nervoasă, emoțiile mele erau mai copleșitoare ca de obicei, iar emoțiile mele obișnuite pot fi destul de intense!” a râs ea. „Dar Jeremy a fost bine. Mi-a spus: Nu-ți face griji pentru mine.”

Când a fost întrebată dacă a scris melodii despre soțul ei, Lana Del Rey a recunoscut că fanii au auzit deja una, care va fi inclusă pe viitorul ei album, Stove.

„Stars Fell on Alabama. Deschid concertele cu această piesă, atât, deocamdată,” a spus ea. „Jeremy este cea mai influentă persoană din viața mea. Este tăcut în public, dar lângă mine vorbește tot timpul.” Cuplul, a adăugat ea, împărtășește și un ritual aparte.

„E ciudat: Jeremy și cu mine avem ceea ce numim timp în parcarea mașinii. Petrecem atât de mult timp în parcări, doar citind sau vorbind în mașină. Uneori, în viață, crezi că ești singura persoană în lume care iubește un anumit lucru, cum ar fi să stai într-o parcare goală de la Macy’s sau Home Depot. Poate părea ciudat pentru alții, dar apoi găsești o altă persoană care simte la fel,” a mărturisit ea.

În ciuda statutului său de unul dintre cei mai apreciați artiști ai generației sale, Lana Del Rey a precizat că nu are nicio intenție de a scrie o carte de memorii.

„Absolut deloc. Au fost prea multe lucruri personale despre care nu pot vorbi. Uneori cred că oamenii sunt împărțiți 50-50 între a mă ura și a-mi respecta munca. Am petrecut mult timp gândindu-mă la asta, dar, sincer, să te gândești prea mult este o situație pierdere-pierdere. Acum încerc să fiu pozitivă: am avut un vis cu o familie mare și o viață fericită. A trebuit să liniștesc zgomotul ca să găsesc dragostea. Și am găsit-o.”

Citește și:
Golden Globes 2026: cel mai bine îmbrăcate vedete pe covorul roșu

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Ana Baniciu s-a întors la cursuri. În ce domeniu vrea să activeze artista: "O pasiune mai veche"
People
Ana Baniciu s-a întors la cursuri. În ce domeniu vrea să activeze artista: "O pasiune mai veche"
Sean Penn, apariție rară alături de iubita sa, Valeria Nicov. Cum au fost surprinși cei doi
People
Sean Penn, apariție rară alături de iubita sa, Valeria Nicov. Cum au fost surprinși cei doi
Cristina Bălan, dezvăluiri despre relația dintre copiii ei. Cum se înțeleg gemenii Toma și Matei cu sora lor, Nadeea: "Se joacă împreună"
People
Cristina Bălan, dezvăluiri despre relația dintre copiii ei. Cum se înțeleg gemenii Toma și Matei cu sora lor, Nadeea: "Se joacă împreună"
Laura Cosoi dezvăluie care este întrebarea pe care o primește des despre familia ei: "Ne place viața așa cum ne-a fost oferită"
People
Laura Cosoi dezvăluie care este întrebarea pe care o primește des despre familia ei: "Ne place viața așa cum ne-a fost oferită"
Teona Stavarachi, imagini emoționante de familie. Cum i-a surprins actrița pe partenerul ei și fiica lor
People
Teona Stavarachi, imagini emoționante de familie. Cum i-a surprins actrița pe partenerul ei și fiica lor
Anca Dumitra, declarații rare despre căsnicia cu soțul ei. Cum s-a schimbat dinamica lor după ce au devenit părinți: "Nu poți înțelege asta"
People
Anca Dumitra, declarații rare despre căsnicia cu soțul ei. Cum s-a schimbat dinamica lor după ce au devenit părinți: "Nu poți înțelege asta"
Libertatea
Doina Gradea, fosta șefă TVR, atac la PRO TV după ce s-a aflat că dispare emisiunea „La Măruță”: „Conducerea a făcut un lucru devastator”
Doina Gradea, fosta șefă TVR, atac la PRO TV după ce s-a aflat că dispare emisiunea „La Măruță”: „Conducerea a făcut un lucru devastator”
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
Cătălin Măruță lasă de înțeles că a fost dat afară de PRO TV, nu că a plecat de bunăvoie: „Să le spunem celor care n-au aflat”
Cătălin Măruță lasă de înțeles că a fost dat afară de PRO TV, nu că a plecat de bunăvoie: „Să le spunem celor care n-au aflat”
Oana Roman, revoltată de profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit Isabela
Oana Roman, revoltată de profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit Isabela
Ego.ro
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Îl mai știi pe Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată după ce a topit 60 de kilograme și unde a ajuns să muncească: „Sunt speriat”
Îl mai știi pe Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată după ce a topit 60 de kilograme și unde a ajuns să muncească: „Sunt speriat”
Irina Loghin, schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns atât de scurt, de fapt: „Am vorbit cu doctorul...”
Irina Loghin, schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns atât de scurt, de fapt: „Am vorbit cu doctorul...”
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Vestea momentului în televiziune! Oana Roman primește propria ei rubrică TV și revine pe micile ecrane în rol de prezentatoare! Cu ce post TV a semnat
Vestea momentului în televiziune! Oana Roman primește propria ei rubrică TV și revine pe micile ecrane în rol de prezentatoare! Cu ce post TV a semnat
„Mario e dispărut. Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”. Dezvăluirea care aruncă totul în aer! Ce s-a întâmplat cu Mario Iorgulescu după interviul de la Capatos
„Mario e dispărut. Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”. Dezvăluirea care aruncă totul în aer! Ce s-a întâmplat cu Mario Iorgulescu după interviul de la Capatos
catine.ro
Zoe Saldaña a devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood. Cât câștigă acum vedeta
Zoe Saldaña a devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood. Cât câștigă acum vedeta
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Alternativa naturală în fața tratamentului cu Ozempic. Acest fruct joacă un rol important pentru sănătate
Alternativa naturală în fața tratamentului cu Ozempic. Acest fruct joacă un rol important pentru sănătate
Gisele Bündchen a distribuit imagini rare de familie la doar o lună de la nunta secretă cu Joaquim Valente
Gisele Bündchen a distribuit imagini rare de familie la doar o lună de la nunta secretă cu Joaquim Valente
Mai multe din people
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile
People

Un tribunal din Milano a decis achitarea creatoarei de conținut Chiara Ferragni într-un caz de fraudă.

+ Mai multe
Theo Rose, început de vacanță neașteptat. Ce s-a întâmplat în primele zile: "Suntem niște ciudați"
Theo Rose, început de vacanță neașteptat. Ce s-a întâmplat în primele zile: "Suntem niște ciudați"
People

Theo Rose a dezvăluit cu ce situație s-a confruntat la începutul vacanței de familie.

+ Mai multe
Matt Damon, însoțit de fiicele sale și de soția sa, Luciana, într-un moment rar pe covorul roșu, la premiera filmului The Rip
Matt Damon, însoțit de fiicele sale și de soția sa, Luciana, într-un moment rar pe covorul roșu, la premiera filmului The Rip
People

Matt Damon și-a surprins fanii cu o apariție rară alături de fiicele lui și soție la premiera filmului The Rip.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC