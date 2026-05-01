Sharon Stone, mesaj tranșant despre nuditate și îmbătrânire: "De ce, în 2026, încă ne este frică...?"

Sharon Stone revine în atenția publicului cu un mesaj puternic despre îmbătrânire, imagine corporală și felul în care societatea privește nuditatea. Într-o serie de declarații recente, actrița critică standardele culturale care transformă procesele naturale ale vieții în motive de rușine sau teamă.

Sharon Stone vorbește deschis acceptarea propriului corp

Într-un videoclip publicat pe Instagram, Sharon Stone vorbește deschis despre raportarea la propriul corp și la trecerea timpului. Mesajul a fost stârnit de o reacție la o pictură nud din studioul ei de artă.

„Ar trebui să fim îngroziți când ne uităm în oglindă? Ar trebui să fie un secret când facem pipi și caca și când ne spălăm pe dinți? De ce ar trebui să ne fie frică de noi înșine? Mi se pare cea mai ciudată idee din lume. Scuzați-mă, îmi port (corpul) în fiecare zi. Mă trezesc în el. Mă culc în el… Este apartamentul meu. Eu locuiesc aici”.

În descrierea postării, Sharon Stone vorbește și despre presiunile sociale legate de vârstă.

„De ce, în 2026, încă ne este frică să îmbătrânim și să trăim în propriul nostru corp? Suntem mai mult decât aparență… suntem artiste, mame, surori, soții, asistente, profesoare… și lista continuă!”.

Ea explică și contextul concret care a declanșat reacția sa: „M-am aprins foarte tare pe tema asta când îmi prezentam studioul, acum câteva săptămâni. Echipa de filmare a cerut să mute un tablou din cadru, ‘Zeița’, care este, de fapt, o femeie nud. Ne e frică de nuditate pe ecranele noastre, de corpurile noastre, în propria casă… dar nu de violență sau de toate celelalte lucruri cu care suntem bombardați constant, zi de zi? Hai să fim serioși!”.

Mesajul a generat numeroase reacții de susținere în comentarii, unde fanii i-au lăudat autenticitatea și deschiderea. Printre răspunsuri s-au numărat: „Mulțumim că ești atât de autentică! O adevărată sursă de inspirație, Sharon”, „AMIN, SORĂ!” și „Atât de adevărat, Sharon! Mă bucur că ai spus asta. Trebuie să începem să ne iubim și să ne simțim confortabil în corpurile noastre și cu noi înșine, în toate etapele vieții”.

Sharon Stone, mărturisiri oneste despre îmbătrânire

Nu este însă pentru prima oară când Sharon Stone vorbește deschis despre îmbătrânire și schimbările fizice prin care corpul ei trece. Anul trecut, într-un interviu acordat publicației The Times, actrița a mărturisit că se simte confortabil în pielea ei, în ciuda standardelor imposibile și așteptărilor nerealiste pe care societatea le impune.

„Mulți oameni renunță pe măsură ce îmbătrânesc”, a spus actrița din Basic Instinct pentru The Times. „Își lasă baltă corpul pentru că oricum se prăbușește sau își spun: ‘Nu mai sunt definită de corpul meu.’ Dar tot trebuie să iubești acel corp.

Sharon Stone a glumit apoi, spunând că, pe măsură ce a îmbătrânit, „sub brațe au apărut pliuri. Mă gândesc: „Ei bine, am avut brațe frumoase și acum sunt puternice, pictez și sunt ca niște aripi de înger. Așadar, ce dacă au pliuri? Poate tocmai asta le face minunate acum”, a spus actrița.

Sharon Stone a adăugat că, la un moment dat, a primit un sfat ușor superficial din partea regretatei romanciere și actrițe Jackie Collins: „După 40 de ani, niciodată nu te urca deasupra și niciodată nu saluta cu mâna”.

Sharon a mai vorbit anterior despre îmbătrânire și a criticat oamenii „proști și nerecunoscători” care se tem să îmbătrânească, într-un interviu acordat aceleiași publicații în ianuarie 2024.

„Îmi place să fiu în viață și sănătoasă. Și cred că ar trebui să fim cu toții extrem de fericiți că am ajuns aici. Pentru că am fost martora multor oameni care nu au reușit”, a spus ea la acea vreme.

În altă parte a interviului său recent pentru The Times, Sharon Stone a dezvăluit că își păstrează faimoasa rochie albă din filmul Basic Instinct într-un seif și că are o colecție de 65 de pulovere din cașmir. Ea a mai spus că nu are regrete legate de modă, „pentru că am un simț al umorului. De fapt, uneori purtam anumite lucruri doar pentru a fi amuzantă”, a spus Stone.

Soția lui Richard Gere, Alejandra, a dezvăluit o imagine rară cu cei trei copii ai săi

Foto: Hepta

