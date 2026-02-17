Soția lui Richard Gere, Alejandra, a dezvăluit o imagine rară cu cei trei copii ai săi

Alejandra Silva, soția lui Richard Gere, a împărtășit o imagine rară alături de cei trei băieți ai lor.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Soția lui Richard Gere, Alejandra, a dezvăluit o imagine rară cu cei trei copii ai săi

Richard Gere, de 76 de ani, și soția sa de lungă durată, Alejandra Silva, de 43 de ani, sunt cunoscuți pentru discreția cu care își protejează viața de familie liniștită din Madrid. Deși Alejandra își ține, de obicei, cei trei copii departe de lumina reflectoarelor, recent a oferit o rară privire asupra familiei lor mixte alături de actorul din Pretty Woman și copiii care le seamănă sunt deja mari.

Alejandra Silva, imagine rară de familie

Pentru a sărbători Ziua Îndrăgostiților anul acesta, Alejandra a publicat o serie de fotografii realizate alături de cei dragi, inclusiv cel mai apropiat prim-plan de până acum cu copiii ei mai mici. Alejandra și Richard l-au întâmpinat pe primul lor fiu, Alexander, în februarie 2019, iar pe al doilea, James, în aprilie 2020. Richard este tată vitreg pentru fiul soției sale, Albert, născut în 2012 dintr-o căsătorie anterioară a acesteia. El mai are un fiu mai mare, Homer, pe care l-a avut cu fosta soție, Carey Lowell, în anul 2000.

„La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților din partea micii noastre echipe. Sunt atât de recunoscătoare pentru băieții mei și pentru soțul meu, cel care a traversat oceanul pentru a fi cu noi. Vă iubesc pe toți la nesfârșit”, a scris Alejandra în descrierea rarei postări de familie de pe Instagram, estompând în mare parte fețele celor trei copii pentru a le proteja intimitatea.

Fiii ei mai mici, Alexander, în vârstă de șapte ani, și James, de cinci ani, stăteau în fața tatălui lor, care zâmbea și îi ținea în brațe. Fiul cel mare al Alejandrei se ridica deasupra mamei sale, care stătea așezată în fața portretului de familie, ajungând aproape la aceeași înălțime cu celebrul său tată vitreg.

Alejandra și Richard au părut foarte îndrăgostiți și în alte fotografii publicate de ea, inclusiv într-o imagine ușor neclară în care se sărută pentru a marca ziua iubirii. Richard și-a arătat dragostea pentru soția și familia sa comentând cu cinci emoji-uri inimă roșie la postare.

Căsnicia lui Richard Gere cu Alejandra

Richard și Alejandra s-au întâlnit pentru prima dată în 2014, când el a stat la hotelul de familie al Alejandrei din Positano. Cei doi, care treceau amândoi prin divorțuri în momentul întâlnirii, s-au căsătorit în aprilie 2018 și au împărtășit fotografii de la nuntă cu revista HELLO!.

„Este cel mai modest, sensibil, afectuos, atent, amuzant și generos bărbat pe care l-am întâlnit vreodată. Ce pot să spun? Sunt atât de îndrăgostită! Cum te-ai simți dacă în fiecare dimineață ai fi întrebat: ‘Ce te-ar face fericită astăzi?’ Nu trece nicio zi fără să-mi spună cât de importantă sunt pentru el. Mă simt foarte norocoasă”, a declarat Alejandra despre soțul ei.

În aprilie 2026, cuplul va sărbători a opta aniversare a căsătoriei. Ei s-au mutat împreună cu familia din Statele Unite în Spania în 2024 și, potrivit informațiilor, locuiesc într-un conac impresionant pe plaja Santa Cristina Beach din Oleiros, un oraș de lângă A Coruña, începând cu sfârșitul anului 2025.

Viața lor de familie

Cuplul a vorbit anterior, pentru HELLO!, despre stilul lor de parenting în 2025, pe covorul roșu al unei proiecții a documentarului lui Richard, Wisdom of Happiness. Cei doi au dezvăluit că își folosesc credința budistă pentru a gestiona problemele de familie de acasă.

„E interesant că întrebi asta, pentru că tocmai aveam o mică dramă cu unul dintre copiii noștri. Alejandra este mereu foarte bună spunând: ‘Știu că acum aș vrea să te strâng de gât, dar o să respir adânc și o să discutăm. Bine, ce se întâmplă? Aș vrea să știu ce simți'”, a spus Richard, întrebat dacă și credința le influențează modul de a fi părinți.

Alejandra a adăugat: „Așa cum a spus Richard, există multă răbdare implicată. Este important să le prezentăm copiilor budismul și ce înseamnă acesta.”

„Este o mamă incredibilă în felul acesta. De fapt, am învățat să fiu un tată mai bun privind-o”, a spus Richard despre soția sa.

Citește și:
Antonia, declarație de iubire pentru partenerul ei, Alex Velea. Ce i-a transmis public artista

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum

Recomandari
Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, implicați împreună într-un proiect. Despre ce este vorba și la ce să se aștepte publicul
People
Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, implicați împreună într-un proiect. Despre ce este vorba și la ce să se aștepte publicul
Bianca Censori, citată ca martor în procesul legat de vila controversată a lui Kanye West din Malibu
People
Bianca Censori, citată ca martor în procesul legat de vila controversată a lui Kanye West din Malibu
Cătălina Grama și Paul Ipate nu își mai doresc încă un copil. De ce au luat această decizie: "Au crescut destul de mult amândoi, ar fi..."
People
Cătălina Grama și Paul Ipate nu își mai doresc încă un copil. De ce au luat această decizie: "Au crescut destul de mult amândoi, ar fi..."
Apple Martin, fiica lui Gwyneth Paltrow și a lui Chris Martin, răspunde zvonurilor conform cărora ar fi fost exmatriculată pentru bullying
People
Apple Martin, fiica lui Gwyneth Paltrow și a lui Chris Martin, răspunde zvonurilor conform cărora ar fi fost exmatriculată pentru bullying
Oana Moșneagu i-a pregătit o surpriză soțului ei, Vlad Gherman, de ziua lui de naștere. Actorul a împlinit 33 de ani
People
Oana Moșneagu i-a pregătit o surpriză soțului ei, Vlad Gherman, de ziua lui de naștere. Actorul a împlinit 33 de ani
Prințesa Charlene de Monaco și fiica sa, Gabriella, apariție elegantă în paltoane asortate la Jocurile Olimpice de la Milano
People
Prințesa Charlene de Monaco și fiica sa, Gabriella, apariție elegantă în paltoane asortate la Jocurile Olimpice de la Milano
Libertatea
Ce au făcut Gabriela Cristea și Tavi Clonda după ce au ratat vacanța la Roma. „Am făcut doi pași în spate, pentru că este 7000 de euro”
Ce au făcut Gabriela Cristea și Tavi Clonda după ce au ratat vacanța la Roma. „Am făcut doi pași în spate, pentru că este 7000 de euro”
Cătălin Măruță a semnat un nou contract: „Povestea continuă”
Cătălin Măruță a semnat un nou contract: „Povestea continuă”
Imagine rară cu fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry. Cum arată Lilibet la 4 ani
Imagine rară cu fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry. Cum arată Lilibet la 4 ani
Doina Teodoru, primele declarații despre despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce așteptări are de la viitorul iubit: „Un bărbat stabil emoțional și psihic”
Doina Teodoru, primele declarații despre despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce așteptări are de la viitorul iubit: „Un bărbat stabil emoțional și psihic”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Cum arată Carmen Grebenisan în lenjerie intimă la 4 luni după ce a devenit mamă. Adevărul despre corpul ei după ce a născut
Cum arată Carmen Grebenisan în lenjerie intimă la 4 luni după ce a devenit mamă. Adevărul despre corpul ei după ce a născut
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza cu ea nud a stârnit controverse 
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza cu ea nud a stârnit controverse 
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? FOTO
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? FOTO
catine.ro
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor. Ce arată astrele pentru fiecare nativ
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor. Ce arată astrele pentru fiecare nativ
Horoscopul zilei de 18 februarie 2026. Capricornii știu ce vor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 februarie 2026. Capricornii știu ce vor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci sardine în mod regulat
Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci sardine în mod regulat
Turmeric Latte sau Matcha. Care oferă beneficii antiinflamatoare și energie
Turmeric Latte sau Matcha. Care oferă beneficii antiinflamatoare și energie
Mai multe din people
Alexia Eram, imagini din escapada romantică alături de iubitul ei. Cei doi s-au fotografiat în ipostaze tandre în Paris
Alexia Eram, imagini din escapada romantică alături de iubitul ei. Cei doi s-au fotografiat în ipostaze tandre în Paris
People

Alexia Eram și iubitul ei s-au fotografiat în ipostaze romantice în Paris.

+ Mai multe
Rihanna, accident vestimentar la prezentarea de modă a lui A$AP Rocky. Ce s-a întâmplat cu ținuta ei
Rihanna, accident vestimentar la prezentarea de modă a lui A$AP Rocky. Ce s-a întâmplat cu ținuta ei
People

Rihanna a suferit un accident vestimentar la prezentarea de modă a lui A$AP Rocky.

+ Mai multe
Ana Bodea, mesaj public emoționant pentru partenerul ei, Valentin Butnaru. Ce imagine specială a dezvăluit: "Acasă e mereu acolo unde ești tu"
Ana Bodea, mesaj public emoționant pentru partenerul ei, Valentin Butnaru. Ce imagine specială a dezvăluit: "Acasă e mereu acolo unde ești tu"
People

Prezentatorul Observatorului de la Antena 1 a împlinit vârsta de 41 de ani pe 16 februarie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC