Te simți singură și vrei să-ți mărești cercul social? Câteva strategii utile

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Singurătatea este una dintre cele mai dificile experiențe emoționale, iar dacă ai puține relații apropiate sau simți că cercul tău social s-a restrâns în ultimii ani, este firesc să îți dorești să cunoști oameni noi. Totuși, această dorință vine adesea la pachet cu anxietate, descurajare sau convingerea că este prea târziu să îți faci prieteni. Dar relațiile nu apar doar prin noroc, ci și prin disponibilitatea de a crea contexte în care ele pot lua naștere. Iată câteva strategii.

Acceptă că prieteniile se construiesc în timp

Una dintre cele mai frecvente greșeli este să ai așteptări foarte mari încă de la primele interacțiuni. Poate mergi la un eveniment, vorbești cu cineva timp de o oră și, dacă nu simți imediat o conexiune profundă, concluzionezi că nu are rost. Majoritatea relațiilor apropiate apar în urma contactelor repetate. Familiaritatea creează confort, iar confortul permite vulnerabilitatea și apropierea. O conversație plăcută nu trebuie să se transforme imediat într-o prietenie pentru a fi valoroasă.

Ieși din rutina…

… care îți limitează întâlnirile cu oameni noi! Dacă programul tău înseamnă doar serviciu, casă și activități făcute singură, șansele de a-ți extinde cercul social sunt foarte mici. Întreabă-te în câte contexte ajungi lunar astfel încât să cunoști persoane noi? Poți începe cu activități care îți plac, de exemplu cursuri, cluburi de lectură, voluntariat, grupuri sportive, ateliere creative sau evenimente profesionale. Nu este nevoie să alegi ceva doar pentru socializare. Este suficient să fie o activitate care te interesează, iar relațiile pot apărea firesc în jurul unui interes comun.

Fii dispusă să faci primul pas

Aștepți ca ceilalți să inițieze conversația sau să propună o întâlnire? Din păcate, dacă fiecare așteaptă, nimic nu se întâmplă. Poți trimite un mesaj după o conversație plăcută, poți propune o ieșire la cafea sau poți întreba dacă cineva ar dori să participe împreună cu tine la un eveniment. Aceste inițiative sunt mai puțin neobișnuite decât par.

Renunță la perfecționismul social

Poate îți faci griji că nu ai spus lucrul potrivit, că ai părut prea timidă sau nu ai fost suficient de interesantă. Acest tip de autocritică îți consumă energia și te poate face să eviți viitoarele întâlniri. Oamenii nu caută persoane perfecte, ci persoane autentice. Micile stângăcii sunt normale și uneori chiar contribuie la apropiere. Relațiile se dezvoltă mai ușor atunci când nu încerci să controlezi fiecare impresie pe care o lași.

Investește în relațiile care răspund investiției tale

Nu orice persoană pe care o întâlnești va deveni un prieten apropiat și este important să accepți acest lucru fără să îl interpretezi ca pe un eșec personal. Observă cine răspunde mesajelor, cine este interesat să vă revedeți, cine îți pune întrebări și contribuie la conversație. Relațiile sănătoase presupun reciprocitate. În loc să investești foarte mult în persoane indisponibile, direcționează-ți energia către cele care îți oferă același interes și aceeași disponibilitate.

Nu accepta orice relație

Atunci când te simți foarte singură, poate fi mare tentația de a păstra lângă tine persoane care te critică, te folosesc sau nu îți respectă limitele. Scopul nu este doar să ai mai mulți oameni în jurul tău, ci să construiești relații în care te simți acceptată, ascultată și respectată. Calitatea conexiunilor contează mult mai mult decât numărul lor.

Fii consecventă

Construirea unui cerc social seamănă mai degrabă cu plantarea unei grădini decât cu apăsarea unui buton. Uneori mergi la mai multe evenimente fără să se lege nimic, iar alteori o conversație aparent banală se transformă într-o prietenie de durată. Important este să creezi ocazii de întâlnire și să nu interpretezi fiecare experiență ca pe o confirmare, dar pe negativ. Cele mai solide prietenii rareori apar spectaculos, ele se construiesc treptat, din conversații repetate, interese comune și disponibilitate reciprocă de a investi în relație. În timp, aceste mici gesturi pot transforma sentimentul de izolare într-o rețea de conexiuni autentice, care îți oferă sprijin, apartenență și bucuria de a împărtăși viața cu ceilalți.

Foto: PR

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