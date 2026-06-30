EXCLUSIV: De vorbă cu Akylas, reprezentantul Greciei la Eurovision 2026: „Alexandra Căpitănescu și Dara sunt ca niște surori balcanice pentru mine”

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Akylas Mytilinaios sau Akylas, așa cum este cunoscut de către public, este un muzician și compozitor care și-a început drumul artistic la Școala de Muzică Serres. A luat parte la ateliere de teatru în Salonic, iar odată cu mutarea în Atena și-a asumat în mod serios dorința de a-și consolida o carieră în lumea muzicii. Faima a cunoscut-o în 2021, odată cu publicarea de cover-uri muzicale pe TikTok. Tot în 2021 a decis să participe în concursul de talente The Voice of Greece și a fost în echipa cântărețului Panos Mouzourakis.

Akylas a reprezentat Grecia la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Ferto”, compusă alături de Orfeas Nonis, Theofilos Pouzbouris și Thomas Papathanasis. El a ajuns până în finala competiției care a avut loc la Viena, clasându-se pe locul 10 cu 220 de puncte obținute. Akylas ne-a povestit despre experiența trăită la Eurovision, parcursul său artistic și planurile sale muzicale.

Înainte de a te muta în Atena pentru a merge pe drumul muzicii, ai lucrat ca artist pe nave de croazieră. Ce ne poți povesti despre această experiență și ce ai învățat de pe urma ei?

Akylas: Înainte să mă mut în Atena, am lucrat câțiva ani ca artist pe vase de croazieră și, sincer, a fost una dintre cele mai valoroase experiențe din viața mea. Să cânt în fiecare seară pentru publicul din întreaga lume m-a învățat disciplină, consecvență și adaptabilitate. Nu existau două publicuri la fel, așa că am învățat cum să mă conectez cu oameni din culturi și medii diferite prin muzică. Viața pe un vas de croazieră poate fi și destul de solicitantă. Ești departe de casă perioade lungi, lucrezi și locuiești într-un mediu foarte intens, așa că te învață reziliență și profesionalism. În același timp, mi-a oferit oportunitatea de a călători, de a experimenta culturi diferite și de a crește atât ca artist, cât și ca persoană. Cel mai important, m-a ajutat să mă simt confortabil pe scenă și să capăt încredere în abilitățile mele. Privind în urmă, acei ani au avut un rol major în a modela artistul care sunt astăzi.

Ai cunoscut faima pe TikTok în anul 2021, odată cu piesa „Fthinokraso”, scrisă în timpul pandemiei de coronavirus. Cum vezi relația dintre social media și muzică? Este o platformă, precum TikTok, o rampă de lansare pentru un artist la început de drum?

Akylas: „Fthinokraso” a fost un punct de cotitură pentru mine, iar TikTok a jucat cu siguranță un rol important în a ajuta piesa să ajungă la un public mai larg. În timpul pandemiei, oamenii petreceau mai mult timp online, descoperind muzică nouă în moduri diferite, iar rețelele sociale au devenit un instrument puternic pentru artiști de a se conecta direct cu ascultătorii. Cred că platforme precum TikTok pot servi cu siguranță drept rampă de lansare, mai ales pentru artiștii emergenți care poate nu au încă acces la canalele tradiționale ale industriei. O melodie bună poate circula incredibil de repede și poate găsi un public dincolo de granițe în doar câteva zile. Acest lucru nu era posibil în același mod acum câțiva ani. Totuși, nu cred că rețelele sociale, singure, pot construi o carieră de lungă durată. Ele pot deschide ușa, dar ceea ce o menține deschisă este muzica în sine, consecvența, munca susținută și faptul de a avea ceva autentic de spus ca artist. Pentru mine, TikTok a fost o oportunitate extraordinară, dar adevărata provocare și adevăratul obiectiv au fost întotdeauna să continui să cresc, să evoluez și să construiesc o conexiune durabilă cu oamenii prin muzica mea.

Care este mesajul cel mai important și aproape de sufletul tău pe care ai vrut să-l transmiți prin piesa „Ferto”, cu care ai reprezentat Grecia la Eurovision 2026?

Akylas: „Ferto” este, de fapt, despre consumerism, lipsuri și o generație care a crescut în timpul crizei financiare din Grecia. Piesa este dedicată și mamei mele, care este un „erou” pentru sacrificiile pe care le-a făcut pentru familia noastră.

Privind înapoi, cum ai rezuma parcursul tău ca finalist la Eurovision Song Contest 2026 și care este momentul care îți rămâne cel mai puternic în memorie?

Akylas: A fost un parcurs incredibil, plin de emoții, presiune și momente de neuitat. Momentul care îmi rămâne cel mai puternic este cel în care am pășit pe scenă în finală și am simțit imediat energia publicului.

În timpul competiției, ai legat conexiuni sau prietenii importante cu alți artiști și mai ții legătura cu cineva?

Akylas: Da, cu siguranță. Eurovision îi apropie foarte mult pe artiști, pentru că treceți cu toții prin aceeași experiență intensă. Am întâlnit oameni extraordinari acolo; Alexandra Căpitănescu și Dara sunt ca niște surori balcanice pentru mine.

Ne poți povesti cum a luat naștere ideea spectacolului tău de pe scenă și cum a fost procesul de la concept la execuție?

Akylas: Ideea a fost să creez ceva intens, teatral și plin de mișcare, care să se potrivească energiei piesei. Am lucrat luni de zile la fiecare detaliu cu echipa creativă, sub îndrumarea incredibilă și unică a lui Fokas Evangelinos, de la coregrafie și vizualuri până la partea tehnică a spectacolului. Deoarece am frică de înălțimi, unele momente de pe scenă au fost și o provocare personală, așa că a fost nevoie de multe repetiții și pregătire pentru ca totul să pară natural și puternic live.

Care parte din pregătirea pentru Eurovision ți s-a părut cea mai solicitantă: repetițiile, presiunea show-ului sau perfecționarea constantă a detaliilor?

Akylas: Probabil perfecționarea constantă a detaliilor. La Eurovision, fiecare lucru mic contează, așa că am tot îmbunătățit și ajustat spectacolul până în ultimul moment. A fost intens, dar m-a ajutat și să cresc mult ca artist.

Cum ai trăit reacția publicului pe parcursul competiției, atât pe scenă, cât și de la distanță, prin media și online?

Akylas: Reacția publicului a fost sincer una dintre cele mai frumoase părți ale experienței. Energia din arenă în timpul show-ului a fost de neuitat, iar apoi toată susținerea din online m-a făcut să mă simt foarte recunoscător și conectat cu oameni din atât de multe țări diferite.

Au existat mesaje sau momente de susținere din partea fanilor care ți-au rămas în minte și ți-au dat motivație în timpul acestui drum?

Akylas: Da, cu siguranță. Au fost foarte multe mesaje de la oameni care spuneau că piesa sau momentul de pe scenă i-a făcut să se simtă mai puternici sau mai încrezători, iar asta a rămas cu mine. În momentele stresante, acel tip de susținere mi-a dat multă motivație să merg mai departe.

După experiența Eurovision, ai mai participa încă o dată și spre ce direcții sau obiective te îndrepți acum?

Akylas: Absolut, aș mai participa. A fost o experiență care mi-a schimbat viața. În prezent, mă concentrez pe albumul meu de debut, „PRESS START”, repet pentru primul meu turneu și lucrez la muzică nouă și colaborări pentru viitor.

Ținuta ta de scenă a devenit unul dintre cele mai discutate elemente ale prestației. Cât de implicat ai fost în procesul de design?

Akylas: Am fost foarte implicat în tot procesul. Mi-am dorit ca ținuta să fie puternică, modernă și conectată cu energia spectacolului și cu conceptul de joc video. Am lucrat îndeaproape cu echipa pentru ca fiecare detaliu să se potrivească cu conceptul și cu mișcarea de pe scenă.

Ce poveste, emoție sau identitate ai vrut să transmiți prin ținută și prin stilul vizual general de pe scenă?

Akylas: Mi-am dorit ca stilul să exprime încredere, intensitate și libertate. Întreaga identitate vizuală a fost gândită să fie futuristă și puternică, dar în același timp foarte personală și emoțional conectată de piesă.

În opinia ta, cât de mult influențează vizualul și moda impactul unei prestații într-o competiție ca Eurovision, unde imaginea și muzica merg mână în mână?

Akylas: Cred că vizualul și moda sunt foarte importante, pentru că ajută la completarea poveștii piesei. Mai ales la Eurovision, oamenii trăiesc momentul atât muzical, cât și vizual, așa că fiecare detaliu poate amplifica emoția și mesajul.

Ce te-a inspirat în alegerea titlului și conceptului albumului tău de debut, „Press Start”?

Akylas: „Press Start” mi s-a părut titlul perfect, pentru că acest album reprezintă, de fapt, începutul a tot pentru mine. Este inspirat din evoluție, riscuri și acel sentiment de a intra într-un nou nivel în viață și în muzică, dar mereu în universul lui Ferto.

Foto: PR

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