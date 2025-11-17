Și tu și partenerul stați foarte mult pe telefon, iar asta vă afectează gradul de conectare emoțională? Ce e necesar pentru un detox de tehnologie

Detox de telefon sau detox de tehnologie? Deja devine o formă de grijă de sine și grijă de relație la care e obligatoriu să fiți atenți.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Și tu și partenerul stați foarte mult pe telefon, iar asta vă afectează gradul de conectare emoțională? Ce e necesar pentru un detox de tehnologie

Telefonul și-a depășit cu mult scopul pentru care a fost inventat. Acum nu doar ne sunăm, de fapt aceasta este probabil funcția cel mai puțin utilizată. Schimbăm mesaje și așa comunicăm cel mai ușor, trimitem e-mailuri, rezolvăm probleme de serviciu ca și cum am avea un laptop sau un calculator în față, ne informăm citind știrile online, aflăm ce se petrece în viața cunoscuților fără să schimbăm două vorbe cu ei, asta în funcție de ce postează aceștia pe social media. Dispozitivul acesta creează dependență și acest lucru a fost evident pentru creatorii săi. Iar dacă tendința este să fii imersat în acest univers cât palma, ce se întâmplă cu universul acela real, palpabil în care tu trăiești? Prea multă conectare online duce la deconectare în viața reală, la deconectare emoțională de tine, de prietenii tăi, de partenerul de cuplu. Și trebuie să faci ceva…

În primul rând să recunoașteți

Nu veți putea regla un comportament sau un obicei pe care nu îl recunoașteți ca fiind prezent, pregnant, că acționează împotriva voastră. Ca să începeți un detox de telefon și tehnologie e necesar să vă asumați că voi chiar stați foarte mult pe telefon și vă ignorați reciproc în timpul ăsta. Dacă doar unul este convins că stați mult pe telefon și observă efectele negative, iar celălat consideră că este o exagerare, că toată lumea face așa, că nu este nimic rău… problema devine și mai mare.

Codul de urgență

V-ați propus să aveți intervale de timp când să lăsați telefoanele într-un dulap, să nu vă atingeți de ele? Sigur că pot fi urgențe și puteți stabili împreună un soi de cod. Dacă un membru al familiei sau un prieten vă sună de trei ori la rând asta înseamnă că s-a întâmplat ceva rău și trebuie să răspundeți. Acest cod de asemenea ajută dacă este împărtășit cu apropiații, mai ales dacă ai o mamă sau o prietenă insistentă să îți comunice lucruri banale.

Zonele fără telefon

În dormitor telefoanele sau tabletele nu au ce căuta. La fel în timpul mesei, fie că este cină, prânz sau mic dejun, telefonul este dus în altă cameră. La cafea cum ar fi să stați de vorbă, în loc ca fiecare să își butoneze telefonul în liniște? Mergeți la restaurant? Puneți ambele telefoane în geanta ta.

Opriți notificările

Nu toate, doar cele inutile. Nu ai nevoie de notificare pentru ce va posta cineva pe Instagram sau Facebook, nici de notificare pentru e-mail la 9 seara sau în weekend. Notificările au rolul de a te face să iei imediat telefonul în mână, detox-ul are scopul invers.

Iei telefonul în mână cu un scop clar

Acela de a-ți suna mama, prietena, de a verifica în ce zi din săptămâna respectivă ai programarea la manichiură, de a da un mesaj prietenelor că rămâne valabilă întâlnirea de la prânz de a doua zi. O intenție specifică, punctuală care implică utilizare limitată. În același timp când scoți ceva, e necesar să bagi altceva în loc. Scoți butonatul inutil al telefonului și scrolling-ul pe social media, bagi în loc exerciții de respirație, o meditație scurtă, câteva genuflexiuni, inițierea unei conversații cu cel de lângă tine, ordine făcută în casă sau la birou (depinde unde ești).

Citește și:
Tipuri de limite pe care este în regulă să le pui în relație cu familia partenerului tău

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
10 filme bune, care au pierdut mulți bani la box office
Lifestyle
10 filme bune, care au pierdut mulți bani la box office
Ești o persoană optimistă? Cum influențează asta calitatea relației tale de cuplu
Lifestyle
Ești o persoană optimistă? Cum influențează asta calitatea relației tale de cuplu
Modalități să deveniți mai pozitivi și să eliminați negativitatea din cuplul vostru
Lifestyle
Modalități să deveniți mai pozitivi și să eliminați negativitatea din cuplul vostru
Atlasul Singurătății @GenZ: o hartă vizuală și sonoră a interiorului unei generații, între 21 - 30 noiembrie la București
Lifestyle
Atlasul Singurătății @GenZ: o hartă vizuală și sonoră a interiorului unei generații, între 21 - 30 noiembrie la București
Tipuri de limite pe care este în regulă să le pui în relație cu familia partenerului tău
Lifestyle
Tipuri de limite pe care este în regulă să le pui în relație cu familia partenerului tău
Staruri care au o carieră mult mai îndelungată și măreață decât ai crede
Lifestyle
Staruri care au o carieră mult mai îndelungată și măreață decât ai crede
Libertatea
Iulia Vântur a cântat colinde românești la Vatican, în fața Papei Leon XIV. Cum a primit propunerea: „Am crezut că visez sau că nu aud bine”
Iulia Vântur a cântat colinde românești la Vatican, în fața Papei Leon XIV. Cum a primit propunerea: „Am crezut că visez sau că nu aud bine”
Imagine inedită cu băiețelul lui Ianis Hagi. La aproape trei luni, Giorgios e îmbrăcat cu hainele echipei naționale a României
Imagine inedită cu băiețelul lui Ianis Hagi. La aproape trei luni, Giorgios e îmbrăcat cu hainele echipei naționale a României
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 15 – 21 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 15 – 21 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion
Cum a reacționat Ilinca Vandici atunci când Teo Trandafir a comparat-o cu Loredana Chivu. „Ți-ai bătut joc de mine acum”
Cum a reacționat Ilinca Vandici atunci când Teo Trandafir a comparat-o cu Loredana Chivu. „Ți-ai bătut joc de mine acum”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Imaginile cu Elizabeth Hurley care sfidează timpul. Nimeni nu reușește să îi ghicească vârsta când se uită la ele
Imaginile cu Elizabeth Hurley care sfidează timpul. Nimeni nu reușește să îi ghicească vârsta când se uită la ele
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Dana Nălbaru, revenire emoționantă în muzică! Cum arată fosta solista a trupei Hi-Q: „Din dragoste pentru Dumnezeu”
Dana Nălbaru, revenire emoționantă în muzică! Cum arată fosta solista a trupei Hi-Q: „Din dragoste pentru Dumnezeu”
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Ipostaza neașteptată în care au fost surprinși Dan Alexa și Denise Rifai. Mesajele au început să curgă: „Felicitări, vă potriviți!” Wow, ce apariție! FOTO
Ipostaza neașteptată în care au fost surprinși Dan Alexa și Denise Rifai. Mesajele au început să curgă: „Felicitări, vă potriviți!” Wow, ce apariție! FOTO
Cum a slăbit, de fapt, Andra. Artista a decis să spună adevărul despre transformarea uimitoare prin care a trecut! Incredibil cum arată acum! / FOTO
Cum a slăbit, de fapt, Andra. Artista a decis să spună adevărul despre transformarea uimitoare prin care a trecut! Incredibil cum arată acum! / FOTO
catine.ro
Horoscopul săptămânii 17 noiembrie – 23 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 17 noiembrie – 23 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Este mereu rece în casă? Încearcă aceste trucuri pentru a o menține caldă toată iarna
Este mereu rece în casă? Încearcă aceste trucuri pentru a o menține caldă toată iarna
Cum să îngrijești bradul în ghiveci. Sfaturi utile de la specialiști
Cum să îngrijești bradul în ghiveci. Sfaturi utile de la specialiști
Mai multe din lifestyle
Microzona Grivița – un nou pol creativ al Sectorului 1
Microzona Grivița – un nou pol creativ al Sectorului 1
Lifestyle

Cartierul Creativ extinde programul de regenerare urbană prin cultură, inaugurând Grivița Creative Corner, un nou spațiu dedicat comunității.

+ Mai multe
Deborah de Luca: "Singura regulă este să fac ceea ce mă mișcă"
Deborah de Luca: "Singura regulă este să fac ceea ce mă mișcă"
Lifestyle

Crescând în Scampia, într-un mediu neprielnic, Deborah de Luca nu a visat că va deveni un DJ proeminent în scena tehno. Dar colecția de discuri a tatălui ei și o înlănțuire de întâmplări norocoase au adus-o pe cele mai mari scena. Am povestit despre parcursul ei fabulos, dar și presărat cu obstacole.

+ Mai multe
10 filme impresionante cu staruri care nu aveau experiență în actorie
10 filme impresionante cu staruri care nu aveau experiență în actorie
Lifestyle

Aceste celebrități au acceptat provocarea de a interpreta un rol principal, în ciuda faptului că nu aveau experiență în actorie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC