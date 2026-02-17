Soția lui Richard Gere, Alejandra, a dezvăluit o imagine rară cu cei trei copii ai săi

Richard Gere, de 76 de ani, și soția sa de lungă durată, Alejandra Silva, de 43 de ani, sunt cunoscuți pentru discreția cu care își protejează viața de familie liniștită din Madrid. Deși Alejandra își ține, de obicei, cei trei copii departe de lumina reflectoarelor, recent a oferit o rară privire asupra familiei lor mixte alături de actorul din Pretty Woman și copiii care le seamănă sunt deja mari.

Alejandra Silva, imagine rară de familie

Pentru a sărbători Ziua Îndrăgostiților anul acesta, Alejandra a publicat o serie de fotografii realizate alături de cei dragi, inclusiv cel mai apropiat prim-plan de până acum cu copiii ei mai mici. Alejandra și Richard l-au întâmpinat pe primul lor fiu, Alexander, în februarie 2019, iar pe al doilea, James, în aprilie 2020. Richard este tată vitreg pentru fiul soției sale, Albert, născut în 2012 dintr-o căsătorie anterioară a acesteia. El mai are un fiu mai mare, Homer, pe care l-a avut cu fosta soție, Carey Lowell, în anul 2000.

„La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților din partea micii noastre echipe. Sunt atât de recunoscătoare pentru băieții mei și pentru soțul meu, cel care a traversat oceanul pentru a fi cu noi. Vă iubesc pe toți la nesfârșit”, a scris Alejandra în descrierea rarei postări de familie de pe Instagram, estompând în mare parte fețele celor trei copii pentru a le proteja intimitatea.

Fiii ei mai mici, Alexander, în vârstă de șapte ani, și James, de cinci ani, stăteau în fața tatălui lor, care zâmbea și îi ținea în brațe. Fiul cel mare al Alejandrei se ridica deasupra mamei sale, care stătea așezată în fața portretului de familie, ajungând aproape la aceeași înălțime cu celebrul său tată vitreg.

Alejandra și Richard au părut foarte îndrăgostiți și în alte fotografii publicate de ea, inclusiv într-o imagine ușor neclară în care se sărută pentru a marca ziua iubirii. Richard și-a arătat dragostea pentru soția și familia sa comentând cu cinci emoji-uri inimă roșie la postare.

Căsnicia lui Richard Gere cu Alejandra

Richard și Alejandra s-au întâlnit pentru prima dată în 2014, când el a stat la hotelul de familie al Alejandrei din Positano. Cei doi, care treceau amândoi prin divorțuri în momentul întâlnirii, s-au căsătorit în aprilie 2018 și au împărtășit fotografii de la nuntă cu revista HELLO!.

„Este cel mai modest, sensibil, afectuos, atent, amuzant și generos bărbat pe care l-am întâlnit vreodată. Ce pot să spun? Sunt atât de îndrăgostită! Cum te-ai simți dacă în fiecare dimineață ai fi întrebat: ‘Ce te-ar face fericită astăzi?’ Nu trece nicio zi fără să-mi spună cât de importantă sunt pentru el. Mă simt foarte norocoasă”, a declarat Alejandra despre soțul ei.

În aprilie 2026, cuplul va sărbători a opta aniversare a căsătoriei. Ei s-au mutat împreună cu familia din Statele Unite în Spania în 2024 și, potrivit informațiilor, locuiesc într-un conac impresionant pe plaja Santa Cristina Beach din Oleiros, un oraș de lângă A Coruña, începând cu sfârșitul anului 2025.

Viața lor de familie

Cuplul a vorbit anterior, pentru HELLO!, despre stilul lor de parenting în 2025, pe covorul roșu al unei proiecții a documentarului lui Richard, Wisdom of Happiness. Cei doi au dezvăluit că își folosesc credința budistă pentru a gestiona problemele de familie de acasă.

„E interesant că întrebi asta, pentru că tocmai aveam o mică dramă cu unul dintre copiii noștri. Alejandra este mereu foarte bună spunând: ‘Știu că acum aș vrea să te strâng de gât, dar o să respir adânc și o să discutăm. Bine, ce se întâmplă? Aș vrea să știu ce simți'”, a spus Richard, întrebat dacă și credința le influențează modul de a fi părinți.

Alejandra a adăugat: „Așa cum a spus Richard, există multă răbdare implicată. Este important să le prezentăm copiilor budismul și ce înseamnă acesta.”

„Este o mamă incredibilă în felul acesta. De fapt, am învățat să fiu un tată mai bun privind-o”, a spus Richard despre soția sa.

