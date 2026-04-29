Andrei Ursu a fost discriminat pe baza orientării lui sexuale. Ce i s-a întâmplat după ce a dezvăluit public că este gay: „Erau organizatorii homofobi"

Andrei Ursu a fost discriminat pe baza orientării lui sexuale. Artistul nu a mai putut concerta din cauza unor organizatori care au fost homofobi față de el.

  Actualizat 29.04.2026, 12:06, de Braslasu Iulia
Artistul Andrei Ursu, cunoscut în fața publicului și pentru că a reprezentat România în cadrul Eurovision 2022, a dezvăluit în cadrul unei emisiuni TV că a fost discriminat pe baza orientării lui sexuale. 

Andrei Ursu a fost invitat recent în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1, prezentată de către Denise Rifai, iar cu această ocazie a vorbit cu multă deschidere și sinceritate despre viața lui personală și orientarea lui sexuală. Întrebat de prezentatoarea show-ului ce anume a ascuns cel mai mult de public, artistul a răspuns că timp de foarte mulți ani nu a spus oamenilor că este gay. Andrei Ursu și partenerul lui de viață, Vlad Condurache, formează un cuplu de mai bine de trei ani. Sunt logodiți, au planuri serioase de viitor și intenționează să se căsătorească

Ulterior, Denise Rifei a vrut să afle de la Andrei Ursu dacă a regretat vreodată că a dezvăluit public că este gay. Cântărețul a precizat că niciodată nu a regretat, însă a ținut să mărturisească faptul că a fost discriminat pe baza orientării lui sexuale. Din cauza unor organizatori homofobi, cărora nu le-a spus identitatea, nu a mai avut parte de câteva concerte. Andrei Ursu a vorbit despre experiența lui și pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la homofobia încă foarte prezentă în societate și pentru a transmite clar că nu trebuie acceptat un astfel de comportament.

„Nu, niciodată. Doar de două ori când am aflat că din cauza faptului că am recunoscut public nu am luat câteva concerte, pentru că erau organizatorii homofobi și cumva m-am simțit total nedreptățit și m-a durut foarte tare. A fost foarte trist, pentru că am simțit cum contează asta mai mult decât ceea ce mă recomandă, de fapt, și anume faptul că scriu muzică și mă ocup cu arta frumosului. Și mi se pare că n-ar trebui să eclipseze în nici un caz. S-a simțit foarte ciudat și a durut.”

Cum i-a mărturisit Andrei Ursu mamei sale că este gay

În aceeași emisiune, Andrei Ursu și-a amintit de momentul în care i-a mărturisit mamei sale că el este gay. Artistul și-a dorit ca mama lui să afle acest lucru atunci când are deja o relație stabilă cu cineva.

„Eu nu i-am spus lui maică-mea despre mine, pentru că eram singur deja de 9 ani înainte să-l întâlnesc pe Vlad. Și nu e ușor. În capul meu nu era posibilă funcționarea în industria muzicală și în același timp să fii gay în România. Am spus că o să-i zic despre mine doar când o să-i zic: „uite, el este hăndrălăul, uite ne iubim.” Când l-am întâlnit pe Vlad, la 29 de ani, eram un om adult, matur, cu ultradiscernământ. (…) Aveam program foarte aglomerat și nu apucam să merg la Buzău să am discuția față în față. I-am zis: „vreau să vorbim ceva când ai ocazia.” Și ea mi-a zis: „cred că știu despre ce vrei să vorbim.”

Prima dată, Andrei Ursu i-a spus mătușii sale că este gay. După, aceasta i-a povestit și mamei artistului, așa aflând întreaga lui familie. Cântărețul și partenerul lui de viață, Vlad Condurache, au două familii care și-au arătat susținerea din prima clipă, cei doi fiind recunoscători pentru acest lucru. 

„A fost super drăguț. A reacționat foarte nice. Intuia de când eram mic. Sunt foarte recunoscător că avem două familii foarte deschise. Și ei ne-au educat, dar și noi i-am educat în mare parte, pentru că amândoi suntem niște luptători.”

Andrei Ursu, despre logodna cu Vlad Condurache

În exclusivitate pentru ELLE România, Andrei Ursu a vorbit despre logodna cu partenerul lui de viață, Vlad Condurache.

Andrei Ursu ne-a povestit că s-a logodit cu partenerul lui, Vlad Condurache, după Asia Express, emisiune în care cei doi au format o echipă. Artistul a mărturisit că verighetele au fost realizate de către cei doi, așadar au o semnificație specială.

„Da, logodna s-a întâmplat… Nu știu dacă pot să zic… Logodna s-a întâmplat după emisiune, a mai rămas o perioadă în Asia, la o cascadă, ne-am dus, ne-am făcut noi verighetele la un atelier, ne-am topit noi argintul, am bătut noi… Deci e făcută cu mănuța noastră, acolo în Bali, la un atelier de argint. Și ne-am dus la o cascadă acolo foarte frumos și ne-am promis lucruri. N-a fost nimic. Nu am vrut să punem presiunea asta pe noi de ne-am logodit. Spaniolii zic prometidos, adică te-ai promis celuilalt și e mult mai drăgut. Ne-am promis loialitate și respect.”

Andrei Ursu a intrat în contact cu dansul încă de la o vârstă fragedă, de la 12 ani. Și-a început cariera ca dansator în cadrul unor emisiuni de talente precum „Românii au talent” și „Vocea României.” A colaborat și cu o serie de artiste cunoscute din România, precum Antonia și Andreea Bănică. El a fost și într-o trupă pe nume Shot, fiind de altfel și primul său proiect muzical din care a făcut parte.

Citește și:
Elton John, portret de familie emoționant cu soțul lui, David Furnish, și cei doi copii. Cât de mult au crescut Zachary și Elijah

Cele mai vândute colecții!
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Precomanda - Legendele modei Precomanda - Legendele modei 69.98 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Precomanda - Trabant 601 de luxe Precomanda - Trabant 601 de luxe 109.8 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 6 Trabant 601 de luxe – Editia nr 6 54.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Ce părere are, de fapt, Channing Tatum despre logodna fostei sale iubite, Zoë Kravitz, cu Harry Styles
People
Ce părere are, de fapt, Channing Tatum despre logodna fostei sale iubite, Zoë Kravitz, cu Harry Styles
Unde vor petrece Smiley și Gina Pistol minivacanța de 1 mai. Cu cine se vor întâlni: "Aștept cu nerăbdare"
People
Unde vor petrece Smiley și Gina Pistol minivacanța de 1 mai. Cu cine se vor întâlni: "Aștept cu nerăbdare"
Regele Charles și Regina Camilla au strălucit la cina oficială de la Casa Albă, găzduită de familia Trump. Cum arată ținuta purtată de Melania
People
Regele Charles și Regina Camilla au strălucit la cina oficială de la Casa Albă, găzduită de familia Trump. Cum arată ținuta purtată de Melania
Ramona Olaru, reacție neașteptată după ce a primit o invitație unde ar fi cântat fostul ei iubit, Steve Ant: "Ca să ne fie bine tuturor..."
People
Ramona Olaru, reacție neașteptată după ce a primit o invitație unde ar fi cântat fostul ei iubit, Steve Ant: "Ca să ne fie bine tuturor..."
Dani Oțil, mesaj ironic la adresa lui Aris Eram, chiar în direct la TV. De la ce a pornit totul: "El e geană. Orice facem noi, haț..."
People
Dani Oțil, mesaj ironic la adresa lui Aris Eram, chiar în direct la TV. De la ce a pornit totul: "El e geană. Orice facem noi, haț..."
Andi Moisescu, despre relația cu cei doi băieți ai lui după divorț și schimbările din viața profesională: "O să aibă ocazia să vadă toți..."
People
Andi Moisescu, despre relația cu cei doi băieți ai lui după divorț și schimbările din viața profesională: "O să aibă ocazia să vadă toți..."
Libertatea
Cum arată cea mai pufoasă și drăgălașă mașină din lume: noul BYD cu tapițerie plușată și tematică „My Little Pony” a cucerit Beijingul
Cum arată cea mai pufoasă și drăgălașă mașină din lume: noul BYD cu tapițerie plușată și tematică „My Little Pony” a cucerit Beijingul
O femeie misterioasă a șterpelit sticlele de vin de pe mesele evenimentului la care a avut loc tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump
O femeie misterioasă a șterpelit sticlele de vin de pe mesele evenimentului la care a avut loc tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump
Gabriela Cristea a vrut să divorțeze de Tavi Clonda: „Au fost niște momente mai greuțe”
Gabriela Cristea a vrut să divorțeze de Tavi Clonda: „Au fost niște momente mai greuțe”
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Cum a arătat Bianca Stoica la proba costumului de baie de la castingul pentru Survivor 2026. Imagine nemaivăzută cu tânăra
Cum a arătat Bianca Stoica la proba costumului de baie de la castingul pentru Survivor 2026. Imagine nemaivăzută cu tânăra
Oase și Maria Pitică de la Power Couple și-au cumpărat casă. Cum arată noua locuință a câștigătorilor sezonului 3
Oase și Maria Pitică de la Power Couple și-au cumpărat casă. Cum arată noua locuință a câștigătorilor sezonului 3
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Elena Udrea a apărut în public în colanți, la 52 de ani. Mii de oameni au reacționat când au văzut poza. Valuri de comentarii curg / FOTO
Elena Udrea a apărut în public în colanți, la 52 de ani. Mii de oameni au reacționat când au văzut poza. Valuri de comentarii curg / FOTO
Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Amalia Enache, despre valorile pe care i le transmite fiicei sale. Cum o educă pe Alma: "Își stabilește singură niște limite"
Amalia Enache, despre valorile pe care i le transmite fiicei sale. Cum o educă pe Alma: "Își stabilește singură niște limite"
People

Amalia Enache a vorbit despre principiile pe care le urmează în educația și creșterea fiicei sale.

+ Mai multe
Lora, dezvăluiri despre gelozie, limite și căsnicia cu Ionuț Ghenu: "Cea mai mare lecție"
Lora, dezvăluiri despre gelozie, limite și căsnicia cu Ionuț Ghenu: "Cea mai mare lecție"
People

Lora a vorbit sincer despre fostele relații, dar și despre căsnicia cu Ionuț Ghenu.

+ Mai multe
Zahara, fiica Angelinei Jolie, declarație rară despre actriță într-un discurs emoționant: "Avem o legătură unică"
Zahara, fiica Angelinei Jolie, declarație rară despre actriță într-un discurs emoționant: "Avem o legătură unică"
People

Angelina Jolie și fiica ei, Zahara, au avut parte de un moment profund impresionant în cadrul unui eveniment organizat la școala tinerei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC