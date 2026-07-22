Ți-ai neglijat prieteniile din cauza partenerului de cuplu? Motive care nu ar putea avea legătură cu el

Este util să te întrebi dacă partenerul îți cere să renunți la prieteni sau dacă tu ai făcut această alegere, conștient sau nu. Diferența este importantă, deoarece soluțiile sunt diferite.

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  de  Cristescu Catalina
Ți-ai neglijat prieteniile din cauza partenerului de cuplu? Motive care nu ar putea avea legătură cu el

Când observi că ai ajuns să vorbești tot mai rar cu prietenii, să refuzi invitațiile sau să nu mai ai energia de altădată pentru relațiile apropiate, este tentant să dai vina pe partener. Poate ai impresia că el îți ocupă tot timpul, că îți cere prea multă atenție sau că, odată cu apariția relației, prieteniile au trecut inevitabil pe plan secund. Totuși, realitatea este mai nuanțată. De multe ori, distanțarea de prieteni nu apare exclusiv din cauza partenerului, ci este rezultatul unor mecanisme personale pe care merită să le înțelegi, propriile tale tipare pe care le repeți și acum.

Investiția dezechilibrată

La începutul unei relații este firesc să îți dorești să petreci cât mai mult timp alături de partener. Problema apare atunci când relația devine aproape singura sursă de siguranță emoțională și de validare. Poate că te simți apreciată, iubită și importantă într-un mod în care nu te-ai mai simțit de mult. În acest context, fără să îți dai seama, începi să investești aproape toate resursele în cuplu, iar prieteniile devin opționale. Nu partenerul te-a îndepărtat de ceilalți, ci faptul că ai început să îți construiești întreaga stare de bine în jurul relației, partenerul să devină întreaga ta lume deoarece tu i-ai atribui acest rol.

Dificultatea de a păstra mai multe relații apropiate

Oare funcționezi după principiul totul sau nimic? Atunci când apare o relație importantă, celelalte conexiuni sunt lăsate în plan secund. Nu este neapărat o lipsă de interes pentru prieteni, ci dificultatea de a distribui timpul, atenția și energia între mai multe relații semnificative. Dacă ai observat că și în trecut ai avut tendința să te implici exclusiv într-o singură relație (fie ea romantică, de prietenie sau profesională) iată un tipar personal, nu o consecință impusă de actualul partener.

Conflicte vechi nerezolvate

Anumite relații de prietenie deveniseră deja fragile. Poate existau dezamăgiri, diferențe de valori sau conflicte pe care le-ai evitat. Apariția partenerului a oferit doar o explicație convenabilă pentru a te retrage fără să confrunți problemele existente. Deci relația nu este cauza, ci contextul care te face să alegi calea cea mai ușoară, evitarea, în locul confruntării și reparării.

Îți redefinești prioritățile

Pe măsură ce înaintezi în vârstă este firesc ca prioritățile să se schimbe, la fel ritmul tău, nevoile, alegerile. O relație stabilă poate naște dorința de a construi un proiect comun, de a economisi bani, de a petrece timpul liber într-un alt mod decât până acum sau de a investi mai mult în viața personală. Uneori această reorganizare este interpretată ca o neglijare a prietenilor, când, de fapt, reflectă o etapă diferită de viață. Important este ca schimbarea să fie una conștientă și echilibrată, nu rezultatul unei renunțări complete la celelalte relații importante.

Îți este greu să spui nu

Nu partenerul îți cere să renunți la prieteni, ci tu presupui că asta ar trebui să faci pentru a fi cu adevărat implicată în relație. Refuzi ieșiri deoarece crezi că partenerul s-ar putea simți neglijat, chiar dacă el nu ți-a spus asta. Renunți la planuri sau la tine înainte ca cineva să îți ceară acest sacrificiu. Un tipar care reflectă că ai dificultăți în a stabili limite sănătoase și că încerci permanent să anticipezi nevoile celorlalți.

Nu mai ai resurse

Viața de adult vine cu multe responsabilități de tip serviciu, casă, familie, relație, probleme administrative și stres cotidian. Uneori, motivul pentru care nu îți mai vezi prietenii nu este partenerul, ci faptul că pur și simplu nu mai ai resurse. După ce îți îndeplinești obligațiile zilnice și petreci timp cu persoana alături de care locuiești, poate nu îți mai rămâne energie pentru alte întâlniri, alte activități. Deci problema nu este existența relației, ci lipsa unui echilibru între responsabilități și timpul dedicat conexiunilor sociale.

Disponibilă doar pentru o singură persoană

Dacă ai crescut într-un mediu în care relația de cuplu era prezentată ca fiind singura relație cu adevărat importantă, este posibil să reproduci același model fără să îți dai seama. Ajungi să consideri firesc ca toate celelalte relații să treacă în plan secund după ce apare un partener. Totuși, relațiile de prietenie reprezintă o sursă importantă de sprijin emoțional, perspectivă și apartenență, iar renunțarea completă la ele poate duce în timp la izolare. O relație sănătoasă nu presupune abandonarea vieții sociale, iar prieteniile nu reprezintă o amenințare pentru cuplu. Atunci când fiecare partener își păstrează și celelalte relații importante, există mai multe șanse ca relația romantică să rămână echilibrată și să nu poarte întreaga responsabilitate a nevoilor emoționale.

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Foto: PR

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