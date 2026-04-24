Andrei Ursu, dezvăluiri inedite despre nunta cu partenerul lui, Vlad Condurache. Unde vor să se căsătorească: „Avem în plan…”

Andrei Ursu și partenerul lui, Vlad Condurache, sunt logodiți de ceva timp, iar fanii sunt curioși să afle ce planuri au în ceea ce privește nunta.

Andrei Ursu, declarații despre nunta cu Vlad Condurache

Andrei Ursu și Vlad Condurache sunt discreți cu povestea lor de dragoste. În 2024, cei doi au surprins pe toată lumea cu participarea lor în emisiunea Asia Express. Recent, artistul și partenerul lui de viață, care e fotograf, au fost invitați într-o emisiune, iar cu ocazia asta au vorbit despre nunta lor. Andrei Ursu a spus că plănuiesc ca evenimentul să aibă loc într-o altă țară, ca urmare a faptului că în România nu sunt recunoscute căsătoriile între persoane de același sex.

„Din păcate, trebuie să mergem în Grecia sau în Italia pentru nuntă. Și chiar avem în plan pentru nuntă o vilă drăguță în Toscana sau ceva asemănător. Trebuie să strângem bani pentru asta și momentan ne ocupăm de casă. Noi am vrea cât suntem mai tineri și putem să dansăm până dimineață”, a spus Andrei Ursu în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1, prezentată de către Denise Rifai.

Andrei Ursu, despre logodna cu Vlad Condurache

În exclusivitate pentru ELLE România, Andrei Ursu a vorbit despre logodna cu partenerul lui de viață, Vlad Condurache.

Andrei Ursu ne-a povestit că s-a logodit cu partenerul lui, Vlad Condurache, după Asia Express, emisiune în care cei doi au format o echipă. Artistul a mărturisit că verighetele au fost realizate de către cei doi, așadar au o semnificație specială.

„Da, logodna s-a întâmplat… Nu știu dacă pot să zic… Logodna s-a întâmplat după emisiune, a mai rămas o perioadă în Asia, la o cascadă, ne-am dus, ne-am făcut noi verighetele la un atelier, ne-am topit noi argintul, am bătut noi… Deci e făcută cu mănuța noastră, acolo în Bali, la un atelier de argint. Și ne-am dus la o cascadă acolo foarte frumos și ne-am promis lucruri. N-a fost nimic. Nu am vrut să punem presiunea asta pe noi de ne-am logodit. Spaniolii zic prometidos, adică te-ai promis celuilalt și e mult mai drăgut. Ne-am promis loialitate și respect.”

Andrei Ursu, declarații sincere despre viața lui personală

Andrei Ursu a intrat în contact cu dansul încă de la o vârstă fragedă, de la 12 ani. Și-a început cariera ca dansator în cadrul unor emisiuni de talente precum „Românii au talent” și „Vocea României.” A colaborat și cu o serie de artiste cunoscute din România, precum Antonia și Andreea Bănică. El a fost și într-o trupă pe nume Shot, fiind de altfel și primul său proiect muzical din care a făcut parte.

În cadrul unui interviu acordat ziarului spaniol El Pais, Andrei Ursu, artistul care a reprezentat România în cadrul Eurovision 2022, a făcut mărturisiri oneste despre viața lui amoroasă și despre orientarea lui sexuală.

„Viața nu trebuie închisă într-un sertar. Momentan sunt într-o relație cu un băiat, dar cine poate spune că nu o să vreau să fac un trio cu o fată. Secretul unei persoane fericite este să fie deschisă la ceea ce poate veni. Când cineva spune că este gay, heterosexual, bisexual… respinge oportunitățile frumoase ale destinului”, a declarat WRS pentru El Pais.

