Tom Cruise rupe tăcerea cu privire la despărțirea fostei sale soții, Nicole Kidman, de Keith Urban: „Karma"

Tom Cruise ar fi făcut o observație personală privind finalul căsniciei dintre Nicole Kidman și Keith Urban.

  de  ELLE
Tom Cruise rupe tăcerea cu privire la despărțirea fostei sale soții, Nicole Kidman, de Keith Urban: "Karma"

Tom Cruise a vorbit pentru prima dată despre despărțirea dintre fosta lui soție, Nicole Kidman, și cântărețul country Keith Urban. Potrivit International Business Times, actorul în vârstă de 63 de ani consideră că separarea Nicolei după 19 ani de mariaj reprezintă „karma” pentru modul în care actrița a gestionat propriul lor divorț, în 2001.

Surse citate de publicație susțin că Tom Cruise a resimțit puternic reacția publică de la vremea respectivă.

„Când Tom și Nicole s-au despărțit, el a încasat toată vina, iar ea a primit toată simpatia. El a fost portretizat drept băiatul rău… iar asta l-a urmărit ani de zile”, a spus o sursă pentru International Business Times.

Aceeași sursă a explicat că actorul a fost rănit de felul în care Kidman a vorbit despre despărțire.

„Tom a fost foarte rănit de felul în care Nicole a gestionat despărțirea lor. Ea a mers la televizor, a făcut remarci despre înălțimea lui și s-a prezentat drept victima, în timp ce el a rămas tăcut și a încasat loviturile”.

Tot sursa menționează că imaginea lui Keith Urban a contribuit la frustrările acumulate de Cruise.

„Îl enerva faptul că acest bărbat era prezentat ca o figură angelică, ce ar fi apărut, ca să zicem așa, pe un cal alb și ar fi salvat-o pe Nicole de amintirea chinuitoare a căsniciei lor”.

Potrivit sursei, actorul urmărește îndeaproape evoluția divorțului și are sentimente amestecate față de situație.

„O parte din el chiar se simte rău pentru ea, pentru că știe cât de mult suferă. În același timp, le spune celor apropiați că asta este karma care își face treaba. În concluzie: el a crezut mereu că formau un cuplu supraevaluat, care avea foarte puține lucruri în comun încă de la început, iar acum consideră că a avut dreptate”.

Daily Mail precizează că reprezentanții lui Cruise nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial.

Detalii despre divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban

Nicole Kidman și Keith Urban au ținut în ultima perioadă prima pagină a ziarelor, după ce s-a aflat că au decis să pună capăt unei căsnicii care a durat 19 ani. O sursă apropiată cuplului declara, în septembrie, că „uneori, relațiile pur și simplu își urmează cursul”, adăugând că actrița „nu și-a dorit separarea și a încercat să repare lucrurile”.

La momentul respectiv, TMZ scria că Urban se mutase din casa familiei, în timp ce Kidman avea grijă de cele două fiice ale lor, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, de 14 ani. Actrița mai are doi copii adulți din prima sa căsnicie, cu Tom Cruise.

„[Kidman] ține familia unită în această perioadă dificilă, de când Keith este plecat”, a declarat o sursă pentru publicație.

Keith Urban și Nicole Kidman s-au cunoscut în 2005, s-au logodit în mai 2006 și s-au căsătorit o lună mai târziu, la Capela Memorială Cardinal Cerretti din Sydney, Australia.

Recent, un specialist PR din industria muzicală din Nashville a afirmat că Urban „și-ar fi refăcut deja viața” alături de o femeie mai tânără din branșă.

„Zvonul este că se vede cu o femeie mai tânără din industrie. Toată lumea vorbește despre asta. Toți vor să știe cine este, dar deocamdată e un mister”, a declarat sursa.

Cântăreața de country Maggie Baugh, în vârstă de 25 de ani, a fost menționată în aceste speculații. Urban și Baugh s-au cunoscut în 2024, când el a invitat-o să cânte alături de el la gala CMT Music Awards. Ulterior, i-a propus să se alăture trupei sale, lucru confirmat chiar de artistă într-un interviu pentru Pittsburgh Music Magazine, în aprilie. 

„A lucra cu Keith Urban a fost ca și cum ai merge la o școală pentru vedete rock. E o adevărată enciclopedie muzicală”, a spus Baugh.

Într-un interviu recent pentru Harpers Bazaar, Nicole Kidman a vorbit deschis despre finalul căsniciei cu Keith Urban, descriind acea perioadă ca „o formă de supraviețuire”. Actrița a mărturisit că timpul și experiențele trăite au învățat-o să transforme durerea în lecție.

„Pe măsură ce îmbătrânesc, vreau să pot împărtăși lucrurile pe care le-am învățat. Am trăit multe și am supraviețuit multor lucruri… Vreau să transmit mai departe această înțelepciune, tot ce am învățat înainte de a trece peste durere și devastare”.

Deși lucrurile nu sunt ușoare, Nicole Kidman dovedește încă o dată că știe cum să meargă mai departe.

„Oh, am trecut prin asta deja. De fapt, chiar știu cum să gestionez o situație de genul acesta”, a spus ea, făcând referire la divorțul anterior, cel de Tom Cruise. „Există ceva special în a ști că, indiferent cât de dureros sau devastator este ceva, există mereu o cale de ieșire. Trebuie doar să simți totul până la capăt”.

Stella Banderas, fiica lui Antonio Banderas & Melanie Griffith a dezvăluit imagini superbe de la nunta cu Alex Gruzynki. Cum a arătat rochia ei de mireasă

Foto: Arhiva ELLE

