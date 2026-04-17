Victoria Beckham rupe tăcerea în legătură cu distanțarea față de fiul său, Brooklyn, la câteva luni după declarațiile lui șocante

Victoria Beckham a vorbit deschis despre relația tensionată din familia sa, după apariția informațiilor privind distanțarea fiului său cel mare, Brooklyn Beckham, de restul familiei.

Fosta membră a trupei Spice Girls a făcut primele declarații pe acest subiect într-un interviu acordat publicației Wall Street Journal, în care a subliniat că atât ea, cât și soțul ei, fostul fotbalist David Beckham, au încercat întotdeauna să își protejeze copiii.

„Cred că întotdeauna îi vom iubi foarte mult pe copiii noștri”, a declarat Victoria Beckham, atunci când a fost întrebată despre Brooklyn, fără a-i menționa însă numele direct. „Întotdeauna am încercat să fim cei mai buni părinți posibil.”

Ea a continuat ideea, explicând că expunerea publică de lungă durată a familiei a făcut ca protejarea vieții private a copiilor să fie o prioritate constantă:

„Și știi, suntem în ochii publicului de mai bine de 30 de ani, iar tot ce am încercat vreodată să facem a fost să ne protejăm copiii și să îi iubim. Și asta este tot ce aș vrea să spun despre acest subiect.”

Victoria a adăugat că ea și David Beckham încearcă în continuare să se adapteze rolului de părinți ai unor copii deveniți adulți.

„Să fii părinte de copii tineri adulți și de adulți este, sincer, foarte diferit de a avea copii mici”, a spus ea.

Brooklyn Beckham, în vârstă de 27 de ani, este fiul cel mare al cuplului, care mai are încă trei copii: Romeo, Cruz și Harper. Potrivit presei internaționale, distanțarea lui de familie ar fi început după căsătoria sa cu actrița și modelul Nicola Peltz, în 2022.

Ulterior, Brooklyn a făcut declarații dure pe Instagram, în ianuarie, în care a afirmat că „nu mai dorește reconcilierea” cu familia sa și că simte că a fost controlat și influențat de-a lungul vieții. El a susținut, de asemenea, că au existat tensiuni legate de relația sa și că ar fi fost ținta unor presiuni și conflicte în jurul nunții.

În postarea sa amplă, acesta a mai acuzat familia că ar fi construit „narațiuni toxice” în presă și că au existat încercări de a-i afecta relația cu soția sa. De asemenea, el a susținut că unele momente din viața personală ar fi fost interpretate sau prezentate într-un mod care nu reflectă realitatea.

În ciuda tensiunilor, familia Beckham a încercat în mai multe rânduri să transmită mesaje de reconciliere, inclusiv prin postări publice dedicate zilelor de naștere ale lui Brooklyn.

David și Victoria Beckham, criticați din nou de fiul lor, Brooklyn

Brooklyn Beckham ar fi fost „dezamăgit” că părinții săi, David și Victoria Beckham, i-au transmis un mesaj de ziua lui de naștere, încălcând astfel acordul pe care îl aveau privind modul în care comunică între ei.

Pe 4 martie, David Beckham a postat pe Instagram Stories două fotografii vechi cu el și Brooklyn. Prima imagine îi arată pe David și pe soția sa, Victoria, zâmbind la cameră într-o piscină, în timp ce Brooklyn stă între ei, radiind de bucurie.

„Te iubim”, a adăugat David, etichetând-o pe Victoria. „27 astăzi', a scris fostul fotbalist. O a doua fotografie alb-negru îl arată pe Brooklyn alături de tatăl său, iar David a scris: „La mulți ani, Bust”, adăugând un emoji sub formă de inimă.

David Beckham și Victoria Beckham au fost criticați de fiul lor, Brooklyn, acesta considerând „postările demonstrative”.

„Brooklyn și Nicola sunt dezamăgiți că au ales să facă publice postări pe Instagram de ziua lui. Acestea sunt exact tipul de acțiuni publice demonstrative pe care Brooklyn încearcă să le oprească, fără succes. Vara trecută au trimis o scrisoare legală părinților săi prin care solicitau ca orice corespondență să fie făcută prin intermediul avocaților”, a spus o sursă citată de ET.

