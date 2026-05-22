Brooklyn Beckham își susține cu mândrie soția, Nicola Peltz, la proiecția noului ei film, „Prima”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Brooklyn Beckham a fost imaginea soțului devotat în timp ce și-a susținut soția, Nicola Peltz, la o proiecție specială a noului ei film, Prima. Actrița a publicat pe Instagram mai multe imagini de la evenimentul organizat de prietenii bancheri ai tatălui său miliardar, Nelson Peltz.

Dominic Ng, CEO-ul East West Bank, a găzduit proiecția privată a dramei independente Prima la exclusivistul San Vicente Bungalows. Brooklyn Beckham a zâmbit într-o fotografie alături de Nicola și Dominic, iar în alte imagini actrița apare socializând cu distribuția filmului și cu apropiații.

Nicola Peltz, al cărei tată, Nelson Peltz, are o avere estimată la 1,6 miliarde de dolari, a scris în dreptul postării:

„Mulțumesc foarte mult lui Dominic Ng și Linda May pentru că au găzduit o proiecție atât de frumoasă și intimă a filmului nostru, Prima. Sprijinul vostru pentru cinematografia independentă este atât de inspirațional, vă suntem profund recunoscători tuturor. Mulțumesc încă o dată pentru o seară pe care nu o voi uita niciodată.”

Nicola Peltz este creatoarea viitorului film independent Prima, în care interpretează rolul lui Margo, o prim-balerină dedicată care se confruntă cu decizii ce îi pot schimba viața, în timp ce transformările moderne afectează compania de balet din care face parte.

Data oficială de lansare a producției nu a fost încă anunțată.

Între timp, Brooklyn Beckham a lipsit de la petrecerea organizată în weekend pentru aniversarea de 80 de ani a bunicului său. Tânărul pasionat de gastronomie nu ar mai fi în relații apropiate cu părinții săi, după ce ar fi rupt legătura cu aceștia printr-o declarație de șase pagini transmisă în luna ianuarie.

În ciuda distanțării de familie, Brooklyn i-a adus un omagiu bunicului său Anthony la începutul acestei săptămâni, după ce acesta și-a sărbătorit împlinirea celor 80 de ani.

În Marea Britanie, familia Beckham s-a reunit în formulă aproape completă pentru aniversare. Romeo Beckham a fost prezent alături de iubita sa, Kim Turnbull, în vârstă de 24 de ani, iar Cruz Beckham a venit împreună cu partenera lui, Jackie Apostel, 30 de ani. Anthony Beckham a părut extrem de fericit la petrecerea elegantă, îmbrățișându-și fiica înainte de a lua loc la masă, unde a primit felicitări și mesaje personalizate.

La eveniment, Cruz Beckham, care și-a lansat recent cariera muzicală alături de trupa sa, The Breakers, a fost surprins oferindu-i lui Jackie un sărut pe obraz. Deși Brooklyn Beckham pare să fi închis, pentru moment, orice posibilitate de împăcare cu părinții săi, surse apropiate susțin că acesta păstrează în continuare o relație apropiată cu bunicii.

„Chiar dacă relația cu părinții săi s-a rupt, Brooklyn ține foarte mult la bunicii lui. Există foarte multă iubire acolo și acest lucru nu s-a schimbat niciodată”, a declarat o sursă pentru The Mirror.

În perioada sărbătorilor, Sandra Beckham, mama lui David Beckham, și Jackie Adams, mama Victoriei Beckham, l-ar fi contactat pe Brooklyn după ce acesta a lipsit de la toate evenimentele importante de familie din ultimul an, inclusiv de la aniversarea de 50 de ani a tatălui său și de la ceremonia oficială recentă în cadrul căreia David Beckham a primit o importantă distincție.

O altă sursă a declarat:

„David și Victoria nu vor renunța niciodată la încercările de a repara relația cu fiul lor. Nimic nu va schimba asta și continuă să spere. Va fi mereu fiul lor și nu vor înceta să își exprime sentimentele.”

Între timp, Brooklyn și Nicola continuă să afișeze o imagine unită, în ciuda criticilor tot mai numeroase din partea fanilor, care îl îndeamnă pe Brooklyn să își rezolve conflictul cu familia sa.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro