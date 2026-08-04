Ringier România își stabilește direcția pentru viitor: o structură de conducere concentrată în jurul unităților de business Media și Collectibles

Ringier își reorganizează structura operațională din România în jurul a două unități de business puternice și dedicate: Media și Collectibles.

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  de  ELLE.ro
Ringier România își stabilește direcția pentru viitor: o structură de conducere concentrată în jurul unităților de business Media și Collectibles

Cu efect imediat, Mădălina Rădulescu este numită Executive Director Ringier România, preluând conducerea operațională generală a companiei și coordonând în mod direct unitatea Media.

În paralel, Dana Costache este numită Collectibles Business & Operations Director, având misiunea de a accelera extinderea strategică a acestui al doilea pilon-cheie al Ringier.

Andrei Bereandă, Managing Director, se retrage din funcție la propria solicitare, pentru a urma o nouă oportunitate de conducere executivă în afara industriei media.

În noul său rol de Executive Director, Mădălina Rădulescu, anterior Editorial Director și responsabilă de coordonarea unor brand-uri media importante, printre care Libertatea, Unica, ELLE și VIVA!, va avea responsabilitatea operațională generală pentru activitatea Ringier în România. Pe lângă conducerea operațiunilor la nivel național, aceasta va coordona direct unitatea Media, gestionând strategia de business, dezvoltarea produselor și creșterea comercială la nivelul întregului portofoliu. Ea îi va raporta direct lui Michael Moersch, CEO Ringier Media International.

Pentru a accelera în continuare dezvoltarea liniilor de business diversificate, Dana Costache, anterior Operations Director, este numită Collectibles Business & Operations Director. În acest rol, ea va conduce unitatea dedicată Collectibles, concentrându-se asupra extinderii strategice a activităților de tip add-on și collectibles, sub coordonarea executivă generală a Mădălinei Rădulescu.

Tranziție la nivelul conducerii

Andrei Bereandă, Managing Director, se retrage din funcție la propria solicitare, pentru a urma o nouă oportunitate de leadership în afara industriei media. După ce a avut o contribuție semnificativă la reorganizarea și transformarea activității din România în ultimii ani, acesta va rămâne în funcție până la 30 septembrie, pentru a asigura o predare fără dificultăți a responsabilităților.

Michael Moersch, CEO Ringier Media International: „În numele Ringier, doresc să îi transmit sincerele mele mulțumiri lui Andrei Bereandă pentru implicarea sa remarcabilă, viziunea strategică și conducerea de succes. El a contribuit decisiv la dezvoltarea Ringier România ca una dintre principalele companii media digitale, caracterizată prin inovare continuă și prin formarea unor profesioniști excepționali. Andrei a construit cu succes echipa de management puternică și consolidată pe care o lasă acum în urmă. Îi dorim mult succes în următoarea etapă a carierei sale, în afara industriei media.

Prin această nouă structură, alegem în mod deliberat să ne bazăm pe profesioniștii cu rezultate dovedite din cadrul propriei organizații. Atât Mădălina Rădulescu, cât și Dana Costache au demonstrat în mod constant că dețin expertiză aprofundată, viziunea și determinarea necesare pentru a duce compania la următorul nivel. Sunt convins că această structură va poziționa în mod ideal Ringier România pentru o creștere sustenabilă pe termen lung.”

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