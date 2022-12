Personaje iconice despre care publicul vorbește și în zilele noastre

Într-un film, sunt actori care trec neobservați și alții care captează atenția, iar acest lucru se datorează prestației pe care o vedem cu toții pe marile ecrane. Astfel, unele personaje ajung să fie recunoscute cu o mai mare ușurință de către public, iar peliculele și poveștile acestora ocupă, mai degrabă, un loc secundar.

1. Harry Potter

Indiferent că te numeri sau nu printre fanii seriei Harry Potter, cu siguranță te-ai întâlnit până acum sub o formă sau alta cu personajele sale din acest univers al vrăjitorilor, în special cu unul, fiind vorba despre protagonist, jucat de Daniel Radcliffe. Acum, făcând un exercițiu de imaginație, nu poți să găsești atât de ușor un actor care să se potrivească la fel de bine cum s-a potrivit Daniel Radcliffe în acea lume.

2. Jules Winnfield

John Travolta, Uma Thurman, Tim Roth și Bruce Willis sunt câteva dintre starurile din distribuția filmului Pulp Fiction. Dincolo de aceste nume, actorul care a ieșit în evidență este Samuel L. Jackson datorită personajului său, Jules Winnfield, fiind și unul dintre cele mai cunoscute ale lui Quentin Tarantino. Rolul a fost scris avându-l în minte pe Jackson, iar performanța sa a fost observată de critici și de public.

3. Hannibal Lecter

Anthony Hopkins nu mai are nevoie de nicio introducere, având o carieră impresionantă în actorie și proiecte importante în palmares. Actorul a intrat în pielea lui Hannibal Lecter în The Silence of the Lambs, un personaj emblematic, înfricoșător, dar și fascinant în același timp, care este discutat și în ziua de astăzi.

4. Forrest Gump

Tom Hanks este unul dintre actorii apreciați de la Hollywood. În mod cert atunci când auzi numele lui, primul rol la care te gândești este personajul Forrest Gump din filmul cu același nume. Nu este o peliculă oarecare, ci una care te poartă prin lecții de istorie. Tom Hanks a obținut și un premiu Oscar pentru performanța lui.

5. Tyler Durden

Nimeni nu poate nega faptul că Tyler Durden din Fight Club, jucat de Brad Pitt, este un personaj care a devenit popular de-a lungul anilor, iar acest lucru poate are legătură și cu felul în care el portretizează masculinitatea. Este un tip violent și e considerat unul dintre răufăcătorii emblematici din cinematografie.

6. Margo Channing

Filmul All About Eve a fost regizat de către Joseph L. Mankiewicz, iar Bette Davis a jucat-o pe Margo Channing, o faimoasă vedetă de pe Broadway care se bucură de un succes fantastic. De la stil, personalitate și până la sarcasmul molipsitor, Margo Channing are toate calitățile unui personaj iconic, de care trebuie să ne aducem aminte.

7. Dutch

În Predator, Arnold Schwarzenegger îl joacă pe maiorul Alan „Dutch” Schafer. El se confruntă cu o ființă extraterestră misterioasă care e pe urmele echipei sale. Personajul jucat de actor este neînfricat, trece cu ușurință peste limite și își analizează cu atenție fiecare mișcare.

8. Katniss Everdeen

Franciza Hunger Games a adus-o în atenție pe Jennifer Lawrence, care a jucat-o pe Katniss Everdeen. Desigur, nu a fost singura actriță din distribuție, însă ea este cea care a întruchipat rebeliunea. Pe parcursul filmelor, vei vedea că ea dovedește că este curajoasă, îndemânatică și că se pricepe la vânătoare.

9. Anton Chigurh

În această listă îl adăugăm și pe Anton Chigurh, care a fost interpretat de către Javier Bardem, fiind protagonistul filmului No Country For Old Men, regizat de frații Ethan și Joel Coen. Anton Chigurh e învăluit în mister, fără empatie și nu degeaba s-a spus că ar fi unul dintre cei mai iconici ticăloși din istoria cinematografia. Actorul Javier Bardem a fost răsplătit cu un premiu Oscar pentru prestația lui din peliculă.

10. Lara Croft

În primele filme din franciza Tomb Raider, Angelina Jolie a interpretat-o pe Lara Croft. Actrița a jucat acest personaj care trece prin situații și aventuri periculoase. Nu-i este teamă să folosească și diverse arme. Fanii au fost impresionați de performanța pe care a avut-o Angelina Jolie, mai cu seamă că ea și-a făcut propriile cascadorii și a arătat și o altă latură a talentului ei.

Foto: PR

