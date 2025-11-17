Și tu și partenerul stați foarte mult pe telefon, iar asta vă afectează gradul de conectare emoțională? Ce e necesar pentru un detox de tehnologie

Telefonul și-a depășit cu mult scopul pentru care a fost inventat. Acum nu doar ne sunăm, de fapt aceasta este probabil funcția cel mai puțin utilizată. Schimbăm mesaje și așa comunicăm cel mai ușor, trimitem e-mailuri, rezolvăm probleme de serviciu ca și cum am avea un laptop sau un calculator în față, ne informăm citind știrile online, aflăm ce se petrece în viața cunoscuților fără să schimbăm două vorbe cu ei, asta în funcție de ce postează aceștia pe social media. Dispozitivul acesta creează dependență și acest lucru a fost evident pentru creatorii săi. Iar dacă tendința este să fii imersat în acest univers cât palma, ce se întâmplă cu universul acela real, palpabil în care tu trăiești? Prea multă conectare online duce la deconectare în viața reală, la deconectare emoțională de tine, de prietenii tăi, de partenerul de cuplu. Și trebuie să faci ceva…

În primul rând să recunoașteți

Nu veți putea regla un comportament sau un obicei pe care nu îl recunoașteți ca fiind prezent, pregnant, că acționează împotriva voastră. Ca să începeți un detox de telefon și tehnologie e necesar să vă asumați că voi chiar stați foarte mult pe telefon și vă ignorați reciproc în timpul ăsta. Dacă doar unul este convins că stați mult pe telefon și observă efectele negative, iar celălat consideră că este o exagerare, că toată lumea face așa, că nu este nimic rău… problema devine și mai mare.

Codul de urgență

V-ați propus să aveți intervale de timp când să lăsați telefoanele într-un dulap, să nu vă atingeți de ele? Sigur că pot fi urgențe și puteți stabili împreună un soi de cod. Dacă un membru al familiei sau un prieten vă sună de trei ori la rând asta înseamnă că s-a întâmplat ceva rău și trebuie să răspundeți. Acest cod de asemenea ajută dacă este împărtășit cu apropiații, mai ales dacă ai o mamă sau o prietenă insistentă să îți comunice lucruri banale.

Zonele fără telefon

În dormitor telefoanele sau tabletele nu au ce căuta. La fel în timpul mesei, fie că este cină, prânz sau mic dejun, telefonul este dus în altă cameră. La cafea cum ar fi să stați de vorbă, în loc ca fiecare să își butoneze telefonul în liniște? Mergeți la restaurant? Puneți ambele telefoane în geanta ta.

Opriți notificările

Nu toate, doar cele inutile. Nu ai nevoie de notificare pentru ce va posta cineva pe Instagram sau Facebook, nici de notificare pentru e-mail la 9 seara sau în weekend. Notificările au rolul de a te face să iei imediat telefonul în mână, detox-ul are scopul invers.

Iei telefonul în mână cu un scop clar

Acela de a-ți suna mama, prietena, de a verifica în ce zi din săptămâna respectivă ai programarea la manichiură, de a da un mesaj prietenelor că rămâne valabilă întâlnirea de la prânz de a doua zi. O intenție specifică, punctuală care implică utilizare limitată. În același timp când scoți ceva, e necesar să bagi altceva în loc. Scoți butonatul inutil al telefonului și scrolling-ul pe social media, bagi în loc exerciții de respirație, o meditație scurtă, câteva genuflexiuni, inițierea unei conversații cu cel de lângă tine, ordine făcută în casă sau la birou (depinde unde ești).

Citește și:

Tipuri de limite pe care este în regulă să le pui în relație cu familia partenerului tău

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro