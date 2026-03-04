Victoria și David Beckham, mesaj pentru fiul lor, Brooklyn, de ziua lui de naștere, pe fondul scandalului viral: „Te iubim”

Victoria și David Beckham au transmis un mesaj complet neașteptat pentru fiul lor, Brooklyn, pe fondul scandalului din familie.

Victoria și David Beckham, mesaj pentru fiul lor, Brooklyn, de ziua lui de naștere, pe fondul scandalului viral: "Te iubim"

David și Victoria Beckham i-au transmis fiului lor, Brooklyn Peltz Beckham, urări de „La mulți ani!” cu ocazia împlinirii vârstei de 27 de ani.

Miercuri, 4 martie, David, în vârstă de 50 de ani, a postat pe Instagram Stories două fotografii vechi cu el și Brooklyn. Prima imagine îi arată pe David și soția sa, Victoria, 51 de ani, zâmbind la cameră într-o piscină, în timp ce un tânăr Brooklyn stătea între ei, radiind de bucurie.

„Te iubim x”, a adăugat David, etichetând-o pe Victoria.

„27 astăzi”, a scris fostul fotbalist profesionist, adăugând un emoji zâmbitor cu lacrimi. O a doua fotografie alb-negru îl arată pe Brooklyn puțin mai mare, alături de tatăl său, iar David a scris: „La mulți ani, Bust”, adăugând un emoji inimă roz.

„Te iubim x”, a completat el, din nou etichetând-o pe Victoria.

Victoria Beckham a postat și ea două mesaje de ziua lui Brooklyn pe Instagram Stories, redistribuind una dintre fotografiile din piscină pe care le postase David.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

„La mulți ani, Brooklyn, te iubim foarte mult”, a scris cântăreața Spice Girls, adăugând un emoji inimă roșie. Mama celor patru copii a mai postat o fotografie alb-negru cu ea și Brooklyn, pe când era bebeluș, scriind: „La mulți ani, Brooklyn, 27 de ani! Te iubesc enorm”, alături de cinci emoji-uri inimă roșie. Această fotografie este aceeași pe care Victoria a distribuit-o și anul trecut pentru a marca ziua specială a fiului ei.

Familia Beckham a păstrat deocamdată discreție asupra situației lor familiale după ce Brooklyn a acuzat, în ianuarie, că părinții săi au încercat să saboteze relația lui cu soția, Nicola Peltz Beckham, răspândind „minciuni fără număr” printr-o serie de postări explozive pe Instagram Stories.

În mesajele sale, Brooklyn Beckham a susținut că părinții săi încercaseră „fără încetare să distrugă” relația sa cu Nicola Peltz, în numele publicității, punând „promovarea și sponsorizările pe primul loc”. Alte acuzații vizau încercarea părinților de a-l „mitui” pentru a „cedeze drepturile” asupra numelui său înainte de căsătorie, dar și faptul că Victoria ar fi „preluat dansul de nuntă” cu Nicola și „a dansat nepotrivit” peste el.

„Am tăcut ani de zile și am făcut tot posibilul să păstrez aceste lucruri private”, a scris Brooklyn. „Din păcate, părinții mei și echipa lor au continuat să meargă la presă, lăsându-mă fără altă opțiune decât să vorbesc pentru mine și să spun adevărul despre doar unele dintre minciunile publicate. Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, pentru prima dată în viața mea îmi apăr propriile drepturi”, a adăugat el. Postările sale au venit după luni de speculații privind tensiunile dintre Brooklyn și părinții săi.

După publicarea mesajelor, o sursă apropiată a declarat pentru PEOPLE că Brooklyn și Nicola „nu și-au dorit niciodată asta”.

„Ei doar și-au dorit să trăiască liniștiți și să fie căsătoriți, dar după ce au citit destule inexactități neîncetate despre Nicola, un membru al familiei s-a săturat și a vrut să pună lucrurile la punct anul trecut”, a insistat sursa.

„Beckhams au avut timp să repare situația și să repare daunele, dar au continuat să promoveze aceste narațiuni false, iar Brooklyn și Nicola s-au săturat pur și simplu. Brooklyn știe adevărul său și a fost pregătit să-l spună”, au adăugat aceștia.

În contextul tensiunilor familiale, o sursă familiarizată cu situația a declarat pentru PEOPLE în ianuarie că „David și Victoria l-au rugat de mai multe ori pe Brooklyn și pe Nicola să se întâlnească și să discute pentru a merge mai departe … David își iubește copiii. Ei sunt totul pentru el.”

O altă sursă apropiată lui Brooklyn a contestat anterior afirmația că David și Victoria ar fi continuat să încerce să ia legătura cu fiul lor.

Foto: Arhiva ELLE

