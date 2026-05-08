Bucharest Design Festival anunță programul BDF Communities. Ce poți vedea în perioada 27 mai – 21 iunie, în 3 zone centrale: Amzei, Grivița și Brezoianu

Bucharest Design Festival, organizat de Fundația THE INSTITUTE, anunță programul BDF Communities, semnat de Cartierul Creativ, în parteneriat cu Primăria Sectorului 1 și prezentat de Banca Transilvania. BDF Communities aduce designul acolo unde orașul respiră, prin intervenții de acupunctură urbană și expoziții curatoriate în zonele Amzei, Grivița și Brezoianu. Din 2017, Cartierul Creativ promovează și dezvoltă scena creativă locală prin proiecte de regenerare urbană concentrate pe anumite zone ale Capitalei. Banca Transilvania a fost alături de aceste inițiative ale Cartierului Creativ, investind constant în activarea comunităților creative din Bucureşti.

„Pentru BT, susținerea BDF Communities reflectă angajamentul de a fi aproape de comunitățile locale şi de inițiativele care contribuie la dezvoltarea lor pe termen lung. Prin implicarea în acest format, Banca Transilvania sprijină activarea micro-zonelor Cartierului Creativ (Grivița, Amzei şi Brezoianu) printr-un program susținut de evenimente culturale, colaborative şi interdisciplinare, contribuind astfel la revitalizarea spațiului urban şi consolidarea unui spirit comunitar viu”, spune Sergiu Mircea, Director Executiv Marketing, Comunicare și Customer Experience @Banca Transilvania.

Programul de anul acesta aduce designul în cele 3 microzone din Cartierul Creativ (Amzei, Grivița și Brezoianu) prin intervenții urbane și 15 expoziții curatoriate, prin intermediul unor organizații, instituții culturale, universități, studiouri și artiști.

„Comunitățile creative sunt cel mai valoros activ al unui oraş. Nu sunt doar grupuri de oameni cu interese comune – sunt motoare de schimbare urbană, capabile să transforme un cartier, o stradă sau o idee íntr-un catalizator de energie şi valoare pentru întregul oraş. Din 2017, experimentăm această dinamică prin acțiunile Cartierului Creativ, iar BDF Communities pune exact această forță în mişcare, printr-un traseu de intervenții urbane şi 15 expoziții curatoriate în Amzei, Grivița şi Brezoianu, organizate şi dezvoltate prin energia a peste 50 de colaboratori. Odată cu Bucharest Design Festival, vrem să arătăm că designul nu se face doar în studiouri, ci se face pe stradă, împreună”, declară Ioana Pîrvu, Project Director Cartierul Creativ.

Ioana Pîrvu, Project Director Cartierul Creativ

Mai multe informații despre accesul la expoziții şi programul de vizitare sunt disponibile pe site.

„Administrația publică locală trebuie să fie un partener real al mediului creativ, prin susținerea inițiativelor care valorifică identitatea orașului și aduc cultura mai aproape de comunitate. Parteneriatul va aduce în spațiul public expoziții, instalații și intervenții urbane, contribuind la revitalizarea unor zone emblematice precum Calea Griviței, Piața Amzei sau Palatul Universul, precum și la facilitarea accesului gratuit al locuitorilor Sectorului 1 la evenimente culturale. Dezvoltarea unui oraș nu se rezumă la infrastructură, ci presupune și investiție constantă în cultură și comunitate. Industriile creative reprezintă un element esențial pentru identitatea și viitorul cultural al Sectorului 1”, a subliniat Primarul Sectorului 1, George – Cristian Tuță.

Locații: Muzeul Național al Literaturii Române (Calea Griviței 64-66), Teatrul Grivița 53, Grițița Creative Corner (Calea Griviței 35),

Perioadă: 29 mai – 21 iunie 2026

Calea Griviței devine, timp de patru weekenduri, o microzonă creativă activă, cu trei expoziții găzduite în spații cu identitate puternică şi un program de animare urbană în stradă.

La Muzeul Național al Literaturii Române , Facultatea de Arte şi Design a Universității de Vest din Timişoara prezintă ALT+REALITY. Procesul Concept Art între digital şi tridimensional , o expoziție interdisciplinară care aduce în prim-plan procesul din industria Concept Art-ului, de la schiță la ilustrație digitală şi transpunere tridimensională, reunind lucrări din specializările game art, design grafic şi sculptură.

La Teatrul Grivița 53 , concept store-ul Aparterre prezintă o expoziție dedicată designerului irlandez Simone Rocha , cunoscută pentru estetica romantică şi accentele gotice ale colecțiilor sale prezentate constant la London Fashion Week. Expoziția aduce mai aproape de publicul local unul dintre cei mai relevanți designeri de modă contemporani internaționali.

La Grivița Creative Corner (Calea Griviței 35), artistul Andrei Tripșa prezintă Desene animate din România . O colecție de poveşti vizuale inspirate din imaginarul românesc contemporan, construite íntr-un registru ironic şi familiar, la intersecția dintre umor local şi cultură pop.

Phenomena Laboratory deschide noul său sediu din Calea Griviței 78A, o clădire proiectată de arhitectul Dorin Ștefan, situată în perimetrul microzonei Grivița, și prezină conceptul feelings 0526: ma – spațiu liminal, o reinterpretare spațială între valoarea istorică și intervenția contemporană, în care volumul, lumina și parcursul construiesc un dialog între straturi de timp.

Locație: Clădirea deGalben, Piața Amzei

Perioadă: 28 mai – 21 iunie 2026

În clădirea deGalben din Piața Amzei, redeschisă ca spațiu cultural de Primăria Sectorului 1, BDF aduce 6 expoziții dezvoltate în parteneriat cu studiouri, asociații şi instituții relevante din industriile creative:

Local Design Circle prezintă Local Design Awards 2025 , o expoziție itinerantă a primei competiții naționale de design grafic din România, structurată pe categoriile Design de Carte, Design de Poster şi Young. Peste 100 de proiecte înscrise, 30+ nominalizări selectate de un juriu internațional din Scoția, Grecia şi Germania şi o misiune clară: să pună designul grafic românesc pe harta internațională.

Institutul Național al Patrimoniului prezintă instalația Brâncuşi şi Muzele Dansului , care aduce în prim-plan o latură mai puțin cunoscută a creației brâncuşiene: colaborarea şi prietenia marelui sculptor cu dansatoarea avangardistă Lizica Codreanu. Elementul central al expoziției este costumul recreat după fotografiile făcute de Brâncuşi în atelierul său.

Clusterul B21 , o rețea de 10 organizații creative, civice şi private, prezintă Suntem B21 , un proiect despre natură, spații şi comunități ca piloni ai transformării urbane, prin co-creație, guvernare participativă şi inovație culturală.

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca aduce proiectul In itinere / În mişcare / On the Move , o investigare a identității instituționale la 100 de ani de existență: ce înseamnă localismul şi nomadismul pentru o şcoală de artă, cine îi încapsulează spiritul şi cum devine procesul artistic vizibil pentru publicul larg? Proiectul se desfăşoară în două componente de tip atelier, cu studenți masteranzi şi doctoranzi.

Ordinul Arhitecților din România – Filiala Bucureşti prezintă Bucureştiul Estetic , o expoziție care pune în valoare proiectele premiate şi nominalizate la Anuala de Arhitectură Bucureşti 2025, cu focus pe sustenabilitate urbană şi soluții arhitecturale pentru un oraş responsabil.

ARDI – Asociația Română pentru Design şi Inovație prezintă RITUAL – Bucătăria Românească, o expoziție-manifest despre cel mai intim spațiu al casei româneşti. Bucătăria. Trei scenografii, trei epoci definitorii, o singură întrebare: cum s-a schimbat locul unde ne adunăm?

Locații: Palatul Universul (Mezanin), Entrance Store

Perioadă: 27 mai – 21 iunie 2026

Brezoianu aduce laolaltă spații cu istorii creative stratificate, Palatul Universul, una dintre cele mai prolifice mini galaxii de industrii creative din Cartierul Creativ şi Entrance Store, concept store avangardist activ din 2008, pentru un program care conectează designul internațional cu scena locală:

La Entrance Store, Dan Perjovschi x Comme des Garçons. A Story About A Collaboration. O expoziție în trei acte construită în jurul colaborării neaşteptate dintre artistul român Dan Perjovschi şi casa de modă japoneză Comme des Garçons. Artistul a ales să doneze onorariul campaniei către Asociația Dăruieşte Viață. Expoziția prezintă capsula CDG SHIRT 2026 x Dan Perjovschi, colaborări anterioare ale brandului Comme des Garçons cu artişti internaționali precum Andy Warhol, KAWS, Yue Minjun, Futura 2000 şi trei ținute din colecțiile recente ale brandului.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada: 23 – 30 mai 2026

La Palatul Universul (Mezanin) , FABER , centrul cultural independent din Timişoara, prezintă Legături Chimice / Chemical Bonds , o expoziție care explorează industria chimică din România ca ştiință a transformării şi a controlului. Expoziția este găzduită simbolic în fosta fabrică Azur, loc de producție pentru săpun, lacuri şi vopsele.

La Apollo111 poate fi vizitată expoziția semnată de ADC*RO Awards , o prezentare a tuturor campaniilor creative câștigătoare la prima ediție a Galei ADC*RO Award din 2025. Opt campanii de la șase agenții publicitare aduc în fața publicului idei care provoacă, inspiră și împing industria mai departe.

HOT LAGOON completează programul BDF Communities din Brezoianu cu un târg dedicat designului independent şi producției locale.

