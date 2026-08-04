În cuplu stabiliți greu obiective și nu găsiți motivația pentru a le îndeplini? Cum gratitudinea ar putea fi o soluție

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Poate că la începutul relației vorbeați ore întregi despre planurile voastre. Vacanțe, mutarea împreună, proiecte profesionale, economii pentru o locuință, în general felul în care vă imaginați viitorul. Prin entuziasm obiectivele păreau să se construiască singure. Cu timpul însă nu a mai fost la fel de simplu. Discuțiile despre viitor s-au transformat în liste de sarcini, obiectivele au rămas pe hârtie, iar motivația s-a diluat semnificativ. Sigur, mai multă disciplină ajută, la fel și mai multe planificări sau conversații oneste despre ce nu merge. Dar, uneori, la conturarea soluției contribuie și un obicei simplu și adesea subestimat. Gratitudinea.

Unghiul negativ

Atunci când trăiești alături de cineva zi de zi, poți avea tendința să observi mai ușor ceea ce lipsește și ceea ce nu face decât elementele deja bifate. Nu ați economisit suficient, nu petreceți destul timp împreună. Nu ați făcut încă schimbarea aceea majoră pe care v-o doreați, nu sunteți la punctul de evoluție sau dezvoltare anticipat. Relația ajunge să fie evaluată constant prin prisma neajunsurilor. Atunci când atenția se concentrează exclusiv pe ceea ce nu funcționează, orice obiectiv nou poate fi perceput ca încă o sursă de presiune. În loc să vă inspire, viitorul vă obosește.

Avantajele gratitudinii

Gratitudinea nu înseamnă să ignori dificultățile și nici să te mulțumești cu mai puțin decât îți dorești. Înseamnă să îți amintești că pe lângă provocări există și resurse. Poate că partenerul tău te susține în momentele dificile, ați depășit împreună situații pe care nu credeați că le veți putea gestiona. Poate că, în ciuda diferențelor, continuați să vă alegeți unul pe celălalt în fiecare zi. Când observi aceste lucruri, apare încrederea. Iar motivația nu se naște doar din dorința de a obține ceva nou, ci și din convingerea că ai deja resursele necesare pentru a ajunge acolo.

Critica nu ajută

Atunci când te simți apreciată pentru ceea ce faci, ești mai dispusă să investești energie în proiectele comune. Când simți că eforturile tale sunt observate, apare dorința naturală de a contribui în continuare. În schimb, atunci când relația este dominată de critici, reproșuri sau de sentimentul că nimic nu este suficient, motivația începe să se erodeze. Recunoștința nu rezolvă toate problemele, dar creează contextul emoțional în care oamenii au mai multe resurse să le rezolve.

Întrebarea esențială

Înlocuiți întrebarea ce faceți greșit cu întrebarea ce faceți deja bine. Comunicați mai bine decât în trecut, luați decizii importante împreună, vă susțineți reciproc în carieră sau în rolul de părinți. Aceste aspecte reprezintă fundația pe care se construiește orice obiectiv comun.

Un ritual simplu

Adică o dată pe săptămână să vă spuneți reciproc trei lucruri pentru care sunteți recunoscători în relație. Nu trebuie să fie gesturi spectaculoase, poate fi vorba despre sprijin, răbdare, afecțiune fizică sau simpla prezență a celuilalt într-o perioadă delicată. Acest exercițiu nu schimbă doar felul în care vă priviți unul pe celălalt, schimbă și felul în care priviți viitorul. E mai ușor să credeți în obiectivele voastre atunci când vă amintiți constant motivele pentru care merită să le construiți împreună.

Observarea prezentului

Cu cât observi mai mult motivele pentru care ești recunoscătoare astăzi, cu atât găsești mai multă energie pentru ceea ce vrei să construiești mâine. Într-un cuplu gratitudinea poate deveni mai mult decât o emoție plăcută, ea poate fi combustibilul care transformă intențiile în planuri și planurile în realitate.

Foto: PR

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