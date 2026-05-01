Lisa Kudrow dezvăluie suma uluitoare pe care actorii din „Friends” o câștigă încă din drepturi de autor la două decenii după încheierea serialului

Lisa Kudrow a dezvăluit că ea și colegii săi din celebrul serial Friends continuă să câștige aproximativ 20 de milioane de dolari anual din drepturi de difuzare (residuals), la mai bine de două decenii de la încheierea producției.

Actrița, laureată a premiilor Emmy, a vorbit despre aceste câștiguri impresionante într-un interviu publicat de The Times of London joia trecută, în timp ce rememora impactul serialului. Kudrow, care a interpretat-o pe excentrica și empatica Phoebe Buffay pe parcursul tuturor celor 10 sezoane, între 1994 și 2004, a povestit că a revăzut serialul după moartea tragică a colegului său Matthew Perry în 2023, la vârsta de 54 de ani.

„După ce a murit Matthew, am revăzut serialul”, a declarat actrița în vârstă de 62 de ani. „Înainte, vedeam doar ce am făcut greșit sau ce aș fi putut face mai bine. Dar, pentru prima dată, am apreciat cu adevărat cât de bun era. Pentru că acolo era un geniu la lucru. Și, indiferent ce vom face fiecare dintre noi în viitor, nu vom mai trăi niciodată ceva asemănător.”

Deși a spus că simte că „s-a descurcat ok” în rolul său, Kudrow le-a lăudat pe Jennifer Aniston și Courteney Cox pentru interpretările „uimitoare” ale personajelor Rachel Green și Monica Geller.

De asemenea, i-a apreciat pe David Schwimmer și Matt LeBlanc pentru prestațiile lor pline de umor în rolurile Ross Geller și Joey Tribbiani, menționând în același timp că Perry „era pur și simplu peste noi toți” în rolul sarcasticului Chandler Bing.

Totuși, actrița a recunoscut că, deși serialul reflecta „un tip de inocență pe care poate generațiile mai tinere nu au apucat să o trăiască”, în culise lucrurile nu erau întotdeauna la fel de armonioase. Ea a dezvăluit că „existau cu siguranță momente dure în spatele camerelor”.

Deși cei șase actori principali erau prieteni în viața reală și au ajuns să câștige sume uriașe, de la 22.500 de dolari pe episod în primul sezon până la 1 milion de dolari pe episod în ultimele două, au existat tensiuni cu scenariștii.

„Să nu uităm că filmam în fața unui public live de 400 de oameni, iar dacă greșeai o replică sau nu provoca reacția dorită, scenariștii puteau spune lucruri de genul: ‘Nu poate nenorocita asta să citească? Nici măcar nu încearcă. Mi-a distrus replica'”, a explicat Kudrow. „Și știam că, în culise, ei stăteau până târziu discutând despre fanteziile lor sexuale despre Jennifer și Courteney”, a adăugat ea. „Era intens.”

Aceste comportamente nu au trecut neobservate, deoarece o fostă asistentă a serialului, Amaani Lyle, a intentat în 2004 un proces pentru hărțuire sexuală împotriva Warner Bros. Television, invocând astfel de comentarii. Procesul a fost însă pierdut.

„Da, putea fi dur, dar acești oameni, în mare parte bărbați, stăteau până la 3 dimineața încercând să scrie serialul”, a mai spus actrița. „Așa că atitudinea mea era: ‘Spuneți ce vreți despre mine pe la spate, pentru că atunci nu mai contează’.”

În ciuda acestor experiențe, Kudrow a subliniat că nu va vorbi niciodată negativ despre „Friends”, pe care îl consideră „o muncă incredibilă' chiar și la 22 de ani de la final.

„Există multe seriale cu comedianți celebri din acea perioadă care nu mai sunt amuzante, dar ‘Friends’ încă este”, a concluzionat ea.

foto: Arhiva ELLE

