Cum își petrece Laura Cosoi timpul de când este însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru a cincea oară: „Planuri…”

Laura Cosoi se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară.

Laura Cosoi
La începutul anului 2026, Laura Cosoi a anunțat că familia ei se va mări din nou. Actrița se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară. Vedeta are deja patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Cum își petrece timpul Laura Cosoi de când e însărcinată

Laura Cosoi are o relație apropiată cu urmăritorii de pe social media și deseori le face acestora confesiuni despre viața sau familia ei. Recent, actrița a povestit cum își ocupă timpul de când e însărcinată cu cel de-al cincilea copil. 

„Copiii la ski. Am dormit până la 10:00. Am timp de masaj, shopping, serial turcesc, prieteni, filmări. Planuri, planuri, planuri.”

Laura Cosoi, confesiuni despre familie

De-a lungul timpului, Laura Cosoi a ales să arate publicului realitatea din spatele imaginilor impecabile din social media. Recent, ea a făcut o serie de mărturisiri sincere despre provocările vieții de familie și despre importanța sprijinului reciproc într-o relație de durată. Actrița a subliniat că unul dintre cele mai valoroase lucruri din căsnicia sa este implicarea partenerului, cei doi împărțind responsabilitățile parentale și deciziile importante.

„Relațiile se schimbă odată cu anii. Legătura dintre soț și soție nu mai e doar despre doi oameni… la un moment dat devine despre o lume întreagă construită împreună. Apar copiii, vin provocările, se adună oboseala, responsabilitățile, zilele în care pare că totul trebuie rezolvat simultan. Și, paradoxal, în familiile cu mulți copii se întâmplă uneori ceva neașteptat: câteodată unul dintre noi reușește să se descurce mai bine cu toți copiii decât amândoi împreună. Și atunci apare întrebarea: de ce ne complicăm viața uneori? De ce ne încurcăm în reproșuri, în comparații, în tensiuni, când lucrurile ar putea curge firesc, lin, natural? Poate pentru că abia aici începe, de fapt, arta conviețuirii. În găsirea acelui ritm comun, în coregrafia vieții de zi cu zi, când pașii nu sunt perfecți, dar sunt împreună”, a declarat Laura Cosoi într-o postare pe Instagram.

Pentru Laura Cosoi, secretul unei relații durabile nu constă în lipsa dificultăților, ci în modul în care partenerii aleg să le gestioneze. Ea spune că armonia vine din prioritizarea familiei, din încredere și din capacitatea de a renunța la orgolii în momentele tensionate.

„Când alegem să ne concentrăm pe copii înainte să numărăm ce a făcut sau n-a făcut celălalt. Când ne acordăm încredere. Când ne înțelegem dintr-o privire. Când întoarcem capul ca să evităm o ceartă și inspirăm adânc, recunoscători pentru tot ceea ce avem , și am putea pierde într-o clipă. Nimeni nu e perfect și nu are rost să ne amăgim cu iluzii. Fiecare își duce propriile lupte, propriile griji pentru ca asta este realitatea. Dar tocmai în imperfecțiunile acestea găsim locul în care creștem împreună, învățăm să ne sprijinim și să mergem mai departe, chiar și atunci când nu ne iese totul așa cum am sperat. Familiile nu apar pur și simplu. Ele se construiesc, se protejează, se cultivă cu grijă. În familie înveți răbdarea, îngăduința, siguranța de a te simți ocrotit și puterea de a ierta”, a mai declarat Laura Cosoi.

Foto: Instagram

