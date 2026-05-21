Comportamente pe care le etichetezi drept interes romantic, dar pot indica și prietenie sau au alte semnificații ascunse

Nu îi poți interpreta foarte bine comportamentul, dar speri la mai mult decât o prietenie. Ce trebuie să faci? Să fii mai atentă la context.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Comportamente pe care le etichetezi drept interes romantic, dar pot indica și prietenie sau au alte semnificații ascunse

Când îți place cineva, speri să existe o potențială relație în curs de înfiripare, creierul tău începe să caute coerență, dovezi pe care nu doar că le constată lucid, dar le și creează. Problema este că multe comportamente considerate semne clare de atracție sunt de fapt extrem de ambigue. Uneori înseamnă interes romantic, alteori înseamnă confort în momente dificile, pură nevoie de validare și de mângâiere a orgoliului, un anumit stil de a interacționa cu persoane care îi plac fără iz sexual, politețe sau simplă compatibilitate socială în anumite contexte.

Îți scrie foarte des

Mesajele reprezintă unul dintre cele mai supraevaluate indicii romantice. Căci ele pot însemna interes romantic real, dar și nevoie de conectare și companie, plictiseală, teama de a-și asuma o relație și e mai simplu să comunici frecvent din spatele unui ecran, validare emoțională. Ca atare, întrebarea nu este cât de des îți scrie, ci există progres relațional sau doar contact constant?

Spune lucruri foarte personale foarte repede

Nu confunda vulnerabilitatea cu intimitatea romantică. Cel pe care îl placi poate deveni foarte deschis pentru că se simte în siguranță, are nevoie să fie ascultat de cineva, are dificultăți în reglarea limitelor emoționale și face oversharing fără ca asta să însemne ceva romantic, folosește informațiile ca pe o formă de apropiere rapidă și mecanism de conectare de moment. Faptul că cineva îți povestește despre copilăria sa, despre foștii parteneri sau frici care nu-i dau pace asta nu înseamnă automat că te vede ca pe o posibilă parteneră.

Pare foarte atent

Dar atenția nu este întotdeauna atracție. Alte explicații? Știe că dacă e atent îți vei face o părere bună despre el. Are o inteligență socială ridicată, e empatic. Chiar spui lucruri interesante, e o conversație captivantă. Semnul mai relevant este dacă atenția lui devine preferențială. Caută să fie aproape de tine diferit de ceilalți?

Își amintește detalii despre tine

Iar asta poate părea foarte intim. Mai poate indica și o grijă autentică umană, interes intelectual, doar o memorie foarte bună, un stil relațional cald. Își amintește detalii și construiește mai departe pe baza lor sau doar le reține?

Te caută…

… când trece prin perioade grele. Și foarte încântată te gândești că te alege pe tine, în relație cu tine se poate regla emoțional și asta contează enorm. Însă pur și simplu poate căuta sprijin emoțional decât să fie acolo un interes romantic. Te simți folosită căci același lucru s-a întâmplat de multe ori și apoi nu a mai dat niciun semn până la următorul moment greu când a avut nevoie de un umăr impermeabil? Ce limite e necesar să pui?

Flirtul…

… nu e întotdeauna o invitație. Ci și joc relațional, testare pentru validare, dorință de atenție, mod intenționat de a menține ambiguitatea și a avea o ușă deschisă către tine la nevoie sau chiar și pentru o prietenie cu beneficii sau aventură. Uită-te la flirt, dar și la comportamentele concrete pe care le are mai departe.

Îți oferă ajutor

Sigur, disponibilitatea poate însemna interes, dar și tendința către autosacrificiu, dificultatea de a spune nu, nevoie de apreciere pe care o obține fiind de ajutor. Există doar grijă sau e acolo și o inițiativă de apropiere romantică?

Ca și cum aveți o relație

Iar asta te face să nu mai înțelegi nimic. Căci se comportă ca și cum ați fi împreună, dar fără atingeri sau sex. Poate că e o persoană cu stil de atașament evitant, cu teamă de angajament. Vrea confort fără asumare, o relație cvasi-romantică ce implică beneficii emoționale fără dorința de a fi în cuplu, ori e o prietenie foarte intimă pe care așa o înțelege el ca exprimare comportamentală. Uită-te mai puțin la chimie și orientează-te mai mult spre claritate. Interesul romantic autentic nu înseamnă doar intensitate, apropiere de moment, ci consecvență, asumare și loc creat pentru tine în viața lui în rol de iubită, cu tot ce presupune asta.

Citește și:
V-ați propus să ieșiți la întâlnire o dată pe săptămână? Cu ce greșiți și anulați efectul pozitiv pe care ar trebui să îl aibă acest obicei

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
10 dintre cele mai bune seriale dramă medicale pe care chiar merită să le urmărești
Lifestyle
10 dintre cele mai bune seriale dramă medicale pe care chiar merită să le urmărești
Regizoarea Irisz Kovacs experimentează continuu în teatru: "Nu merită pentru un chicot al unui spectator să atingi demnitatea unor grupuri"
Lifestyle
Regizoarea Irisz Kovacs experimentează continuu în teatru: "Nu merită pentru un chicot al unui spectator să atingi demnitatea unor grupuri"
V-ați propus să ieșiți la întâlnire o dată pe săptămână? Cu ce greșiți și anulați efectul pozitiv pe care ar trebui să îl aibă acest obicei 
Lifestyle
V-ați propus să ieșiți la întâlnire o dată pe săptămână? Cu ce greșiți și anulați efectul pozitiv pe care ar trebui să îl aibă acest obicei 
Lucrarea Danaide, de Brâncuși, vândută cu o sumă exorbitantă la licitație. Cine a inspirat sculptura?
Lifestyle
Lucrarea Danaide, de Brâncuși, vândută cu o sumă exorbitantă la licitație. Cine a inspirat sculptura?
10 vedete care și-au dat în judecată managerii
Lifestyle
10 vedete care și-au dat în judecată managerii
Cauți un partener care să fi avut o copilărie sau o viață la fel de grea ca a ta? De ce asta este o capcană
Lifestyle
Cauți un partener care să fi avut o copilărie sau o viață la fel de grea ca a ta? De ce asta este o capcană
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Antena 1
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Cum arată băiețelul lui Liviu Vârciu. Micuțul Matei a împlinit 6 ani. Cum l-a surprins tatăl său: „E varianta reușită a familiei”
Cum arată băiețelul lui Liviu Vârciu. Micuțul Matei a împlinit 6 ani. Cum l-a surprins tatăl său: „E varianta reușită a familiei”
Jennifer Lopez, imagini rare din propria cadă. Cântăreața de 56 de ani și-a surprins fanii cu o apariție incendiară
Jennifer Lopez, imagini rare din propria cadă. Cântăreața de 56 de ani și-a surprins fanii cu o apariție incendiară
Explicațiile unui jurat Eurovision din Republica Moldova după punctajul mic acordat României. Ce a spus Pavel Orlov
Explicațiile unui jurat Eurovision din Republica Moldova după punctajul mic acordat României. Ce a spus Pavel Orlov
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ramona Olaru și-a cumpărat apartament de 300.000 de euro! „E casa mea de viitor”. Primele imagini din interiorul locuinței asistentei de la „Neatza” / FOTO
Ramona Olaru și-a cumpărat apartament de 300.000 de euro! „E casa mea de viitor”. Primele imagini din interiorul locuinței asistentei de la „Neatza” / FOTO
Fără sutien, în ipostaze intime cu soțul pe balcon!! Vedeta n-a mai ținut cont de nimic, iar fotografii au surprins tot! Sunt imaginile momentului! Foto
Fără sutien, în ipostaze intime cu soțul pe balcon!! Vedeta n-a mai ținut cont de nimic, iar fotografii au surprins tot! Sunt imaginile momentului! Foto
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
TIFF.25 se deschide cu un moment dedicat Nadiei Comăneci. Ce alte surprize vor avea loc la festival
TIFF.25 se deschide cu un moment dedicat Nadiei Comăneci. Ce alte surprize vor avea loc la festival
Lifestyle

Un moment special pentru cariera impresionantă a Nadiei Comăneci va avea loc la Festivalul Internațional de Film Transilvania.

+ Mai multe
10 actori faimoși care nu și-au realizat, de fapt, propriile cascadorii și au mințit publicul
10 actori faimoși care nu și-au realizat, de fapt, propriile cascadorii și au mințit publicul
Lifestyle

Mai mulți actori faimoși nu au sinceri cu privire la presupusele prestații fizice ale lor din filme cunoscute.

+ Mai multe
Ai nevoie să fii în siguranță? Cum să te desparți de un partener care este manipulator și dornic de control
Ai nevoie să fii în siguranță? Cum să te desparți de un partener care este manipulator și dornic de control
Lifestyle

Despărțirea de un partener manipulator nu seamănă cu o despărțire obișnuită. Iar ce faci mai departe implică noi comportamente.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC