Actori care au păstrat ținutele personajelor pe care le-au interpretat în filme

În timp ce unii actori vor să se îndepărteze de un rol și să nu mai fie asociat cu el, mai sunt și staruri care, din contră, au ajuns în situația în care să păstreze în garderobele lor anumite piese vestimentare ale personajelor pe care le-au jucat.

1. Gabrielle Union

Gabrielle Union dezvăluia în 2017 pentru publicația People că ținuta ei de majoretă din comedia Bring It On din 2000 se află în garderoba ei. Doi ani mai târziu, actrița a apărut într-o fotografie, cu ocazia Halloween-ului, purtând din nou acea uniformă, iar fiica ei, Kaavia James Union Wade, avea și ea o ținută asortată.

2. Chris Evans

Chris Evans a luat prin surprindere în 2019, atunci când a mărturisit pentru People ce anume a luat acasă din ținutele purtate de personajul său, Ransom Drysdale, din Knives Out. Actorul a recunoscut că i s-a dat voie să ia câteva haine, iar el a ales toate puloverele pe care le-a avut pentru rolul său.

3. Ryan Reynolds

Ryan Reynolds a interpretat rolul lui Deadpool în filmul cu același nume, un supererou care poartă un costum roșu. După ce filmările s-au terminat, actorul a declarat pentru MSN că nu a stat deloc pe gânduri atunci când a fost vorba să păstreze costumul personajului său. „Mi-a plăcut să-l port și am plecat cu unul, probabil că voi avea probleme dacă spun asta, dar am așteptat 10 ani să fac acest film.”

4. Olivia Newton-John

Olivia Newton-John a avut în garderoba sa ținuta pe care a purtat-o Sandy, personajul său, în filmul Grease. Până când, în 2019, actrița a decis să scoată la licitație ținuta. Pantalonii ei strâmți s-au vândut cu nici mai mult, nici mai puțin de 162.000 de dolari, iar jacheta de piele a fost scoasă la licitație pentru suma de 243.200 de dolari. De menționat e faptul că o parte dintre veniturile de pe urma licitației au fost direcționate către Olivia Newton-John Cancer & Wellness Research Centre.

5. Reese Witherspoon

În contractul actriței Reese Witherspoon pentru filmul Legally Blonde 2: Red, White, & Blonde, era menționat faptul că va putea păstra fiecare piesă din garderoba lui Elle Woods, personajul iconic pe care l-a jucat. Actrița a dezvăluit acest lucru în 2019, în cadrul unui episod din The Graham Norton Show. Ea a spus chiar că a primit 77 de perechi de pantofi Jimmy Choo, conform contractului pe care îl stabilise.

6. Jennifer Lawrence

Și Jennifer Lawrence se află pe lista celebrităților care au păstrat în garderoba personală articole vestimentare de la un personaj pe care l-au jucat. Actrița a avut două piese din ținuta lui Katniss din seria The Hunger Games, după terminarea filmărilor, și anume jacheta de piele și cizmele.

7. Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker a spus într-un interviu pentru Vogue din 2021 că are toate piesele din garderoba lui Carrie Bradshaw, rolul ei din serialul Sex and the City. „Am avut toate lucrurile originale în propriul meu depozit. Mobilier, haine, totul este împachetat în funcție de sezon, episod și scenă… Am păstrat toate lucrurile.”

8. Alicia Silverstone

O perioadă, Alicia Silverstone a păstrat toate ținutele lui Cher, personajul ei din filmul Clueless. Deși a purtat și în viața reală câteva dintre articolele vestimentare, ulterior și-a dat seama că este mai bine ca garderoba lui Cher să rămână pe ecrane. „După film, am plecat acasă cu multe haine. Și am încercat să le port în viața reală, dar mi-am dat seama: „Nu sunt Cher. Așa că nu are niciun sens.” Nu am găsit o modalitate de a le folosi în viața reală și le-am dat pe toate”, a declarat Alicia Silverstone în 2021 pentru Glamour.

9. Ashley Tisdale

Ashley Tisdale povestea în 2018 că a luat acasă toată garberoba din primul film High School Musical a personajului său, Sharpay Evans. Ulterior, Disney a depus eforturi pentru a recupera unele dintre ținutele iconice de la actriță, însă ea nu a fost de acord. „Credeam că o să le port pe covorul roșu? Probabil că da, la momentul repestiv. Disney a încercat atât de mult să obțină hainele de la mine și am spus: „Nu, acestea sunt ale mele.” Deci, da, nu au nicio haină din primul film. Eu am.”

10. Chris Pratt

Înainte de apariția filmului Guardians of the Galaxy, Chris Pratt a luat acasă câteva haine pe care le-a purtat personajul său, Peter Quill, cum ar fi jacheta roșie. Actorul a avut și un motiv întemeiat. „Am furat jacheta și o parte din haine, astfel încât, dacă acest film iese așa cum toată lumea își dorește, să pot urma exemplul cuiva și să merg să vizitez copii. Dacă ar fi un film suficient de mare, aș merge îmbrăcat ca Peter Quill dacă acest lucru ar însemna ceva pentru un copil care este bolnav într-un spital. Asta ar da un sens adevărat pentru acest film”, a declarat actorul pentru Panzer TV.

