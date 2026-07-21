6 perechi de zodii care sunt făcute una pentru cealaltă

Unii spun că dragostea ține de chimie, alții cred că este scrisă în stele. Potrivit astrologilor, anumite zodii par să se completeze perfect, formând relații armonioase, bazate pe compatibilitate, încredere și valori comune.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
6 perechi de zodii care sunt făcute una pentru cealaltă

Dragostea nu poate fi redusă la semne zodiacale, însă astrologia continuă să fascineze milioane de oameni prin modul în care descrie compatibilitățile dintre diferite personalități. Potrivit unei analize publicate de Thought Catalog, există câteva combinații zodiacale care par să funcționeze aproape natural, datorită modului în care partenerii se completează reciproc și reușesc să construiască relații solide pe termen lung.

1. Leu și Săgetător

Leul și Săgetătorul sunt două semne de foc care împărtășesc aceeași energie, pasiune și poftă de viață. Împreună, formează un cuplu aventuros, spontan și extrem de dinamic.

Leul adoră să fie admirat, iar Săgetătorul apreciază autenticitatea și încrederea de sine. Relația dintre ei este rareori plictisitoare, pentru că amândoi iubesc experiențele noi și au o capacitate extraordinară de a se motiva reciproc.

2. Berbec și Balanță

La prima vedere, Berbecul și Balanța par complet diferiți. Berbecul este impulsiv și direct, în timp ce Balanța caută echilibru și armonie.

Tocmai aceste diferențe îi fac însă compatibili. Berbecul o încurajează pe Balanță să fie mai curajoasă, iar Balanța îl ajută pe Berbec să privească lucrurile din mai multe perspective. Împreună pot crea un parteneriat în care fiecare îl completează pe celălalt.

3. Fecioară și Pești

Considerate semne opuse în zodiac, Fecioara și Peștii demonstrează că atracția contrariilor poate funcționa excelent. Fecioara este practică, organizată și atentă la detalii. Peștii sunt intuitivi, visători și extrem de sensibili. Într-o relație, Fecioara oferă stabilitate, în timp ce Peștii aduc profunzime emoțională și creativitate. Rezultatul este un echilibru rar întâlnit.

4. Rac și Scorpion

Racul și Scorpionul sunt două dintre cele mai emoționale semne ale zodiacului. Ambele caută conexiuni autentice și investesc profund în relațiile lor.

Între ei se creează adesea o legătură intensă, bazată pe încredere și loialitate. Scorpionul apreciază sensibilitatea Racului, iar Racul se simte protejat de forța și determinarea Scorpionului. Compatibilitatea lor este adesea descrisă drept una dintre cele mai puternice din zodiac.

5. Capricorn și Taur

Capricornul și Taurul sunt semne de pământ care împărtășesc valori similare atunci când vine vorba despre stabilitate, familie și succes.

Niciunul dintre ei nu caută relații superficiale. Preferă să construiască lent, dar sigur, iar această abordare îi ajută să dezvolte legături solide și de lungă durată. Ambii apreciază loialitatea și siguranța, ceea ce îi transformă într-unul dintre cele mai stabile cupluri astrologice.

6. Vărsător și Gemeni

Vărsătorul și Gemenii sunt uniți de curiozitatea lor intelectuală și de dorința de a explora constant idei noi. Conversațiile dintre ei nu se termină niciodată, iar relația este alimentată de stimulare mentală și libertate. Niciunul nu încearcă să îl controleze pe celălalt, ceea ce le permite să evolueze împreună fără să își piardă individualitatea.

Indiferent cât de compatibile sunt două zodii pe hârtie, succesul unei relații depinde întotdeauna de comunicare, respect și implicare. Totuși, aceste șase perechi continuă să fie considerate de astrologi unele dintre cele mai armonioase combinații din zodiac.

Citește și:
De ce nu ți-ai găsit încă partenerul perfect, în funcție de zodia ta

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
4 zodii care nu sunt adeptele romantismului într-o relație
Astrologie
4 zodii care nu sunt adeptele romantismului într-o relație
6 zodii nonconformiste, cărora nu le pasă ce cred ceilalți
Astrologie
6 zodii nonconformiste, cărora nu le pasă ce cred ceilalți
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 20-26 iulie 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 20-26 iulie 2026
Cu ce gen de bărbat ar trebui să ai o relație vara aceasta, în funcție de zodia ta
Astrologie
Cu ce gen de bărbat ar trebui să ai o relație vara aceasta, în funcție de zodia ta
Zodia care îți va frânge inima în această vară
Astrologie
Zodia care îți va frânge inima în această vară
Cuplurile perfecte de zodii ale verii 2026
Astrologie
Cuplurile perfecte de zodii ale verii 2026
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Cât a plătit Marian Godină pentru o „gustare pescărească” la malul mării. A crezut că ospătarul i-a făcut o farsă
Cât a plătit Marian Godină pentru o „gustare pescărească” la malul mării. A crezut că ospătarul i-a făcut o farsă
Cum a apărut Madonna la Finala Campionatului Mondial 2026. Imagini de senzație cu Regina Muzicii Pop
Cum a apărut Madonna la Finala Campionatului Mondial 2026. Imagini de senzație cu Regina Muzicii Pop
Shakira, show total în Finala Campionatului Mondial 2026. Ținuta spectaculoasă care a atras toate privirile 
Shakira, show total în Finala Campionatului Mondial 2026. Ținuta spectaculoasă care a atras toate privirile 
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani. Fotografie rară cu băiatul regretatei artiste
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani. Fotografie rară cu băiatul regretatei artiste
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Cum a reacționat Pique când a văzut-o pe Shakira cântând în pauza Campionatului Mondial 2026. Imaginile au devenit virale / FOTO
Cum a reacționat Pique când a văzut-o pe Shakira cântând în pauza Campionatului Mondial 2026. Imaginile au devenit virale / FOTO
Ce a făcut Mihaela Rădulescu în ziua în care s-a împlinit un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „M-am simțit mai pregătită ca niciodată”. Gestul suprem de iubire, care a emoționat pe toată lumea: „Te iubesc, Felix”
Ce a făcut Mihaela Rădulescu în ziua în care s-a împlinit un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „M-am simțit mai pregătită ca niciodată”. Gestul suprem de iubire, care a emoționat pe toată lumea: „Te iubesc, Felix”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din astrologie
Zodiile care, într-o relație amoroasă, sunt foarte încăpățânate
Zodiile care, într-o relație amoroasă, sunt foarte încăpățânate
Astrologie

Aceste zodii sunt cunoscute pentru faptul că sunt încăpățânate într-o relație amoroasă.

+ Mai multe
Zodiile predispuse să te dezamăgească într-o relație amoroasă
Zodiile predispuse să te dezamăgească într-o relație amoroasă
Astrologie

Ar trebui să te aștepți ca aceste semne zodiacale să te dezamăgească într-o relație.

+ Mai multe
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 13-19 iulie 2026
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 13-19 iulie 2026
Astrologie

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 13-19 iulie 2026, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC