Retrospectiva TIFF.25 se vede la București între 9 și 12 iulie

Festivalul Internațional de Film Transilvania ajunge și la București.

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  de  ELLE.ro
Retrospectiva TIFF.25 se vede la București între 9 și 12 iulie

După ediția aniversară desfășurată între 12 și 21 iunie la Cluj-Napoca, Festivalul Internațional de Film Transilvania ajunge și la București. Între 9 și 12 iulie, Cinema Elvire Popesco găzduiește Retrospectiva TIFF.25, care aduce în fața publicului o selecție de filme din programul celei de-a 25-a ediții a festivalului.

Biletele au fost puse în vânzare online.

Publicul bucureștean va putea descoperi Lionel (r. Carlos Saiz), câștigătorul Trofeului Transilvania, alături de Găina (Hen), neconvenționalul lungmetraj semnat de György Pálfi, unul dintre hiturile de public la Cluj. Selecția include și proiecția clasicului cult Donnie Darko (r. Richard Kelly), care a fost prezentat în cadrul secțiunii The Pitch Black Anthology, dedicată comediilor negre, precum și O iubire a lui Swann (Un amour de Swann), ecranizarea romanului lui Marcel Proust realizată de Volker Schlöndorff, cu legendara Ornella Muti în distribuție, invitată specială la TIFF.25.

Lionel

Programul este completat de Bulk, un SF low budget care compensează prin inventivitate, regizat de Ben Wheatley, unul dintre cei mai apreciați regizori britanici contemporani, Duminicile (Sundays, r. Alauda Ruiz de Azúa), în care o tânără își dorește să devină călugăriță, spre disperarea familiei, Lucruri nespuse (Things We Don’t Say, r. Gabriele Muccino), o poveste despre relații aflate în impas, Umbra tatălui meu (My Father’s Shadow, r. Akinola Davies Jr.), un debut emoționant plasat pe fundalul crizei electorale din Nigeria anului 1993, Crima de la etajul 3 (Bazaar, Murder in the Building, r. Rémi Bezançon), un thriller cu accente hitchcockiene, și Străinul (L’Étranger), o ecranizare după Străinul de Albert Camus realizată de nimeni altul decât François Ozon.

Bulk
My Father’s Shadow

Program:

Joi, 9 iulie

18:00 – O iubire a lui Swann (Un amour de Swann, r. Volker Schlöndorff, 1984)

20:30 – Donnie Darko (r. Richard Kelly, 2001)

Vineri, 10 iulie

18:00 – Umbra tatălui meu (My Father’s Shadow, r. Akinola Davies Jr., 2025)

20:00 – Lionel (r. Carlos Saiz, 2025) – Trofeul Transilvania TIFF.25

Sâmbătă, 11 iulie

16:00 – Găina (Hen, r. György Pálfi, 2025)

18:00 – Bulk (r. Ben Wheatley, 2025)

20:00 – Lucruri nespuse (Things We Don’t Say, r. Gabriele Muccino, 2026)

Duminică, 12 iulie

15:30 – Crima de la etajul 3 (Bazaar, Murder in the Building, r. Rémi Bezançon, 2026)

18:15 – Duminicile (Sundays, r. Alauda Ruiz de Azúa, 2025)

20:30 – Străinul (L’Étranger, r. François Ozon, 2026)

Retrospectiva TIFF la București este organizată cu sprijinul Institutului Francez din România. O parte dintre filmele din programul TIFF.25 vor ajunge și în alte orașe din România și Republica Moldova: TIFF Chișinău (24-26 iulie), TIFF Sibiu (30 iulie-2 august), la Festivalul Lună Plină în Biertan (14-16 august), TIFF Timișoara (17-20 septembrie) și TIFF Oradea (25-27 septembrie).

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