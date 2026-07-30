Ce faci greșit în cuplu sau cu propria persoană, iar asta îți influențează relația cu banii

Nu ești mulțumită de relația pe care o ai cu banii și îți dorești o schimbare. Dar uneori schimbarea trebuie făcută în profunzime în alte arii ale vieții tale.

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  de  Cristescu Catalina
Ce faci greșit în cuplu sau cu propria persoană, iar asta îți influențează relația cu banii

Problemele legate de bani țin exclusiv de venituri, inflație, rate sau cheltuieli neprevăzute? În realitate, felul în care ne raportăm la bani spune adesea o poveste mult mai complexă despre noi înșine, despre relațiile noastre și despre nevoile emoționale pe care încercăm să le îndeplinim. Într-un cuplu discuția nu este întotdeauna despre bani. Uneori este despre control. Alteori despre siguranță, validare, încredere sau teamă de abandon.

Eviți conversațiile dificile

Dacă îți este greu să vorbești despre nevoile, limitele sau nemulțumirile tale este foarte posibil să îți fie dificil să discuți și despre bani. Eviți să spui că o anumită cheltuială te deranjează, că simți că există un dezechilibru financiar sau că vă doriți lucruri diferite pentru viitor. Desigur, subiectele evitate nu dispar.

Cumperi pentru a te simți mai bine

Pentru tine cumpărăturile sunt o formă de recompensă, de alinare sau chiar de reglare emoțională? După o zi dificilă, o perioadă stresantă sau un moment în care stima de sine este mai scăzută, tentația de a umple golul emoțional prin consum poate deveni foarte puternică. În cuplu, acest comportament poate genera tensiuni atunci când cheltuielile nu mai reflectă nevoi reale, ci încercări repetate de a obține o stare de bine care durează foarte puțin.

Te sacrifici pentru partener

Plătești mereu mai mult decât îți permiți, renunți la propriile obiective financiare sau eviți să vorbești despre contribuțiile echitabile de teamă că va izbucni un conflict. La început, acest comportament poate părea o dovadă de iubire și generozitate. În timp însă devine pregnant sentimentul că eforturile tale nu sunt observate sau apreciate suficient. O relație sănătoasă nu presupune să te anulezi pentru celălalt, inclusiv din punct de vedere financiar.

Vrei să controlezi totul

Simți nevoia să verifici fiecare cheltuială, să monitorizezi permanent bugetul comun sau să decizi tu de una singură ce este și ce nu este o cheltuială justificată? Ei bine, problema nu este exclusiv financiară, nici partenerul un incapabil sau imatur. Controlul excesiv poate fi o încercare de a-ți reduce anxietatea sau are legătura cu îndreptățirea, cu manipularea, cu o luptă pentru putere în cuplu pe care vrei să o câștigi cu orice preț.

Trăiești doar pentru prezent

Este important să te bucuri de bani și de experiențele pe care aceștia le pot oferi, dar atunci când toate deciziile sunt luate în funcție de satisfacția imediată, fără a lua în calcul obiectivele pe termen lung, apar diferențe de viziune în cuplu și conflicte puternice. Economiile, investițiile, planurile de viitor sau gestionarea situațiilor neprevăzute presupun tolerarea unui disconfort de moment pentru un beneficiu viitor.

Iubirea nu rezolvă incompatibilitățile financiare

Vă iubiți sincer și profund, dar aveți valori foarte diferite în ceea ce privește banii. Unul poate considera economisirea o prioritate absolută, în timp ce celălalt pune accent pe experiențe fără un plan în cazul în care apar diferite probleme. Sentimentele sunt importante, însă nu elimină diferențele de mentalitate. Cu cât discutați mai devreme aceste diferențe, cu atât mai mari sunt șansele de a construi o viziune comună.

Eviți să îți asumi responsabilitatea

Atunci când toate dificultățile financiare sunt puse pe seama contextului, a partenerului sau a ghinionului, e greu să identifici unde există spațiul pentru schimbare. Asumarea responsabilității nu înseamnă autocritică, ci disponibilitatea de a analiza lucid propriile decizii și propriile tipare pentru a construi o relație mai sănătoasă cu banii.

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Foto: PR

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