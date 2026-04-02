Tendințe SS26: Franjurii, între textură și mișcare

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

În SS26, franjurii revin într-o formă mai actuală și mai ușor de integrat în garderoba de zi cu zi. Nu mai sunt doar un detaliu decorativ, ci un element care adaugă mișcare, textură și schimbă subtil dinamica unei ținute.

Pe podiumuri, apar atât în versiuni subtile, cât și în interpretări mai spectaculoase. La Chanel, sunt integrați în costume și piese clasice, aducând un contrast interesant între rigoare și lejeritate. La Bottega Veneta sau Balenciaga, capătă o dimensiune mai experimentală, fiind folosiți pentru a crea volum și mișcare. În același timp, designeri precum Gabriela Hearst sau Ulla Johnson merg spre o direcție mai naturală, cu franjuri care completează piese fluide și ușor de purtat.

Există și o abordare mai grafică, vizibilă la brand-uri precum Louis Vuitton sau McQueen, unde franjurii devin parte din construcția piesei, nu doar un detaliu aplicat. În alte cazuri, apar pe accesorii sau margini de haine, într-o formă discretă, dar eficientă.

Ce definește însă această revenire este versatilitatea. Franjurii pot fi integrați ușor atât în ținute minimaliste, cât și în look-uri mai elaborate. Un detaliu simplu, care adaugă mișcare și un plus de personalitate fără efort.

Citește și: Tricotaje cool de purtat în această perioadă

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro