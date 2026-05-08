Harper Beckham, pregătită să calce pe urmele mamei sale. Victoria Beckham a dezvăluit ce planuri are fiica ei în vârsta de 14 ani

Harper Beckham pare pregătită să își construiască propriul drum în industria de beauty, iar Victoria Beckham a dezvăluit că fiica sa lucrează deja la o posibilă gamă de skincare destinată tenului predispus la acnee. Invitată în cadrul podcastului „Aspire with Emma Grede”, designerul a vorbit atât despre afacerile sale, cât și despre pasiunea pe care Harper începe să și-o contureze încă de la 14 ani.

Victoria Beckham a povestit că interesul fiicei sale pentru îngrijirea pielii a apărut după ce aceasta s-a confruntat cu probleme severe ale tenului în ultimii ani. Fosta membră Spice Girls a explicat că adolescenta a început să folosească produse nepotrivite pentru pielea ei, influențată de popularitatea anumitor brand-uri de beauty în rândul tinerelor.

„A venit la mine acum doi sau trei ani și se confrunta cu probleme serioase ale pielii”, a declarat Victoria Beckham. „Avea o piele superbă, dar apoi, ca multe fete tinere, a fost atrasă de anumite brand-uri de beauty și a început să folosească foarte multe produse care nu erau potrivite pentru pielea ei. Din cauza asta, a ajuns la dermatolog, pentru că tenul ei arăta foarte, foarte rău”.

Designerul a mărturisit că a înțeles foarte bine prin ce trecea fiica ei, deoarece ea însăși s-a confruntat ani la rând cu acneea.

„Și eu am trecut prin asta… Am avut acnee în copilărie, în adolescență, la maturitate. Am experimentat toate tipurile de acnee posibile. Așa că am putut să mă regăsesc complet în ceea ce trăia ea”, a spus Victoria Beckham.

Experiența a determinat-o pe Harper să înceapă să cerceteze care sunt produsele și formulele potrivite pentru pielea sensibilă și predispusă la imperfecțiuni. Victoria Beckham a dezvăluit că fiica ei i-a prezentat chiar și un PowerPoint în care își expunea ideea pentru un brand de skincare dedicat tenului acneic.

„Erau produse pe care le colecționase, lucruri care îi plăceau”, a explicat Victoria Beckham. „Dar nu găsea ceea ce își dorea cu adevărat, ceva blând cu pielea ei predispusă la acnee. Și pur și simplu nu exista”.

Întrebată dacă își imaginează că Harper își va lansa propriul brand, Victoria Beckham a spus că vede acest lucru ca pe o posibilitate reală. Totuși, a subliniat că prioritatea fiicei sale rămâne școala.

„În același timp, încă merge la școală. Se pregătește pentru examenele GCSE… Dar aceasta este pasiunea ei. Asta își dorește să facă”, a declarat ea.

Nu este pentru prima dată când Victoria Beckham vorbește public despre interesele creative ale fiicei sale. Luna trecută, în cadrul Time100 Summit, vedeta a spus că Harper este pasionată atât de modă, cât și de beauty.

„Iubește moda, iubește zona de beauty și sunt destul de sigură că și-ar dori să pună mâna pe câteva dintre costumele Spice Girls”, a afirmat ea.

Victoria Beckham, dezvăluiri despre faimă și familia sa

În cadrul aceluiași panel organizat de Time100 Summit, Victoria Beckham a dezvăluit și cum face față atenției publice după cearta cu fiul ei, Brooklyn Beckham.

„Am învățat cu mult timp în urmă să nu ascult zgomotul din jur și să nu mă concentrez pe el. Întotdeauna va exista cineva care are ceva de spus. Pur și simplu nu îi acord atenție, dacă are sens”, a declarat ea.

Creatoarea de modă a completat, într-o notă relaxată: „Se va ocupa altcineva de asta. Nu vreau să știu. Așa gestionez lucrurile, cred”.

Ea a subliniat că este obișnuită cu atenția constantă încă de la începutul carierei: „Se întâmplă asta de când aveam 20 de ani, așa că durează de mult timp”.

Aceasta a vorbit și despre sprijinul pe care îl primește din partea soțului său, David Beckham, alături de care are o relație de aproape trei decenii.

„Am un soț extraordinar, care mă susține enorm. Suntem mereu unul pentru celălalt”, a spus ea.

La începutul acestei luni, Victoria Beckham a rupt tăcerea în legătură cu distanțarea față de fiul său, Brooklyn Beckham, afirmând că ea și David au încercat mereu „să își protejeze și să își iubească” cei patru copii.

„Cred că întotdeauna… ne iubim enorm copiii. Am încercat mereu să fim cei mai buni părinți”, a declarat Victoria pentru The Wall Street Journal.

Aceleași idei au fost reiterate și într-o apariție recentă la emisiunea Today, primul interviu televizat după ce Brooklyn a lansat acuzații grave la adresa părinților săi, David și Victoria Beckham, într-o postare pe Instagram din ianuarie.

„Ne-am pus întotdeauna copiii pe primul loc. Îi iubim enorm și ne-am concentrat mereu pe a-i proteja”, a spus ea.

Victoria Beckham a adăugat că ea și David Beckham încearcă în continuare să se adapteze rolului de părinți ai unor copii deveniți adulți.

„Să fii părinte de copii tineri adulți și de adulți este, sincer, foarte diferit de a avea copii mici”, a concluzionat ea.

Foto: Instagram

