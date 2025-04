Lana Del Rey a dezvăluit noi imagini de la nunta cu Jeremy Dufrene. Ce detaliu au observat fanii

Lana Del Rey, în vârstă de 39 de ani, a împărtășit în această săptămână fotografii nemaivăzute de la nunta ei cu Jeremy Dufrene, căpitan de hidroglisor în Louisiana, cunoscut pentru tururile cu aligatori. Evenimentul a avut loc în septembrie 2024, iar imaginile surprind momente romantice ale cuplului purtând pălării inscripționate „Mireasă” și „Mire”.

Lana Del Rey, noi imagini de la nuntă

Artista a purtat o rochie crem, cu bretele subțiri și motive florale roz, accesorizată cu o pălărie de căpitan inscripționată cu cuvântul „Bride” și un voal atașat. Jeremy, la rândul său, a purtat o pălărie asortată și a fost surprins sărutând-o pe obraz pe Lana.

sursa: Instagram

O altă fotografie pare să imortalizeze petrecerea aniversară a lui Jeremy, care a împlinit 50 de ani, dar și o sărbătoare anticipată pentru Lana, care va împlini 40 de ani pe 21 iunie. Cei doi purtau coroane aurii, cu numerele „50” și „40”, iar în jurul lor se aflau membri mai tineri ai familiei, savurând brioșe lângă un tort decorat cu un aligator din plastic.

sursa: Instagram

Lana a integrat subtil tematica tururilor cu aligatori în detalii ale petrecerii, inclusiv pe tort, unde era scris „Happy Birthday Gator! Always Standing Bayou”.

„Căsnicia îți priește!”, „Atât de frumoasă, ești strălucitoare💗🎀 omg tu și jeremy sunteți cei mai drăguți�”, „Stoppp Pălăria ta de căpitan cu „Bride' pe ea este totul! ❤️”, sunt câteva dintre comentariile fanilor.

O altă imagine surprinde o zonă liniștită cu leagăne agățate de copaci acoperiți de mușchi, subliniind viața lor linișită din Louisiana. Într-un selfie, Lana stă relaxată pe o pernă albă cu flori mov, reflectând un moment de relaxare.

Lana Del Rey și-a exprimat entuziasmul pentru apariția sa la festivalul StageCoach 2025, unde își va promova noul album country, The Right Person Will Stay. „Sunt atât de entuziasmată să ne vedem în deșert în aprilie! Aceste ultime nouă luni au fost nebunești și mă simt binecuvântată că, pe 25 aprilie, se va împlini un an de la momentul în care am fost cap de afiș la Coachella”, a scris ea. A menționat că va interpreta piesa Henry, Come On, pe care a prezentat-o pe rețelele sociale în martie.

Ea a mai mulțumit trupei sale pentru susținerea în repetițiile recente și a publicat o fotografie cu transformarea ei în stil country – o rochie albă de vară și mai multe perechi de cizme western albe. Într-o altă imagine, artista le-a arătat fanilor inelul ei vintage și o pereche de ghete de lucru, parte dintr-o colaborare Sketchers cu John Deere: „Mulțumesc, Sketchers, pentru cea mai bună colaborare cu John Deere. Sunt mândră de voi. Trimiteți mai multe ghete pentru băieți, cât mai repede.”

sursa: Instagram

Cum s-au cunoscut cei doi

Lana l-a întâlnit pe Jeremy în 2019, în timpul unui tur cu barca în Louisiana, și a postat atunci pe Instagram: „Jeremy m-a lăsat să fiu căpitan la Arthur’s Air Boat Tours x”. Deși s-au cunoscut atunci, relația nu a început imediat. După acea perioadă, Lana a avut mai multe relații cu persoane publice.

În 2024, pe 25 august, cei doi au fost văzuți ținându-se de mână la Londra, după ce Lana a cântat la festivalul Leeds. Mai târziu, au participat împreună la nunta cântăreței Karen Elson, la care au fost prezenți și Taylor Swift cu Travis Kelce.

Potrivit unei surse citate de Page Six: „Lana l-a adus pe Jeremy la cele mai recente concerte din Marea Britanie, un pas important pentru ea. El este un bărbat serios, un tată bun, și toți cei care îl cunosc au doar cuvinte frumoase despre el.”

Citește și:

Victor Cornea, iubitul Andreei Bălan, criticat dur pentru relația cu artista: „Sigur asta îți dorești?'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro