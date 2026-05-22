10 filme superbe, cu buget redus, despre care publicul avea impresia că au fost costisitoare

Filmele de mai jos au avut bugete reduse și, chiar și în aceste condiții, au oferit spectatorilor experiențe cinematografice de neuitat.

  Actualizat 22.05.2026, 08:03, de Braslasu Iulia
Sunt suficiente filme care n-au avut parte de un buget extraordinar de mare și totuși s-au bucurat de atenția publicului larg, dar și de laude din partea criticilor.

1. Ex Machina

Ex Machina este un film science fiction scris și regizat de Alex Garland. Caleb este un programator care câștigă un concurs al cărui premiu este o săptămână la munte, alături de CEO-ul companiei. Ajuns acolo însă, are parte de o surpriză, și anume aceea că va fi supus unui test și va cunoaște prima femeie-robot cu inteligență artificială reală din lume. Filmul a dispus de un buget de 15 milioane de dolari și a cucerit prin crearea unei atmosfere misterioase.

2. The Brutalist

The Brutalist a fost finanțat independent, cu un buget de mai puțin de 10 milioane de dolari. Filmul îl surprinde pe Adrien Brody în rolul arhitectului László Toth, care se întoarce în America după al Doilea Război Mondial pentru a-și reconstrui viața alături de soția lui, Erzsébet. Distribuția este completată de Felicity Jones, Joe Alwyn, Alessandro Nivola, Raffey Cassidy și Guy Pearce.

3. A Ghost Story

Filmul A Ghost Story i-a avut în rolurile principale pe Rooney Mara și Casey Affleck. Un bărbat moare într-un accident de mașină și revine în casa sa, alături de soția lui care suferă și se simte tot mai singură și izolată, în forma unei fantome. Bugetul filmului a fost de sub 150.000 de dolari și a excelat în felul în care a redat pe ecrane singurătatea umană.

4. Moon

Moon este un film SF în care Sam Rockwell interpretează rolul lui Sam Bell, un astronaut care mai are puțin și își încheie perioada de trei ani în care a condus o stație minieră lunară. Cu toate că nu dispune de o multitudine de efecte speciale, filmul a impresionat în special printr-un minimalism cinematografic și a avut un buget de 5 milioane de dolari.

5. Upgrade

Leigh Whannell a scris și regizat filmul Upgrade, care surprinde o lume în care tehnologia a pus stăpânire pe viețile oamenilor. După ce soția lui Grey e ucisă, singurul lui scop este acela de a se răzbuna. Deși este tehnofob, acceptă nu tocmai ușor sprijinul venit din partea unui inventator care îi face o propunere ce l-ar putea ajuta în lupta lui pentru dreptate. Acest thriller cyberpunk a avut un buget estimat la 5 milioane de dolari.

6. It Follows

În filmul de groază It Follows, tânăra Jay, în vârstă de 19 ani și interpretată Maika Monroe, este terorizată de o forță supranaturală după ce a avut o întâlnire sexuală. Ea se confruntă cu efectele devastatoare ale blestemului, având alături prietenii care o susțin. David Robert Mitchell a regizat acest film și a avut un buget de 1,3 milioane de dolari.

7. Children of Men

Filmul Children of Men ne poartă într-o lume distopică, în care femeile sunt infertile. Un fost activist o protejează pe prima femeie însărcinată din lume, în centrul prăbușirii și a colapsului politic. Regizorul Alfonso Cuarón a avut un buget de 76 de milioane de dolari pentru această dramă cu Julianne Moore și Clive Owen în distribuție.

8. Whiplash

Andrew, jucat de de Miles Teller, visează să devină toboșar și se înscrie la universitatea de muzică. Pe el îl remarcă Terence Fletcher, un profesor care are câteva metode neconvenționale de predare. Așa că, Terence îi devine mentor lui Andrew, care acum vrea să fie un toboșar apreciat și să își lase amprenta în muzică. Însă Andrew ajunge victima unor abuzuri, atât fizice, cât și psihice din partea lui Terence. Damien Chazelle a regizat acest film și a dispus de un buget de 3,3 milioane de dolari.

9. Eternal Sunshine of the Spotless Mind

În Eternal Sunshine Of A Spotless Mind, Clementine (Kate Winslet) și Joel (Jim Carrey) trăiesc o poveste de iubire neobișnuită. Vor să uite tot ceea ce a fost între ei, așa că recurg la o metodă drastică, și anume ștergerea memoriei. Filmul regizat de Michel Gondry a avut un buget de 20 de milioane de dolari și rămâne intens discutat și în ziua de astăzi.

10. Upstream Color

Filmul Upstream Color, scris și regizat de Shane Carruth, a avut un buget cuprins între 30.000 și 50.000 de dolari. Povestea are în centrul său o femeie și un bărbat care au fost infectați cu un parazit. Amândoi duc o luptă aprigă să supraviețuiască acestui organism necunoscut care le face viața un calvar. Filmul dezvăluie pe parcurs o înlănțuire instabilă în viețile personajelor măcinate de o formă de viață bizară.

