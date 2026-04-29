Andrei Ursu a fost discriminat pe baza orientării lui sexuale. Ce i s-a întâmplat după ce a dezvăluit public că este gay: „Erau organizatorii homofobi”

Artistul Andrei Ursu, cunoscut în fața publicului și pentru că a reprezentat România în cadrul Eurovision 2022, a dezvăluit în cadrul unei emisiuni TV că a fost discriminat pe baza orientării lui sexuale.

Andrei Ursu a fost invitat recent în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1, prezentată de către Denise Rifai, iar cu această ocazie a vorbit cu multă deschidere și sinceritate despre viața lui personală și orientarea lui sexuală. Întrebat de prezentatoarea show-ului ce anume a ascuns cel mai mult de public, artistul a răspuns că timp de foarte mulți ani nu a spus oamenilor că este gay. Andrei Ursu și partenerul lui de viață, Vlad Condurache, formează un cuplu de mai bine de trei ani. Sunt logodiți, au planuri serioase de viitor și intenționează să se căsătorească.

Ulterior, Denise Rifei a vrut să afle de la Andrei Ursu dacă a regretat vreodată că a dezvăluit public că este gay. Cântărețul a precizat că niciodată nu a regretat, însă a ținut să mărturisească faptul că a fost discriminat pe baza orientării lui sexuale. Din cauza unor organizatori homofobi, cărora nu le-a spus identitatea, nu a mai avut parte de câteva concerte. Andrei Ursu a vorbit despre experiența lui și pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la homofobia încă foarte prezentă în societate și pentru a transmite clar că nu trebuie acceptat un astfel de comportament.

„Nu, niciodată. Doar de două ori când am aflat că din cauza faptului că am recunoscut public nu am luat câteva concerte, pentru că erau organizatorii homofobi și cumva m-am simțit total nedreptățit și m-a durut foarte tare. A fost foarte trist, pentru că am simțit cum contează asta mai mult decât ceea ce mă recomandă, de fapt, și anume faptul că scriu muzică și mă ocup cu arta frumosului. Și mi se pare că n-ar trebui să eclipseze în nici un caz. S-a simțit foarte ciudat și a durut.”

Cum i-a mărturisit Andrei Ursu mamei sale că este gay

În aceeași emisiune, Andrei Ursu și-a amintit de momentul în care i-a mărturisit mamei sale că el este gay. Artistul și-a dorit ca mama lui să afle acest lucru atunci când are deja o relație stabilă cu cineva.

„Eu nu i-am spus lui maică-mea despre mine, pentru că eram singur deja de 9 ani înainte să-l întâlnesc pe Vlad. Și nu e ușor. În capul meu nu era posibilă funcționarea în industria muzicală și în același timp să fii gay în România. Am spus că o să-i zic despre mine doar când o să-i zic: „uite, el este hăndrălăul, uite ne iubim.” Când l-am întâlnit pe Vlad, la 29 de ani, eram un om adult, matur, cu ultradiscernământ. (…) Aveam program foarte aglomerat și nu apucam să merg la Buzău să am discuția față în față. I-am zis: „vreau să vorbim ceva când ai ocazia.” Și ea mi-a zis: „cred că știu despre ce vrei să vorbim.”

Prima dată, Andrei Ursu i-a spus mătușii sale că este gay. După, aceasta i-a povestit și mamei artistului, așa aflând întreaga lui familie. Cântărețul și partenerul lui de viață, Vlad Condurache, au două familii care și-au arătat susținerea din prima clipă, cei doi fiind recunoscători pentru acest lucru.

„A fost super drăguț. A reacționat foarte nice. Intuia de când eram mic. Sunt foarte recunoscător că avem două familii foarte deschise. Și ei ne-au educat, dar și noi i-am educat în mare parte, pentru că amândoi suntem niște luptători.”

Andrei Ursu, despre logodna cu Vlad Condurache

În exclusivitate pentru ELLE România, Andrei Ursu a vorbit despre logodna cu partenerul lui de viață, Vlad Condurache.

Andrei Ursu ne-a povestit că s-a logodit cu partenerul lui, Vlad Condurache, după Asia Express, emisiune în care cei doi au format o echipă. Artistul a mărturisit că verighetele au fost realizate de către cei doi, așadar au o semnificație specială.

„Da, logodna s-a întâmplat… Nu știu dacă pot să zic… Logodna s-a întâmplat după emisiune, a mai rămas o perioadă în Asia, la o cascadă, ne-am dus, ne-am făcut noi verighetele la un atelier, ne-am topit noi argintul, am bătut noi… Deci e făcută cu mănuța noastră, acolo în Bali, la un atelier de argint. Și ne-am dus la o cascadă acolo foarte frumos și ne-am promis lucruri. N-a fost nimic. Nu am vrut să punem presiunea asta pe noi de ne-am logodit. Spaniolii zic prometidos, adică te-ai promis celuilalt și e mult mai drăgut. Ne-am promis loialitate și respect.”

Andrei Ursu a intrat în contact cu dansul încă de la o vârstă fragedă, de la 12 ani. Și-a început cariera ca dansator în cadrul unor emisiuni de talente precum „Românii au talent” și „Vocea României.” A colaborat și cu o serie de artiste cunoscute din România, precum Antonia și Andreea Bănică. El a fost și într-o trupă pe nume Shot, fiind de altfel și primul său proiect muzical din care a făcut parte.

Elton John, portret de familie emoționant cu soțul lui, David Furnish, și cei doi copii. Cât de mult au crescut Zachary și Elijah

