Bucharest Design Festival anunță programul BDF Communities. Ce poți vedea în perioada 27 mai – 21 iunie, în 3 zone centrale: Amzei, Grivița și Brezoianu

Bucharest Design Festival propune activități, expoziții în exclusivitate şi evenimente comunitare în perioada 27 mai - 21 iunie, în 3 zone centrale: Amzei, Grivița și Brezoianu.
Bucharest Design Festival, organizat de Fundația THE INSTITUTE, anunță programul BDF Communities, semnat de Cartierul Creativ, în parteneriat cu Primăria Sectorului 1 și prezentat de Banca Transilvania. BDF Communities aduce designul acolo unde orașul respiră, prin intervenții de acupunctură urbană și expoziții curatoriate în zonele Amzei, Grivița și Brezoianu. Din 2017, Cartierul Creativ promovează și dezvoltă scena creativă locală prin proiecte de regenerare urbană concentrate pe anumite zone ale Capitalei. Banca Transilvania a fost alături de aceste inițiative ale Cartierului Creativ, investind constant în activarea comunităților creative din Bucureşti.
„Pentru BT, susținerea BDF Communities reflectă angajamentul de a fi aproape de comunitățile locale şi de inițiativele care contribuie la dezvoltarea lor pe termen lung. Prin implicarea în acest format, Banca Transilvania sprijină activarea micro-zonelor Cartierului Creativ (Grivița, Amzei şi Brezoianu) printr-un program susținut de evenimente culturale, colaborative şi interdisciplinare, contribuind astfel la revitalizarea spațiului urban şi consolidarea unui spirit comunitar viu”, spune Sergiu Mircea, Director Executiv Marketing, Comunicare și Customer Experience @Banca Transilvania.
Programul de anul acesta aduce designul în cele 3 microzone din Cartierul Creativ (Amzei, Grivița și Brezoianu) prin intervenții urbane și 15 expoziții curatoriate, prin intermediul unor organizații, instituții culturale, universități, studiouri și artiști.
„Comunitățile creative sunt cel mai valoros activ al unui oraş. Nu sunt doar grupuri de oameni cu interese comune – sunt motoare de schimbare urbană, capabile să transforme un cartier, o stradă sau o idee íntr-un catalizator de energie şi valoare pentru întregul oraş. Din 2017, experimentăm această dinamică prin acțiunile Cartierului Creativ, iar BDF Communities pune exact această forță în mişcare, printr-un traseu de intervenții urbane şi 15 expoziții curatoriate în Amzei, Grivița şi Brezoianu, organizate şi dezvoltate prin energia a peste 50 de colaboratori. Odată cu Bucharest Design Festival, vrem să arătăm că designul nu se face doar în studiouri, ci se face pe stradă, împreună”, declară Ioana Pîrvu, Project Director Cartierul Creativ.
Mai multe informații despre accesul la expoziții şi programul de vizitare sunt disponibile pe site.
„Administrația publică locală trebuie să fie un partener real al mediului creativ, prin susținerea inițiativelor care valorifică identitatea orașului și aduc cultura mai aproape de comunitate. Parteneriatul va aduce în spațiul public expoziții, instalații și intervenții urbane, contribuind la revitalizarea unor zone emblematice precum Calea Griviței, Piața Amzei sau Palatul Universul, precum și la facilitarea accesului gratuit al locuitorilor Sectorului 1 la evenimente culturale. Dezvoltarea unui oraș nu se rezumă la infrastructură, ci presupune și investiție constantă în cultură și comunitate. Industriile creative reprezintă un element esențial pentru identitatea și viitorul cultural al Sectorului 1”, a subliniat Primarul Sectorului 1, George – Cristian Tuță.
Locații: Muzeul Național al Literaturii Române (Calea Griviței 64-66), Teatrul Grivița 53, Grițița Creative Corner (Calea Griviței 35),
Perioadă: 29 mai – 21 iunie 2026
Calea Griviței devine, timp de patru weekenduri, o microzonă creativă activă, cu trei expoziții găzduite în spații cu identitate puternică şi un program de animare urbană în stradă.
Locație: Clădirea deGalben, Piața Amzei
Perioadă: 28 mai – 21 iunie 2026
În clădirea deGalben din Piața Amzei, redeschisă ca spațiu cultural de Primăria Sectorului 1, BDF aduce 6 expoziții dezvoltate în parteneriat cu studiouri, asociații şi instituții relevante din industriile creative:
Locații: Palatul Universul (Mezanin), Entrance Store
Perioadă: 27 mai – 21 iunie 2026
Brezoianu aduce laolaltă spații cu istorii creative stratificate, Palatul Universul, una dintre cele mai prolifice mini galaxii de industrii creative din Cartierul Creativ şi Entrance Store, concept store avangardist activ din 2008, pentru un program care conectează designul internațional cu scena locală:
Expoziția va putea fi vizitată în perioada: 23 – 30 mai 2026
