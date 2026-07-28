4 cupluri de zodii care au transformat prietenia într-o poveste de dragoste

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Se poate întâmpla să îți întâlnești marea dragoste chiar în cercul de prieteni. Zodiile de mai jos au experimentat pe pielea lor asta, pentru că au trecut de la o relație solidă și sinceră de prietenie la o poveste pasională și stabilă de dragoste.

1. Berbec și Vărsător

Berbecii și Vărsătorii au fost timp de mulți ani prieteni și s-au îndrăgostit abia după ce au trecut prin mai multe momente împreună și s-au cunoscut la un nivel profund. Au transformat acea relație frumoasă de prietenie într-una de iubire. S-au înțeles pe mai multe planuri din prima clipă. Tratează orice mică tensiune într-o oportunitate de a învăța unul de la celălalt. Au o relație de cuplu de invidiat și sunt fascinați de cât de bine se potrivesc.

2. Taur și Rac

Aceste două semne zodiacale au simțit din primul moment o chimie, dar pe care au ascuns-o, din teama că probabil li s-a părut și să nu își creeze așteptări false. Dar, pe măsură ce s-au cunoscut și au legat o relație de prietenie, sentimentele lor au devenit din ce în ce mai puternice. Au ajuns să fie tot mai confortabil unul în preajma celuilalt. Când sunt împreună, nu se plictisesc niciodată, au un spirit dornic de aventură și de a încerca experiențe inedite.

3. Gemeni și Balanță

Gemenii și Balanțele au fost inițial într-o relație solidă de prietenie, bazată pe loialitate și respect reciproc. Cu cât s-au cunoscut mai bine și au avut tot felul de experiențe împreună, s-au îndrăgostit și și-au dat seama că pot forma și un cuplu. Valorile lor de viață sunt similare, simt că într-adevăr pot evolua unul alături de celălalt și că se pot susține în toate proiectele. Chiar simt că sunt suflete pereche și trăiesc din plin fiecare clipă din relație.

4. Fecioară și Capricorn

Atunci când Fecioarele și Capricornii formează un cuplu, ar trebui să te aștepți din partea lor la un angajament serios și de lungă durată. După ce o vreme au fost într-o relație strânsă de prietenie, sentimentele lor evoluează spre o iubire profundă și intensă. În cuplu, se completează reciproc foarte bine, au același grad de romantism și privesc viața din aceeași perspectivă. Au planuri comune de viitor, dar și o chimie incontestabilă.

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Foto: PR

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