Consideri a fi rușinoasă drept o trăsătură de personalitate inofensivă, simpatică? Lucrurile sunt mult mai complexe și cu costuri semnificative.

Consideri că ești o persoană rușinoasă? Cum te afectează asta în cuplu, indiferent în ce etapă e relația

Poate că te descrii drept o persoană rezervată, care nu își exprimă cu ușurință emoțiile și preferă să observe înainte să se implice. Totuși, atunci când rușinea devine o modalitate constantă de a te raporta la ceilalți, ea poate influența profund dinamica relației de cuplu, indiferent dacă ești la începutul unei povești amoroase sau într-o relație de lungă durată.

Cine ești cu adevărat?

La începutul unei relații este firesc să existe emoții, rețineri, semne de întrebare și nevoia de claritate. Problema apare atunci când teama de a fi judecată sau respinsă te determină să ascunzi părți importante din tine. Și eviți să-ți exprimi opiniile, nevoile sau preferințele pentru a nu crea disconfort sau pentru a nu risca să fii respinsă, abandonată. Iar cum partenerul ajunge să cunoască doar o versiune filtrată a ta, apropierea emoțională e limitată tocmai de lipsa autenticității.

Nu ceri

Persoanele rușinoase au adesea dificultăți de a formula cereri directe. În loc să spui ce-ți dorești, speri că partenerul va observa singur. Când asta nu se întâmplă, apare dezamăgirea. Și ajungi să acumulezi frustrare legată de lipsa de atenție, afecțiune sau sprijin, fără ca partenerul să știe că există o problemă. Nu pentru că nu îi pasă, ci pentru că nu a primit informațiile de care avea nevoie.

Confunzi armonia…

… cu lipsa conflictelor. Dacă ești foarte rușinoasă, eviți orice discuție care implică tensiune, dezacord sau negociere. Pe moment pare că protejezi relația, însă problemele nespuse nu dispar. Ele se acumulează și pot genera mai târziu coping-uri de tipul retragerii emoționale sau conflicte (aparent) disproporționate. Un cuplu sănătos nu este lipsit de conflicte, ci este capabil să le gestioneze constructiv.

Vulnerabilitatea riscantă

Intimitatea emoțională presupune să te lași văzută așa cum ești, cu temeri, nesiguranțe, greșeli și nevoi. Pentru o persoană rușinoasă, asta poate fi foarte dificil. Ca atare, poți evita intimitatea, să nu vorbești despre ce te rănește, experiențele dureroase din trecut sau despre aspectele de care nu ești mândră. Astfel, partenerul percepe o anumită distanță emoțională între voi, chiar dacă tu îți dorești apropiere. Ceea ce te protejează de posibilitatea respingerii te poate împiedica și să experimentezi conectarea profundă de care ai nevoie.

O relație dezechilibrată

Când unul dintre parteneri este foarte rezervat, celălalt ajunge să preia majoritatea inițiativelor. El începe conversațiile dificile, propune activități, caută soluții pentru problemele relației. În timp acest dezechilibru poate crea oboseală și sentimentul că responsabilitatea pentru relație nu este distribuită egal. Iar dacă tragi linie și ești onestă… cam așa stau și lucrurile între voi. Zona de confort poate părea călduță și confortabilă, dar în cuplu efortul este făcut de ambii parteneri, nu doar de unul.

Viața sexuală în declin

În contextul analizat, nu doar comunicarea și intimitatea emoțională sunt influențate de rușine, sau mai degrabă de coping-urile care te ajută să-i faci față. De multe ori este dificilă și exprimarea dorințelor, a limitelor sau a preferințelor de natură sexuală. Deci e afectată și intimitatea biologică sau sexuală. De ce eviți aceste conversații? Cel mai probabil tot pentru a nu fi judecată, criticată sau considerată nepotrivită. Dacă faci asta viața voastră sexuală ți se pare că este mai bună? Exact, dimpotrivă.

