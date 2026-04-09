Cum te poate ajuta în cuplu să completezi zilnic un jurnal al experiențelor plăcute

Un jurnal al experiențelor plăcute te face să vezi mai clar realitatea, să lupți cu tendințele de critică și îndreptățire.

  Cristescu Catalina
Cum te poate ajuta în cuplu să completezi zilnic un jurnal al experiențelor plăcute

În relația ta nu există mari conflicte, dar s-au acumulat în timp frustrări mici, din nevoi emoționale ignorate atât de tine, cât și de partener. Tu nu ai cerut specific, el consideră că totul e ok dacă totuși se ocupă corect de unele aspecte ale relației voastre. În final, asta te-a făcut și să rămâi mai departe alături de el. În plus, interpretările tale despre unele comportamente de-ale partenerului tău au adâncit și ele suplimentar acele frustrări. Și dacă am spus frustrări mici, cu efect cumulativ, ironic, tot în zona lucrurilor mărunte, cu același efect cumulativ, se ascunde poate ascunde și antidotul. Respectiv capacitatea de a observa și de a valoriza experiențele pozitive de zi cu zi. Iar un instrument surprinzător de eficient în acest sens este jurnalul experiențelor pozitive, o practică simplă, dar cu efecte profunde asupra dinamicii de cuplu și nu numai.

Recalibrarea atenției

Creierul nostru are o predispoziție naturală spre negativitate. Observăm mai ușor ce nu funcționează decât ce merge bine. În cuplu asta se traduce prin focus pe gesturi sau comportamente lipsă, pe greșeli mai mici sau mai mari, chiar pe așteptări neîmplinite. Un jurnal al experiențelor pozitive funcționează așadar ca un exercițiu de (re)antrenare a atenției. Când îți impui să notezi zilnic 2-3 lucruri bune legate de partener, sau trăite în relație, începi să le cauți activ. Și, brusc, observi că ți-a făcut cafeaua dimineața, că te-a întrebat cum ți-a fost ziua, a făcut el cumpărăturile sau te-a ținut 5 minute în brațe după o zi grea.

Problemele nu dispar…

… ci nu mai sunt singura realitate pe care o vezi. În terapia de cuplu un exercițiu pe care îl facem la început este acela al telefonului mobil. Fiecare partener vede telefonul, și descrie partea care este orientată către el. Unul descrie în detaliu fața telefonului, ce vede acolo, celălalt spatele telefonului cu tot ceea ce observă. Desigur, fiecare descrie același obiect dar în maniere foarte diferite. Oare nu se poate ca asta să faci și tu de una singură cu relația ta? Prin jurnalul experiențelor bune adaugi o altă fațetă a realității.

Contul bancar emoțional

John Gottman a introdus această noțiune de cont bancar emoțional, în care facem depuneri prin gesturile frumoase, dar din care facem și retrageri atunci când ne este greu. Adică nu pleci trântind ușa la prima sau a 7 a gafă a partenerului, ci îți amintești de momentele când a fost bun, blând, generos, empatic, adică de acțiuni concrete. Prin jurnalul experiențelor plăcute în doi, ori jurnalul a ceea ce apreciezi la partenerul tău, practic faci și tu aceste depuneri. În momentele tensionate, prin faptul că ai înregistrate concret, corect zeci de dovezi ale lucrurilor bune din relația ta, nu vei mai cădea atât de ușor în capcanele minții iraționale care spune că nimic nu merge, nu depune efort, nu vă potriviți, el niciodată/întotdeauna… Jurnalul îți prezintă excepțiile.

Observi tipare, dar pe pozitiv

În general oamenii știu foarte clar ceea ce nu le place, le sare în ochi foarte ușor negativul, așa cum am mai spus anterior. Dar nu pot exprima la fel de bine ce le place, de ce au nevoie, ori o fac într-o manieră foarte generală. Vreau să fii mai atent, mai prezent, mai iubitor poate avea 10 definiții diferite pentru 10 femei diferite. După câteva săptămâni de completare a jurnalului începi să vezi tiparele. Ce tipuri de gesturi te fac să te simți iubită, în ce contexte vă conectați cel mai bine, ce comportamente ale partenerului contează cu adevărat pentru tine. Această claritate este extrem de valoroasă deoarece îți permite mai departe să ceri mai concret ce ai nevoie și să apreciezi mai conștient ceea ce primești deja.

Jurnalul te scoate din automatism

El te obligă să reflectezi activ la relație, să o privești ca pe un organism viu, care există, crește în fiecare zi inclusiv prin contribuția ta, nu ca pe un dat fix, ceva ce ți se cuvine. Această schimbare de perspectivă are un impact direct asupra comportamentului tău. Devii mai prezentă, implicată, atentă la detalii. Nu mai ești un observator al problemelor, ci devii un colecționar de momente bune care știe că are și el o parte de responsabilitate în a le construi.

Ții foarte mult la zona ta de confort? De ce asta nu te va ajuta în plan romantic

Cele mai vândute colecții!
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

