Cum se menține în formă Ada Condeescu. Ce principii aplică în stilul ei de viață: „Alimentația este cea mai importantă”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Ada Condeescu a făcut mărturisiri despre felul în care reușește să se mențină în formă.

Ada Condeescu, despre stilul ei de viață

În cadrul unui interviu recent, Ada Condeescu a dezvăluit o parte dintre regulile pe care le urmează în ceea ce privește stilul ei de viață. Actrița consideră că alimentația joacă un rol esențial și este atentă la acest aspect.

„Eu cred că alimentația este cea mai importantă. Nu vorbim de cât, uneori mai exagerăm, dar e important să mâncam sănătos. Nu țin o dietă clară, dar, de cele mai multe ori, fac fasting atunci când simt nevoia și când simt eu că depășesc niște limite vizuale. Pot să rezist foarte mult fără mâncare. Dacă am un rol, așa cum am avut în toamnă, rezist destul de mult. Cel mai mult am stat nemâncată și 48 de ore. Depinde mult care e miza!”, a spus Ada Condeescu pentru Click!

Ada Condeescu este preocupată și de rutina ei de frumusețe, astfel că are grijă să folosească produse potrivite nevoilor pielii ei.

„În primul rând contează sănătatea, sănătatea mentală și ce anume introduci în corpul tău. Când vine vorba de rutina mea de beauty aceasta e foarte clară în ceea ce privește tenul. Folosesc des serum, creme, încerc să îmi curăț tenul cât mai bine, mai folosesc și creme pentru ochi. Trebuie să arăt cât mai bine și pentru meseria mea.”

Ada Condeescu, despre cariera ei de actriță

Ada Condeescu a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale.” La 21 de ani, s-a lansat în lumea filmului cu lungmetrajul Eu când vreau să fluier, fluier, regizat de Florin Șerban și în care a interpretat-o pe Ana. Următorul film din cariera ei a fost Loverboy, o dramă regizată de Cătălin Mitulescu, care i-a adus o recunoaștere internațională la Festivalul de Film de la Sarajevo, și anume premiul The Heart of Sarajevo (Inima oraşului Sarajevo) pentru cea mai bună actriță pentru rolul Veli.

Ada Condeescu a mai jucat în filmele Lupu, Love Island, Heidi, Est – Dittatura Last Minute, Rondul de noapte și Retreat Vama Veche.

Ada Condeescu poate fi văzută și pe scena Teatrului ACT, în spectacolele Trădare și Acasă la Zoo, ambele regizate de Silviu Debu. În plan personal, actrița este căsătorită din 2016 cu regizorul Cătălin Mitulescu, cu care a colaborat până acum și profesional la filmul lui, Dincolo de calea ferată, unde ea a avut rolul principal.

Ada Condeescu își alege cu grijă proiectele în care se implică și recunoaște că a avut o serie de frici înainte de a accepta să joace în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN de la Antena 1.

„Aleg să îmi explorez meseria în toate formele ei și îmi aleg proiectele care simt că sunt pentru mine o formă de evoluție, de noutate și de conectare cu lumi necunoscute. În film, în ceea ce privește partea tehnică și teoretică, să spun așa, am acea siguranță care vine odată cu experiența. „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” pentru mine este primul proiect în televiziune și recunosc că m-am confruntat cu multe întrebări și chiar temeri, de la cum construiești arcul de personaj atunci când nu-i cunoști toate intențiile și acțiunile la atenția pe care trebuie să o ai la continuitatea emoțiilor pe care le-ai avut acum 2-3 săptămâni”, a declarat Ada Condeescu pentru Libertatea.

Pentru Ada Condeescu, debutul ei în lumea filmului ocupă un loc aparte în sufletul ei.

„Fiecare rol pe care l-am construit e parte din mine. Sunt filme sau spectacole de teatru care s-au înfiltrat mai mult în inima mea, dar fiecare are magia sa. Bineînțeles că în vârf sunt Ana, debutul meu, din „Eu când vreau să fluier, fluier” și care ne-a adus recunoașterea în țară și străinătate, și Veli din „Loverboy”, care a fost cu totul o experiență formidabilă pentru mine, uman și profesional, dincolo de premiile internaționale obținute.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro