Motivul pentru care Ana De Armas ar fi pus capăt relației cu Tom Cruise, deși păreau foarte îndrăgostiți

Ana de Armas ar fi pus ea capăt relației cu Tom Cruise, după ce începuse să se simtă "incomod".

Motivul pentru care Ana De Armas ar fi pus capăt relației cu Tom Cruise, deși păreau foarte îndrăgostiți

Relația dintre Ana de Armas și Tom Cruise a fost ca o adevărată „Misiune Imposibilă”, după ce actrița s-ar fi simțit „incomod” în raport cu ritmul dinamicii cu actorul.

De ce s-a despărțit Ana de Armas de Tom Cruise

Despărțirea a fost, potrivit Us Weekly, „o decizie a Anei”.

„Lucrurile se mișcau prea repede și ea a început să se simtă puțin incomod cu ritmul în care evolua totul”, a declarat o sursă pentru publicație, în ciuda „chimiei de necontestat” dintre cei doi. Deși Ana de Armas „a tras frâna de mână”, sursa a clarificat că actrița „încă îl place mult pe Tom”.

„Au o conexiune”, a adăugat sursa. „Vor vedea cum evoluează lucrurile în viitor. Tom și Ana s-au despărțit deocamdată. Vor să rămână prieteni, dar ea a simțit că avea nevoie să facă un pas înapoi”, a continuat informatorul. Cei doi au stârnit zvonuri despre o posibilă relație încă din februarie, publicația relatând că legătura lor ar fi început în timpul „antrenamentelor pentru secvențele subacvatice intense”, când au „petrecut fiecare zi împreună”.

Sursa a mai povestit: „A început ca un respect profesional profund și apoi a luat amploare. Tom a fost complet cucerit de Ana.”

În ceea ce o privește pe Ana de Armas, nominalizata la Globul de Aur se pare că „s-a bucurat de compania lui Cruise” și l-a considerat „distractiv', mai ales pentru că el „a susținut-o și a fost alături de tot ce și-a dorit să facă”. Reprezentanții lui Cruise și ai Anei nu au răspuns imediat solicitărilor Page Six pentru comentarii.

Știrile despre despărțirea lor au apărut la începutul acestei luni.

Ulterior, Daily Mail a relatat că Ana de Armas și Tom Cruise, 63 de ani, „au ajuns să realizeze că trebuie să păstreze lucrurile profesionale”, deoarece „vor să salveze viitorul prieteniei lor și al filmului lor”. Publicația a adăugat: „Ca în orice film bun, totul ajunge la un final, și asta s-a întâmplat și în cazul lui Tom și Ana.”

Cruise a fost căsătorit de trei ori, cu Mimi Rogers, Nicole Kidman și Katie Holmes.

De cealaltă parte, starul din „Knives Out” a divorțat de fostul soț Marc Clotet în 2013, continuând apoi relații cu Ben Affleck și cu fiul vitreg al președintelui Cubei, Manuel Anido Cuesta.

Detalii despre relația lor

Zvonurile despre o relație între Tom Cruise și Ana de Armas au fost asociați pentru prima dată în Valentine’s Day din acest an și au fost văzuți frecvent împreună de atunci.

Deși nu au oferit declarații oficiale despre relația lor, în luna iulie au plecat într-o vacanță însorită în Menorca, unde au fost fotografiați relaxându-se pe un iaht de lux, părând extrem de confortabili unul în compania celuilalt.

„Tom a început să o răsfețe pe Ana încă de când s-au cunoscut, este stilul lui, e foarte atent”, a declarat o sursă pentru DailyMail.com. „Totul a început cu florile ei preferate, apoi i-a oferit cărți pe care credea că i-ar plăcea să le citească, pentru că Ana este o cititoare avidă.”

„Pe măsură ce s-au cunoscut mai bine, și cadourile au devenit mai consistente, bijuterii, cum ar fi brățări din aur, haine de designer, lucruri pe care orice femeie și le-ar dori. Poate cel mai mare dar a fost faptul că poate călători oriunde în lume, în orice moment. Nu mulți pot face asta. Iar Ana iubește să călătorească.”

Citește și:
Kristen Stewart, primul film ca regizoare. Actrița a pășit pe covorul roșu alături de soția ei, Dylan Meyer

Foto: Arhiva ELLE

