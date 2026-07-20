Cele mai scumpe scene din istoria cinematografiei. Una singură a costat 32 de milioane de dolari

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Cele mai scumpe scene din istoria cinematografiei demonstrează că, uneori, câteva minute de filmare pot costa cât bugetul unui lungmetraj întreg. De la urmăriri spectaculoase și explozii reale până la decoruri construite de la zero și refilmări complete, Hollywoodul nu a făcut niciodată economie când a fost vorba de spectacol.

Times Square gol în „Vanilla Sky” (2001)

Una dintre cele mai memorabile secvențe din filmul lui Cameron Crowe îl surprinde pe personajul interpretat de Tom Cruise conducând printr-un Times Square complet pustiu. În realitate, celebra zonă este traversată zilnic de sute de mii de oameni, iar imaginile au fost obținute fără efecte speciale.

Regizorul a obținut aprobarea autorităților pentru a închide zona între orele 5 și 8 dimineața, într-o duminică din noiembrie 2000. Rezultatul a fost o secvență de doar 30 de secunde, dar care a costat peste un milion de dolari și a devenit una dintre cele mai emblematice imagini ale filmului.

Urmărirea din Roma din „Spectre” (2015)

Filmele James Bond au fost întotdeauna asociate cu automobilele exclusiviste, iar „Spectre” a dus tradiția la un alt nivel. În timpul filmărilor din Roma, producția a distrus șapte dintre cele zece exemplare Aston Martin DB10 construite special pentru film.

Bugetul alocat mașinilor distruse s-a ridicat la aproximativ 32 de milioane de dolari. Unele cadre au necesitat o noapte întreagă de filmări pentru doar câteva secunde care au ajuns pe ecran, ceea ce face ca secvența să fie una dintre cele mai costisitoare din seria Bond.

Planeta Krypton din „Superman Returns” (2006)

Bryan Singer a investit aproximativ 10 milioane de dolari într-o secvență care îl arăta pe Superman revenind pe planeta natală, Krypton. Scenele au fost realizate aproape integral cu ajutorul efectelor vizuale și aveau un ton diferit față de restul filmului. Paradoxal, studioul Warner Bros. a decis să elimine complet momentul din varianta finală. Astfel, secvența a rămas una dintre cele mai scumpe scene șterse din istoria cinematografiei, estimată la aproximativ 10 milioane de dolari.

Autostrada din „The Matrix Reloaded” (2003)

Pentru celebra urmărire de aproximativ 20 de minute, surorile Wachowski au preferat cascadoriile reale în locul efectelor digitale. Producția a construit o autostradă artificială de aproape 2,5 kilometri într-o fostă bază navală din California. Numai realizarea decorului a costat 2,5 milioane de dolari, iar la acestea s-au adăugat peste 100 de mașini distruse, efecte speciale și cascadorii complexe. Costul exact al secvenței a fost estimat la aproximativ 10 milioane de dolari.

Debarcarea din Normandia din „Saving Private Ryan” (1998)

Steven Spielberg a recreat una dintre cele mai dramatice bătălii din Al Doilea Război Mondial în primele 25 de minute ale filmului. Scena de pe plaja Omaha a fost filmată timp de patru săptămâni, cu aproximativ 750 de participanți. Deși acțiunea se petrece în Franța, filmările au avut loc în Irlanda. Bugetul secvenței a fost de aproximativ 12 milioane de dolari, iar rezultatul este considerat și astăzi una dintre cele mai impresionante scene de război realizate vreodată.

Cimitirul de mașini din „Transformers: The Last Knight” (2017)

Michael Bay este cunoscut pentru scenele grandioase, iar una dintre cele mai costisitoare a fost filmată într-un cimitir auto din Arizona. Producția a petrecut aproape două luni în zonă și a angajat zeci de localnici și furnizori. Numai filmările la fața locului au generat o investiție de aproximativ 15 milioane de dolari, înainte de adăugarea efectelor speciale și a imaginilor generate pe calculator.

Coliziunea navei din „Speed 2: Cruise Control” (1997)

Finalul filmului prezintă o navă de croazieră care intră în plin într-un oraș de pe insula Saint Martin. Pentru a realiza secvența, echipa a construit o replică de 300 de tone a vasului și a folosit atât decoruri reale, cât și efecte digitale realizate de Industrial Light & Magic.

Cele cinci minute de pe ecran au costat aproximativ 25 de milioane de dolari, adică aproape cât întregul buget al primului „Speed”.

Explozia vilei din „Bad Boys II” (2003)

La finalul filmului regizat de Michael Bay, vila traficantului Johnny Tapia este făcută una cu pământul. Nu a fost vorba despre o machetă sau despre efecte speciale, ci despre o proprietate reală din Florida, evaluată la 16,5 milioane de dolari. Pentru scena exploziei au fost folosite mii de litri de combustibil și cantități mari de explozibili. Restul construcției a fost demolat după terminarea filmărilor.

Filmările reluate din „World War Z” (2013)

Producția cu Brad Pitt a trecut prin numeroase probleme, iar varianta inițială a finalului nu i-a convins pe realizatori. Scenaristul Damon Lindelof a fost adus pentru a rescrie ultimul act al filmului, ceea ce a dus la săptămâni întregi de refilmări. Modificările au adăugat aproximativ 20 de milioane de dolari la costurile producției, care au ajuns în final la 190 de milioane de dolari. În ciuda succesului de box-office, filmul a reușit cu greu să genereze profit.

Înlocuirea lui Kevin Spacey în „All the Money in the World” (2017)

Cu puțin timp înainte de lansare, Ridley Scott a luat decizia radicală de a elimina toate scenele filmate cu Kevin Spacey, după apariția acuzațiilor la adresa actorului. Christopher Plummer a fost distribuit în rolul lui J. Paul Getty, iar întreaga parte a fost refilmată. Operațiunea a costat aproximativ 10 milioane de dolari, incluzând revenirea pe platou a actorilor Michelle Williams și Mark Wahlberg, dar și refacerea materialelor promoționale. Filmul și-a recuperat investiția, însă profitul obținut a fost modest. Uneori, cea mai scumpă scenă nu este cea cu explozii, ci cea care trebuie refăcută din temelii.

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foto: IMDB

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