Tendințe SS26: Franjurii, între textură și mișcare

Pentru sezonul de primăvară – vară 2026, franjurii apar în multiple forme, de la accente discrete la piese statement, adăugând textură și dinamism în garderoba sezonului.

  de  Georgescu Daria
Area SS26
În SS26, franjurii revin într-o formă mai actuală și mai ușor de integrat în garderoba de zi cu zi. Nu mai sunt doar un detaliu decorativ, ci un element care adaugă mișcare, textură și schimbă subtil dinamica unei ținute.

Pe podiumuri, apar atât în versiuni subtile, cât și în interpretări mai spectaculoase. La Chanel, sunt integrați în costume și piese clasice, aducând un contrast interesant între rigoare și lejeritate. La Bottega Veneta sau Balenciaga, capătă o dimensiune mai experimentală, fiind folosiți pentru a crea volum și mișcare. În același timp, designeri precum Gabriela Hearst sau Ulla Johnson merg spre o direcție mai naturală, cu franjuri care completează piese fluide și ușor de purtat.

Există și o abordare mai grafică, vizibilă la brand-uri precum Louis Vuitton sau McQueen, unde franjurii devin parte din construcția piesei, nu doar un detaliu aplicat. În alte cazuri, apar pe accesorii sau margini de haine, într-o formă discretă, dar eficientă.

Ce definește însă această revenire este versatilitatea. Franjurii pot fi integrați ușor atât în ținute minimaliste, cât și în look-uri mai elaborate. Un detaliu simplu, care adaugă mișcare și un plus de personalitate fără efort.

Citește și: Tricotaje cool de purtat în această perioadă

Foto: Profimedia

Cele mai vândute colecții!
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Editorial fashion: Of Contours and petals
Fashion
Editorial fashion: Of Contours and petals
Piesele esențiale pentru un look retro, dar în tendințe
Fashion
Piesele esențiale pentru un look retro, dar în tendințe
5 tendințe de la Paris Fashion Week FW26, pe care le poți adapta ușor pentru garderoba ta
Fashion
5 tendințe de la Paris Fashion Week FW26, pe care le poți adapta ușor pentru garderoba ta
Modern Icons by MANOKHI - experiența care aduce Bucureștiul în prim-planul modei internaționale
Fashion
Modern Icons by MANOKHI - experiența care aduce Bucureștiul în prim-planul modei internaționale
Emili Sindlev, style star la București
Fashion
Emili Sindlev, style star la București
Editorial fashion: Echoes
Fashion
Editorial fashion: Echoes
Libertatea
Răzvan Lucescu a aterizat la București. Ce mesaj a transmis de pe Aeroportul Băneasa înainte să plece spre spitalul în care e internat Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu a aterizat la București. Ce mesaj a transmis de pe Aeroportul Băneasa înainte să plece spre spitalul în care e internat Mircea Lucescu
O femeie a renunțat la genele false, iar la scurt timp a descoperit că suferă de o boală gravă
O femeie a renunțat la genele false, iar la scurt timp a descoperit că suferă de o boală gravă
„Românii au talent”, 3 aprilie 2026. O scriitoare transformă durerea în curaj pe scena de la Pro TV. „Vreau să nu mai fiu constrânsă de rapoarte, de structură”
„Românii au talent”, 3 aprilie 2026. O scriitoare transformă durerea în curaj pe scena de la Pro TV. „Vreau să nu mai fiu constrânsă de rapoarte, de structură”
Un angajat care s-a dus beat la muncă și a fost concediat va primi 6 salarii restante și se poate întoarce la serviciu: „Nu a făcut rău nimănui”
Un angajat care s-a dus beat la muncă și a fost concediat va primi 6 salarii restante și se poate întoarce la serviciu: „Nu a făcut rău nimănui”
Ego.ro
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit civil. Primele imagini de la marele eveniment. Ce rochie superbă a purtat
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit civil. Primele imagini de la marele eveniment. Ce rochie superbă a purtat
O mai ții minte pe Aninha, superba actriță din telenovela „Ciocolată cu piper”? Cum arată azi
O mai ții minte pe Aninha, superba actriță din telenovela „Ciocolată cu piper”? Cum arată azi
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Cum arată astăzi actrița din „The girl with the dragon tattoo”. S-a lăsat fotografiată doar în sacou, fără sutien și bluză
Cum arată astăzi actrița din „The girl with the dragon tattoo”. S-a lăsat fotografiată doar în sacou, fără sutien și bluză
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Tragedia din spatele unei „familii perfecte” din Constanța. Pozau împreună în vacanțe de lux, dar își abuzau copiii în spatele ușilor închise. Cei doi băieți n-au mai rezistat și au cerut ajutorul Poliției. Ce au descoperit autoritățile e tulburător
Tragedia din spatele unei „familii perfecte” din Constanța. Pozau împreună în vacanțe de lux, dar își abuzau copiii în spatele ușilor închise. Cei doi băieți n-au mai rezistat și au cerut ajutorul Poliției. Ce au descoperit autoritățile e tulburător
„Au existat multe momente în care îmi venea să urlu”. Codruța Filip rupe tăcerea despre divorț și face declarații cu lacrimi în ochi despre căsnicia cu Valentin Sanfira. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta
„Au existat multe momente în care îmi venea să urlu”. Codruța Filip rupe tăcerea despre divorț și face declarații cu lacrimi în ochi despre căsnicia cu Valentin Sanfira. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din fashion
Layering, cel mai cool trend în moda momentului
Layering, cel mai cool trend în moda momentului
Fashion

Află cum interpretează designerii trend-ul momentului. Domnica Mărgescu te ține la curent.

+ Mai multe
Tricotaje cool de purtat în această perioadă
Tricotaje cool de purtat în această perioadă
Fashion

Tricotajele vor fi întotdeauna la mare căutare.

+ Mai multe
Proenza Schouler FW26: frumusețea imperfecțiunii
Proenza Schouler FW26: frumusețea imperfecțiunii
Fashion

Rachel Scott semnează prima colecție completă pentru Proenza Schouler și propune o nouă direcție: mai umană, mai nuanțată și mai puțin preocupată de ideea de perfecțiune.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

