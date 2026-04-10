Partenerul îți spune constant că e nefericit cu tine? De ce totuși rămâne în relație

În momentele de furie te întrebi de ce nu pleacă o dată, atâta vreme cât spune apăsat că este nefericit. Dar lucrurile nu sunt atât de simple.

  de  Cristescu Catalina
La prima vedere ai spune că partenerul trage un semnal de alarmă, și de multe ori chiar așa este. Înainte de a investiga motivația lui de a rămâne, e important să te uiți la partea ta de responsabilitate în relație, la contribuția pe care o ai tu pentru creșterea și repararea relației voastre. Faptul că nu pleacă oare te duce într-un soi de confort, în care ești liniștită că orice spui sau orice faci, partenerul va rămâne alături de tine? Iei în serios semnalul de alarmă sau îl etichetezi drept o nemulțumire, ieșire necugetată de moment, și, ca atare, minimizezi ceea ce simte acesta, gradul său de satisfacție în relație? Oare și tu simți la fel, dar e mai ușor să te ascunzi și de propriile tale emoții, iar dacă i-ai valida trăirile atunci e nevoie de reparație și efort de ambele părți pentru a corecta o realitate dureroasă? Un lucru știm cu certitudine, problemele ignorate nu se vor rezolva niciodată de la sine, ci se vor amplifica.

Acțiune sau ventilare?

Dincolo de motivele partenerului, sunt importante și câteva întrebări. Te simți în siguranță emoțional sau mai degrabă evaluată constant? Există și momente reale de conectare sau doar critică? Se discută soluții sau doar se ventilează iar și iar subiectul respectiv? Pentru că există o diferență majoră între nu sunt fericit, dar vreau să lucrăm la asta și nu sunt fericit spus repetitiv, fără acțiune.

Dependența

Chiar dacă nu e fericit, partenerul poate simți că nu poate funcționa singur, și de aceea nu inițiază despărțirea. Relația și acțiunile tale reprezintă coconul de aparentă siguranță, modalitatea prin care este împins de la spate pentru a face lucruri, situații pe care le rezolvi tu în locul lui. Dependența are legătură cu credința sa că nu se poate descurca singur pentru aspecte care țin de traiul zilnic. Apoi mai este și o dependență emoțională, în care el și-a legat persoana și identitatea de tine, de relație, stima sa de sine depinde de tine și de cuplu. Fericirea sa o leagă complet de aprobarea și prezența ta.

Teama de abandon

Îi este mai frică de singurătate, de a fi părăsit decât de o viață în doi unde gradul de satisfacție este extrem de scăzut. Poate că inițial au existat aspecte incomode și visa la o schimbare făcută de dragul lui. Și acum inclusiv speră că te vei transforma în persoana pe care și-o dorește sau care e potrivită pentru el, iar comunicarea constantă a nefericirii este invitația pentru această schimbare. În timp ați crescut, ați evoluat atât de diferit, iar asta a creat o prăpastie relațională ce nu mai poate fi trecută.

Atașament puternic

Chiar dacă există insatisfacție, legătura emoțională nu dispare automat. Pot exista în continuare iubire, obișnuință sau sentimentul de echipă construite în timp. Pentru unii oameni, ruptura înseamnă o pierdere prea mare comparativ cu disconfortul actual. Iar problemele pe care le aveți poate că nu sunt atât de grave încât despărțirea să fie următorul pas realist. Dar asta nu înseamnă să le ignorați.

Manipularea

Dinamicile de control sau dezechilibru nu sunt nici ele excluse. În unele cazuri, repetarea acestei fraze devine un instrument de putere. Te poate face să te îndoiești de tine, să încerci constant să fii mai bună, să-i faci pe plac. Să te mențină într-o poziție de nesiguranță (dacă se desparte el de tine?!) din care să accepți diferite lucruri, să amâni discuții sau clarificări importante ce pot decide cursul vieții voastre.

