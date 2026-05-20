V-ați propus să ieșiți la întâlnire o dată pe săptămână? Cu ce greșiți și anulați efectul pozitiv pe care ar trebui să îl aibă acest obicei 

Ieșiți la întâlnire, dar nu vă simțiți mai apropiați. Efectul așteptat e anulat de anumite comportamente pe care le considerați firești sau utile.

  Cristescu Catalina
V-ați promis că, indiferent cât de aglomerată devine viața voastră, veți păstra o seară doar pentru voi doi. Știți cât de important e să acordați timp relației, iar dacă aveți copii ca ei să fie bine e necesar întâi voi părinții să fiți bine. În plus, prima a fost relația, apoi copiii, deci trebuie hrănită emoțional și această… entitate. Așadar ați plănuit ca la carte o întâlnire pe săptămână care să vă ajute să rămâneți conectați și implicați în relație. Și iată cum a trecut timpul, iar la interval de câteva săptămâni sau luni nu vi se pare că e vreo schimbare, că această seară dedicată vouă are vreun efect. Ce s-a întâmplat? Seara de întâlnire s-a transformat în ritual care arată bine pe hârtie, dar nu (mai) produce conectare reală.

O altă sarcină de bifat

Uite cum seara voastră specială pentru cuplu devine un nou obiectiv de performanță, subtipul trebuie să ieșim ca să avem o relație bună. Evident, se pierde din vedere tocmai disponibilitatea emoțională, o componentă esențială în acest mecanism relațional. Organizați totul foarte atent, respectați la liniuță programul, faceți poze, postați pe social media ca doi îndrăgostiți, alegeți locuri grozave, pare că vă amuzați teribil și vă simțiți minunat. De ce nu merge? Deoarece nu sunteți real prezenți emoțional. Ca un soi de autosabotare, automanipulare, un rol jucat căci așa trebuie.

Ca o ședință de logistică

Această întâlnire săptămânală este dedicată discuțiilor despre bani, program, familie extinsă, copii, planuri și probleme? Sigur că toate sunt importante, dar nu e locul lor acolo, nu atunci. Căci întâlnirea devine un spațiu de management al relației și situațiilor cu care vă confruntați, în care nu mai rămâne loc pentru relație. Conectarea nu apare doar pentru că sunteți în aceeași încăpere ori pentru că vreți să funcționați eficient ca un ceas elvețian.

Apropierea vine automat din activitatea avută

Fals! Cina, filmul, plimbarea sau escapada cu titlu romantic nu produc apropiere prin ele însele. Contează dacă vă auziți și ascultați, dacă există curiozitate și spațiu emoțional. Poți sta două ore la restaurantul cu preparate rafinate și decor elegant, iar la final să pleci la fel de deconectat cum ai venit.

Așteptări diferite

Unul dintre parteneri își dorește reconectare emoțională, discuții profunde, flirt, iar celălalt vede ieșirea ca pe un moment de relaxare sau de distracție, ceva ușurel sau superficial. Când scopurile personale nu sunt exprimate clar, dezamăgirea e la un pas distanță. Și e foarte important să existe un minim acord despre ce căutați fiecare în acel timp petrecut în intimitate, în doi.

Plasturele pus peste o rană mare

O singură seară împreună nu poate repara alte șase zile de deconectare, tensiune sau absență emoțională, care au și efect cumulativ în luni sau ani petrecuți astfel. Întâlnirea funcționează mai degrabă ca ritual de întreținere, nu ca intervenție de urgență. Diferența nu este dată de întâlnirea spectaculoasă, ci de micile momente de conectare dintre întâlniri, pe care le aveți în viața de zi cu zi. Ca atare focusul nu mai este pe acel ieșim suficient împreună? Ci pe cum suntem unul cu celălalt atunci când ieșim și în ce fel ne putem îmbunătăți interacțiunea și în momentele banale, obișnuite?

