Tom Cruise, surprins alături de o tânără actriță britanică, la scurt timp după despărțirea de Ana de Armas

Tom Cruise a atras din nou atenția presei, după ce a fost fotografiat la premiera din Londra a filmului The Running Man, în compania unei tinere actrițe britanice. Potrivit DailyMail.com, momentul vine la doar câteva săptămâni după ce actorul din Top Gun: Maverick s-ar fi despărțit de partenera sa din ultimele nouă luni, actrița cubaneză Ana de Armas, în vârstă de 37 de ani.

Tom Cruise, în vârstă de 63 de ani, a participat la eveniment alături de colegul său de platou, Glen Powell, însă imaginile care au stârnit curiozitatea fanilor sunt cele în care apare alături de Emilia Jones, în vârstă de 23 de ani, colega de distribuție a lui Powell în The Running Man. Cei doi au fost fotografiați la Odeon Luxe Leicester Square din Londra, iar ulterior Jones a publicat aceeași imagine pe contul său de Instagram, semn că se cunosc cel puțin la nivel personal.

Conform DailyMail.com, Emilia Jones este cunoscută pentru rolul principal din filmul CODA (2021), care a obținut premiul Oscar pentru Cel mai bun film, precum și pentru interpretarea sa din serialul Locke & Key (2020–2022). Actrița și-a început cariera la vârsta de opt ani, apărând în filme precum One Day (2010) și Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011), alături de Johnny Depp.

Emilia Jones a continuat apoi cu proiecte precum Brimstone (2016), Ghostland (2018), Two for Joy (2018) și Horrible Histories (2019). Cel mai recent, a jucat în filmele Cat Person și Winner, iar în prezent colaborează cu regizorul Edgar Wright pentru producția The Running Man.

Deși nu este clar dacă Emilia Jones este într-o relație, publicația britanică amintește că, în luna iulie, ea fusese asociată cu actorul Ben Hardy.

Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit

Potrivit publicației Us Weekly, Ana de Armas a fost cea care a decis să pună capăt relației cu Tom Cruise.

„Lucrurile se mișcau prea repede și ea a început să se simtă puțin inconfortabil cu ritmul în care evolua totul”, a declarat o sursă pentru publicație, în ciuda „chimiei de necontestat” dintre cei doi. Deși Ana de Armas „a tras frâna de mână”, sursa a clarificat că actrița „încă îl place mult pe Tom”.

„Au o conexiune”, a adăugat sursa. „Vor vedea cum evoluează lucrurile în viitor. Tom și Ana s-au despărțit deocamdată. Vor să rămână prieteni, dar ea a simțit că avea nevoie să facă un pas înapoi”.

Cei doi au stârnit zvonuri despre o posibilă relație încă din februarie, Us Weekly relatând că legătura lor ar fi început în timpul „antrenamentelor pentru secvențele subacvatice intense”, când au „petrecut fiecare zi împreună”.

Sursa a mai povestit: „A început ca un respect profesional profund și apoi a luat amploare. Tom a fost complet cucerit de Ana”.

În ceea ce o privește pe Ana de Armas, nominalizata la Globul de Aur se pare că „s-a bucurat de compania lui Cruise” și l-a considerat „distractiv”, mai ales pentru că el „a susținut-o în tot ceeea ce și-a dorit să facă”.

Deși nu au oferit declarații oficiale despre relația lor, în luna iulie au plecat într-o vacanță însorită în Menorca, unde au fost fotografiați relaxându-se pe un iaht de lux, părând extrem de confortabili unul în compania celuilalt.

„Tom a început să o răsfețe pe Ana încă de când s-au cunoscut – este stilul lui, e foarte atent”, a declarat o sursă pentru DailyMail.com. „Totul a început cu florile ei preferate, apoi i-a oferit cărți despre care credea că i-ar plăcea, pentru că Ana este o cititoare avidă.”

„Pe măsură ce s-au cunoscut mai bine, și cadourile au devenit mai consistente: bijuterii, cum ar fi brățări din aur, haine de designer, lucruri pe care orice femeie și le-ar dori. Poate cel mai mare dar a fost faptul că putea călători oriunde în lume, în orice moment. Nu mulți pot face asta. Iar Ana iubește să călătorească”.

Foto: Arhiva ELLE

