Noi detalii despre viața sentimentală a lui Nicole Kidman, după zvonurile privind o nouă relație

Noi detalii despre statutul sentimental al lui Nicole Kidman au ieșit la iveală pe fondul ultimelor speculații.

Nicole Kidman este în prezent singură, chiar dacă un milionar ar fi încercat recent să o cucerească. Potrivit unor surse citate de Page Six, actrița din Big Little Lies nu are o relație în acest moment și își concentrează atenția asupra familiei.

Nicole Kidman, adevărul despre presupusa relație

„Nu se întâlnește cu nimeni, este o femeie singură”, a declarat o sursă apropiată. La 58 de ani, vedeta se dedică în principal rolului de mamă pentru cele două fiice pe care le are împreună cu fostul soț, Keith Urban, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, de 15 ani.

„Este concentrată pe copii”, a mai precizat sursa.

Informațiile vin după ce au apărut speculații potrivit cărora Paul Salem, președintele consiliului de administrație al MGM Resorts International, ar încerca să o cucerească pe actriță. Conform unor surse citate de TMZ, omul de afaceri le-ar fi spus apropiaților că este interesat de starul din Practical Magic. Cei doi ar avea prieteni comuni și s-ar fi întâlnit în contexte de grup, însă nu au petrecut timp împreună în mod privat. Salem este singur din 2021, după despărțirea de fosta parteneră, Navyn Salem.

În plan personal, Nicole Kidman a finalizat divorțul de Keith Urban pe 6 ianuarie, după ce cuplul anunțase separarea în luna septembrie. O sursă declara la momentul respectiv că actrița nu își dorea despărțirea și încerca să salveze relația.

„Uneori, relațiile pur și simplu își urmează cursul”, a explicat aceeași sursă. Vedeta a depus oficial cererea de divorț pe 30 septembrie, invocând „diferențe ireconciliabile”.

Actrița și artistul au ajuns la un acord

Nicole Kidman și Keith Urban s-au căsătorit în 2006, după ce s-au cunoscut în 2005, la gala GDay USA. Înaintea acestui mariaj, actrița a fost căsătorită cu Tom Cruise între 1990 și 2001, cei doi având împreună doi copii, Bella și Connor.

Conform înțelegerii, fiicele lor, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, de 15 ani, vor locui cu actrița timp de 306 zile pe an. Keith Urban va petrece timp cu ele „în fiecare al doilea weekend.” De asemenea, Urban și Kidman, ambii în vârstă de 58 de ani, au convenit că niciunul nu va plăti pensie alimentară, invocând veniturile lunare raportate, care depășesc 100.000 de dolari fiecare.

Nicole Kidman și Keith Urban au mai stabilit ca toate bunurile, inclusiv investițiile, conturile bancare, mobilierul, electrocasnicele, vehiculele și obiectele personale, să fie împărțite de comun acord, fiecare păstrând ceea ce se află în prezent în posesia sa.

Surse citate de People au declarat recent că actrița petrece mult timp alături de cele două fiice mai mici.

„Iubește timpul petrecut în familie. Este revigorată și optimistă la începutul noului an”, a spus o persoană apropiată.

În același timp, în luna ianuarie au apărut zvonuri că Keith Urban ar fi început deja o nouă relație. Potrivit unor informații apărute în Daily Mail, artistul ar avea o nouă parteneră, iar speculațiile susțin chiar că ar locui împreună. O sursă a afirmat că fiicele cuplului și-ar arăta public susținerea pentru mama lor în contextul acestor schimbări.


Victoria Beckham și Nicola Peltz nu s-ar fi putut „suporta’ cu mult înainte de drama nunții: „Comunicarea era minimă’

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
